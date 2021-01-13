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İtalya'nın en güçlü mafyası adalet karşısında!

13.01.2021 16:03 | Son Güncelleme:
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İtalya'nın en güçlü mafyası adalet karşısında!

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, insan faliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliğininin, ekosistemdeki yaşam döngüsünü sağlayan arı popülasyonun hızla yok ettiğini ortaya koydu. Uzmanlar, daha kısa süren ılık kışlar ve uzun süren aşırı sıcak yazlar nedeniyle çiçek ve bitki sayısının azaldığını ifade etti. Bu durum hem dünyadaki tozlaşmanın yüzde 80’ininden fazlasını gerçekleştiren arılar, hem de insanlar için daha az besin anlamına geliyor.

İtalya'nın Ndrangheta adlı en güçlü mafyasının yüzlerce şüpheli üyesi, adaletin karşısına çıktı. Aralarında siyasetçilerin, devlet memurlarının, polislerin ve iş insanlarının bulunduğu sanıkların yargılanmasının ise iki yıldan fazla sürmesi bekleniyor. Toplamda 355 sanık, 900'den tanık ve 400 avukatın yanı sıra, "omerta" adı verilen sessizlik yemini çiğnemeye hazır 58 devlet tanığı davaya dahil oldu.

BABASI VE AMCASININ ALEYHİNDE TANIKLIK EDECEK

Bununla birlikte, “Rinascita” "Yeniden Doğuş" adı verilen duruşmalarda tüm gözler, polis korumasını kabul ettikten sonra mafyanın sırlarını ifşa eden patron Luni Mancuso'nun oğlu Emanuele Mancuso'nun üzerinde... Mancuso, hem babası hem de amcasının aleyhine tanıklık etmeyi daha önce kabul etti.

KAÇMASINLAR DİYE KAFESLERLE ÇEVRİLİ MAHKEME SALONU İNŞA EDİLDİ

İtalyan yetkililer tarafından, ayrıca Calabria bölgesindeki Lamezia Terme kentinde, sanıkları tutmak için kafeslerle çevrilen yüksek güvenlikli bin kişilik bir mahkeme salonu inşa edildi. Ancak, koronavirüsle ilgili kısıtlamalar nedeniyle sanıkların çoğu ilk duruşmaya cezaevinden video bağlantısı yoluyla katıldı. Mahkemede bulunanlar ise maske takıyor ve birbirinden en az 2 metre mesafe bırakarak kafeslerde oturuyor.

Diğer taraftan, yetkililer sanıkların neredeyse tamamının 2016 yılında başlayan ve İtalya'nın en az 11 bölgesini kapsayan uzun bir soruşturmanın ardından Aralık 2019'da tutuklandığını açıkladı. Ağırlıklı olarak 'Ndrangheta’nın Mancuso klanı tarafından kontrol edilen bir Calabria’daki baskınlara yaklaşık 2 bin 500 asker ve polisin katıldığı bildirildi. Mafyaya yardım etmekle suçlanan eski bir senatör, bir polis şefi, yerel meclis üyeleri ve iş insanları da Almanya, İsviçre ve Bulgaristan'da tutuklandı.

SON 30 YILIN EN BÜYÜK ORGANİZE SUÇ DAVASI

Soruşturmayı yöneten savcı Nicola Gratteri, Guardian’a yaptığı açıklamada, söz konusu davanın, Sicilyalı savcıların 475 kişiyi içeriye tıktığı 1986-92 Palermo duruşmalarından bu yana suç örgütlerine karşı en büyük operasyon olduğunu söyledi.

Diğer taraftan, Gratteri'nin ekibi savcılığın iddialarını desteklemek için 24 bin telefonun dinlendiğini söyledi.

Toronto'daki York Üniversitesi'ndeki Nathanson Suç ve Güvenlik Merkezi'nin danışma kurulu üyesi ve Ndrangheta çete örgütü uzmanı Antonio Nicaso, yaklaşmakta olan davanın önemini vurgulayarak, "Beklentiler yüksek ve İtalyan yetkililerin bunun Ndrangheta'ya karşı mücadelede bir kilometre taşı olacağını umdukları açık" dedi.

DEUTCHE BANK VE MCDONALD'IN TOPLAMINDAN DAHA FAZLA KAZANIYORLAR

Öte yandan 'Ndrangheta’nın İtalya’daki açık ara en güçlü suç örgütü olduğu daha önce ortaya konulmuştu. Demoskopita Araştırma Enstitüsü tarafından 2013 yılında yapılan bir araştırma, 'Ndrangheta’nın finansal olarak Deutsche Bank ve McDonald's'ın toplamından daha güçlü olduğunu ve yıllık cirosunun 53 milyar sterlin (540 milyar TL)olduğunu hesapladı.

Araştırmacılara göre, suç örgütünün başarısının sırrı, Calabria'daki derin yerleşikliğinde yatıyor. Milyonlarca dolarlık küresel operasyonlara rağmen patronları nadiren ücra köylerini terk etti. Kendilerini korumak için evlerinin altına kaçış tünelleri, dağlarda sadece yaya olarak ulaşılabilen sofistike sığınaklar ve kaçtıkları zamanlar için ormanda saklanma yerleri inşa ediyorlar.

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