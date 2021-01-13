İtalya'nın en güçlü mafyası adalet karşısında!

İtalya'nın Ndrangheta adlı en güçlü mafyasının yüzlerce şüpheli üyesi, adaletin karşısına çıktı. Aralarında siyasetçilerin, devlet memurlarının, polislerin ve iş insanlarının bulunduğu sanıkların yargılanmasının ise iki yıldan fazla sürmesi bekleniyor. Toplamda 355 sanık, 900'den tanık ve 400 avukatın yanı sıra, "omerta" adı verilen sessizlik yemini çiğnemeye hazır 58 devlet tanığı davaya dahil oldu.

BABASI VE AMCASININ ALEYHİNDE TANIKLIK EDECEK

Bununla birlikte, “Rinascita” "Yeniden Doğuş" adı verilen duruşmalarda tüm gözler, polis korumasını kabul ettikten sonra mafyanın sırlarını ifşa eden patron Luni Mancuso'nun oğlu Emanuele Mancuso'nun üzerinde... Mancuso, hem babası hem de amcasının aleyhine tanıklık etmeyi daha önce kabul etti.

KAÇMASINLAR DİYE KAFESLERLE ÇEVRİLİ MAHKEME SALONU İNŞA EDİLDİ

İtalyan yetkililer tarafından, ayrıca Calabria bölgesindeki Lamezia Terme kentinde, sanıkları tutmak için kafeslerle çevrilen yüksek güvenlikli bin kişilik bir mahkeme salonu inşa edildi. Ancak, koronavirüsle ilgili kısıtlamalar nedeniyle sanıkların çoğu ilk duruşmaya cezaevinden video bağlantısı yoluyla katıldı. Mahkemede bulunanlar ise maske takıyor ve birbirinden en az 2 metre mesafe bırakarak kafeslerde oturuyor.