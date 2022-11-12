HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na "HDP" çıkışı! Toplantıya damgasını vuran sözler: "En çok terör örgütünün işine yarar"

İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na "HDP" çıkışı! Toplantıya damgasını vuran sözler: "En çok terör örgütünün işine yarar"

12.11.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti ile HDP arasında tansiyon son dönemde yeniden yükseldi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile İYİ Parti lideri Akşener'in atışması siyasetin gündemini hareketlendirdi. Bu süreçte İYİ Parti'nin ittifak ortağı CHP'nin tutumu da ilişkilerin seyrine etki edebilmesi açısından takip ediliyor. Son olarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Bursa ziyareti sırasında İYİ Partili yönetici "HDP'ye karşı dik duruş" talebini dile getirdi. Kılıçdaroğlu'nun İYİ Partili yöneticiye karşılığı dikkat çekti.

İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu'na "HDP" çıkışı! Toplantıya damgasını vuran sözler: "En çok terör örgütünün işine yarar"

Kılıçdaroğlu'nun Bursa'daki ziyareti kapsamında gerçekleşen toplantıya İYİ Partili bir yönetici çıkışı damga vurdu. Kılıçdaroğlu, İYİ Partili ismin "HDP'ye karşı sizden de dik bir duruş istiyoruz" söylemi üzerine "HDP’nin terörle bağlantısı var, bu devletin savcısı var mı, var. Hakimi var, istihbarat örgütleri var. Kimin ne yaptığını nereden bileceğim" diye konuştu. Kılıçdaroğlu ayrıca neden "PKK" yerine "bölücü terör örgütü" ifadesini kullandıklarına da açıklık getirdi.

AW757988_02

"PKK LAFINI KULLANMAYIZ, TERÖRÜN AMACI REKLAMINI YAPMAKTIR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa programı çerçevesinde İnegöl ilçesinde STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Kılıçdaroğlu, katılımcıların sorularını da cevaplandırdı.

AW757988_03

İYİ Partili bir yöneticinin "HDP’ye karşı sizden de bir dik duruş istiyoruz" sözleri üzerine Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“Biz bütün partilerle görüşen tek partiyiz, buna HDP de dahil. 6,5 milyon oy aldılar mı? Bu oylar dışarıdan gelmedi. HDP’nin terörle bağlantısı var, bu devletin savcısı var mı, var. Hakimi var, istihbarat örgütleri var. Kimin ne yaptığını nereden bileceğim? Biz bilemeyiz, dolayısıyla bir siyasal partinin dışlanması değil, tam tersine Türkiye bağlamında içselleşmesi lazım. HDP’nin dışlanması en çok terör örgütünün işine yarar. Biz PKK lafını kullanmayız, bizi eleştirirler, 'Niçin PKK demiyorsunuz.' Açın Genelkurmay’ın sitesini, asla PKK demez. Açın Milli Savunma Bakanlığı’nın sitesini, PKK demez. Zaten terörün amacı reklamını yapmaktır. Biz bölücü terör örgütü lafını kullanırız. Çünkü Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü diyor. Biz devletin geleneğini biliriz, çünkü bu devleti kuran bir partiyiz. Bu nedenle söylemlerine duyarlıyız."

AW757988_04

"BİZ HDP'Yİ ELEŞTİRİRİZ, YERİ GELİR ONLAR BİZİ ELEŞTİRİR"

Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"HDP ayrı bir parti, biz onu eleştiririz, yeri gelir onlar bizi eleştirirler. Bize diyorlardı 'masanın altında, yanında', bunların hepsi hikaye. Biz 6 lider kendimizi biliyoruz, gayet samimi çalışıyoruz. HDP’de ayrı bir üçüncü ittifak halinde; onlar da kurdular mı kurmadılar mı bilmiyorum. Biz HDP’yi Kürtlerin tek başına partisi olarak tanımlarsak yanlış yapmış oluruz. Bunun tam tersine Türkiye’nin bir partisi olarak değerlendirmek ve öyle konumlandırmak gerekir ki ayrışma olmasın. Bizim iki kırmızı çizgimiz var; vatanımız ve bayrağımız. Vatanı ile bayrağı ile sorunu olmayan her kesimin başımızın üstünde yeri var.”

AW757988_05

Çay gerginliğinden sonra şimdi de 'kumpanyacılar' atışması! Çay gerginliğinden sonra şimdi de 'kumpanyacılar' atışması!
(İHA)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu, Selçuk Bayraktar'a ne söyledi? O görüşmeyi anlattı!Kılıçdaroğlu, Selçuk Bayraktar'a ne söyledi? O görüşmeyi anlattı!
Aralarındaki fark dikkat çekti! Hepsini geride bıraktı... İşte anketlerde önde giden liderAralarındaki fark dikkat çekti! Hepsini geride bıraktı... İşte anketlerde önde giden lider
Bir dev iflas mı edecek? O sözler endişe yarattıBir dev iflas mı edecek? O sözler endişe yarattı
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme! İndirim haberi geldi

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme! İndirim haberi geldi

Asgari ücret 2023 zammı netleşti gibi! Herkes 10 bin olur diyordu ama...

Asgari ücret 2023 zammı netleşti gibi! Herkes 10 bin olur diyordu ama...

Erdoğan "Bu adamı Biden saklıyor" diyerek yaşadığı yeri açıkladı!

Erdoğan "Bu adamı Biden saklıyor" diyerek yaşadığı yeri açıkladı!

Komandolar etrafını sardı, köşeye sıkıştılar! Mağaradan birer birer böyle çıktılar

Komandolar etrafını sardı, köşeye sıkıştılar! Mağaradan birer birer böyle çıktılar

500 torunu vardı, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü!

500 torunu vardı, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı gördü!

100 milyon liralık dava! DNA testi için 42 yıl sonra mezarı açılacak

100 milyon liralık dava! DNA testi için 42 yıl sonra mezarı açılacak

İlginizi Çekebilir

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Bu kış ihtiyaç duyacağınız tek çorba! Videolu anlatım

Mia Khalifa son paylaşımına şaşırtan 'metres' yorumu!

Mia Khalifa son paylaşımına şaşırtan 'metres' yorumu!

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Soğanlar havayı temizler mi? Soğan tedavisi işe yarıyor mu?

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.