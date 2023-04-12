İYİ Parti'den sosyal medyada gündem olan video! Mülteci sorununa dikkat çektiler

Türkiye adım adım 14 Mayıs seçimlerine doğru ilerliyor. Siyasi partilerin seçime yönelik çalışmaları da hız kazandı. Siyasi partiler, bu süreçte sosyal medyayı da sıkça kullanıyor. Pek çok siyasi parti, sosyal medyada hazırladıkları videoları paylaşmaya devam ediyor. Son olarak İYİ Parti'den yeni bir video daha geldi. İYİ Parti söz konusu videoda mülteci sorununu ele aldı.

İYİ PARTİ'DEN MÜLTECİ SORUNUNA YÖNELİK VİDEO

Düzensiz göçmenlere yönelik hazırlanan videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun daha önceki açıklamaları da yer aldı. Videoda, düzensiz göçmenlerle ilgili çeşitli görüntüler ve daha önce mültecilerle gündeme gelen olaylara ilişkin detaylar da olduğu görüldü.



