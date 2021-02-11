İYİ Parti'den Cumhur İttifakı'na referandum teklifi

Mehmet Tolga Akalın, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde düzenlenen İYİ Parti İstişare Toplantısı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İYİ Parti olarak sandıkların tamamına nüfuz etmek amacıyla yola çıktıklarını kaydeden Akalın, milletin yeniden sandığa güven duymasını sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.

"DEĞİŞİMİN ŞAFAĞINDAYIZ"

Akalın, Cumhuriyetin kurucu değerleri ile hemhal olmuş bir parti olduklarını belirterek, "Türkiye'de bir değişimin şafağındayız. Bir Türk kadınının, annesinin önderliğinde uzun dönemli bir yeni bir iktidarın geldiğini ve gelmekte olduğunu milletimize azim ve kararlılıkla göstereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yeni anayasa çağrısı"na yönelik değerlendirmede bulunan Akalın, şöyle konuştu:



"İzmir'den teklifte bulunuyorum. Referandumu kabul ve ret üzerinden yapıyoruz. Bir anayasa değişikliği yapalım bir tarafta Cumhur İttifakı'nın desteklediği partili cumhurbaşkanlığı sistemi hangi değişikliği yapmak istiyorsa o teklif metni olsun, diğer tarafta da bizim iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş teklifimiz olsun. Millet bu iki teklif arasında tercihte bulunsun."