HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İYİ Parti'de Koray Aydın kulisi! Yeni parti kuracak mı?

İYİ Parti'de Koray Aydın kulisi! Yeni parti kuracak mı?

23.06.2024 08:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meral Akşener’in İYİ Parti’nin başından ayrılması ile birlikte yaşanan gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Son olarak İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın, bu hafta parti içindeki ekibiyle yapacağı görüşmelerin ardından istifa etmesi bekleniyor. Aydın’ın yeni parti kuracağı iddia ediliyordu. İşte detaylar…

İYİ Parti'de Koray Aydın kulisi! Yeni parti kuracak mı?

İYİ Parti’de yaşanan gelişmelere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Partisinin 5. olağanüstü kurultayında genel başkan adayı olan ve ilk turda 472 delegenin oyunu alan Koray Aydın'a yakın isimler, Aydın’ın istifa etmesi durumunda, “siyasi yaşamına bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini ve yeni bir parti kurmayacağını” dile getiriyor.

Aydın, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Akşener’i “görüşmenin içeriğine ilişkin bir an önce açıklama yapmaya” davet etmişti.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; Aydın ardından da partisine, “Mevcut parti yönetimimiz tarafından Sayın Meral Akşener’in, İYİ Partililerin yüzünü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapmaya davet edilmesi şarttır, elzemdir” çağrısında bulunmuştu. Ancak Aydın’ın bu çağrısı karşılık bulmamıştı.

Akşener’in Erdoğan ile görüşmesinden rahatsız olduğu bilinen Aydın’ın, son dönemde partisinin hiçbir programına katılmaması da dikkat çekmişti. Aydın’ın, yeni haftada parti içindeki ekibiyle bir araya gelerek, “İYİ Parti ile yollarını ayıracağı” belirtiliyor. Ancak Aydın’ın partisinden istifa edip etmemesinin “ekibi ile yapacağı görüşmelere bağlı olduğuna” da dikkat çekiliyor.

"KOPUŞLAR OLUR"

Kendisine yakın isimler, Aydın’ın istifa etmesi durumunda, “siyasi yaşamına bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini ve yeni bir parti kurmayacağını” dile getiriyor.

Aydın’ın İYİ Parti’den olası istifasının “hayli gürültü koparacağı” ileri sürülürken istifayla birlikte kendisiyle ortak hareket eden ekipte de kopuşların yaşanacağının altı çiziliyor. Aydın’ın bir süre teşkilat işleri başkanı olarak görev yaptığına işaret edilerek “Aydın’ın partiden istifası beraberinde başka istifaları da getirebilir. İvme kaybeden partinin Aydın’ın istifası ile birlikte daha fazla yara alması aşikâr” değerlendirmeleri yapılıyor.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da sabaha karşı zincirleme kazaİstanbul'da sabaha karşı zincirleme kaza
Bayram tatilinin 8 günlük acı bilançosu: 68 ölü 9 bin 787 yaralıBayram tatilinin 8 günlük acı bilançosu: 68 ölü 9 bin 787 yaralı
Şırnak'ta yangın! 7 köy etkilendiŞırnak'ta yangın! 7 köy etkilendi
Anahtar Kelimeler:
Koray Aydın İYİ Parti istifa
En Çok Okunan Haberler
Yeni vergi düzenlemesinde ‘izah et’ dönemi! Hesap veremeyen yandı: 100 bin lira geliri olan bir kişi…

Yeni vergi düzenlemesinde ‘izah et’ dönemi! Hesap veremeyen yandı: 100 bin lira geliri olan bir kişi…

Türk İş Başkanı'ndan dikkat çeken çıkış! "Son 25 yılda böyle bir sıkıntı görmedim"

Türk İş Başkanı'ndan dikkat çeken çıkış! "Son 25 yılda böyle bir sıkıntı görmedim"

Trafikte ilginç 'MİT' tartışması! "Kaç yıldan başlıyor biliyor musun"

Trafikte ilginç 'MİT' tartışması! "Kaç yıldan başlıyor biliyor musun"

Antalya'da korkunç olay! Eski eşini boğazından bıçakladı, kimseyi yaklaştırmadı... Ölene kadar başında bekledi

Antalya'da korkunç olay! Eski eşini boğazından bıçakladı, kimseyi yaklaştırmadı... Ölene kadar başında bekledi

Kazadan dakikalar önce otobüse bindi, 23 kişinin hayatını kurtardı

Kazadan dakikalar önce otobüse bindi, 23 kişinin hayatını kurtardı

Korkunç olay! 4 kişiyi öldürüp çocuğu alıp kaçtı

Korkunç olay! 4 kişiyi öldürüp çocuğu alıp kaçtı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.