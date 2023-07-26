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  4. İYİ Parti'den istifa etmişti! AK Partiye geçti: Rozetini Erdoğan taktı

İYİ Parti'den istifa etmişti! AK Partiye geçti: Rozetini Erdoğan taktı

26.07.2023 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde yazılı bir mesajla İYİ Parti'den istifa ettiğini duyuran İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören yapılan Kaya'ya rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

İYİ Parti'den istifa etmişti! AK Partiye geçti: Rozetini Erdoğan taktı

İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye geçen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya’ya rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Aydın milletvekilleri Seda Sarıbaş, Mustafa Savaş, Ömer Özmen, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da katıldı.

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İSTİFASINI BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU

2019 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti’den İncirliova Belediye Başkanı Seçilen Aytekin Kaya, yerel seçimlere 8 ay kala partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. Kaya yaptığı yazılı açıklamada; "Geçtiğimiz günlerde İncirliova’da yaşanan olaylar parti içinde sıradan bir delege seçimi olmaktan çıkmış, birilerinin ucuz siyasi menfaat kavgasına dönüşmüştür. Yaşanan bu çirkin olaylar beni artık İncirliova’nın geleceği için bir karar almaya zorlamıştır. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun parti içinde yaşanan olaylara karşı aldığı tutum, şahsıma göstermiş olduğu haksız tepki sebebiyle artık Özlem Çerçioğlu’yla birlikte İncirliova’ya hizmet etme şansımız kalmamıştır. Bu sebeple İYİ Parti’nden ayrılıyor, Millet İttifakı'ndan çekiliyorum. Aldığım bu karar partilerin kurumsal kimliklerine bir eleştiri kesinlikle değildir. Küçük dağları ben yarattım, her şeyi ben bilirim, 'Ben ne dediysem o olacak' zihniyetine bir tepkidir. Buyurun kısır siyasetiniz sizin olsun." ifadelerine yer vermişti.

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