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İYİ Partili Turhan Çömez'den dikkat çeken ittifak çıkışı! Gündem olacak sözler: 'Hiç kimse...'

23.06.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında İYİ Parti'den peş peşe açıklamalar gelmiş ve Millet İttifakı'nın sona erdiğini açıklamışlardı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, "İttifakın hukuki ve teknik olarak bittiğini ama siyaseten devam ettiğini söyleyebilirim" dedi.

İYİ Partili Turhan Çömez'den dikkat çeken ittifak çıkışı! Gündem olacak sözler: 'Hiç kimse...'

14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz "Tüm ittifaklar seçim ittifakıdır, seçim bittiği zaman tüm ittifaklar ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti, ittifak tamamlandı. Cumhurbaşkanı müşterek adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan ikinci turu için ittifak içindeki partiler mücadelelerini vermiştir, 28 Mayıs itibarıyla da bu ittifak bitmiştir" demişti.

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı ise "İttifak dediğiniz şey bir iş birliğidir. Bundan sonraki süreçte doğal olarak muhalefet partileri kendi içerisinde bir iş birliği içerisine girerler. Bunun adına 'ittifak' da diyebilirsiniz, 'iş birliği' de diyebilirsiniz; ama şu an itibarıyla gündemde iş birliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değildir" diye konuşmuştu.

DİKKAT ÇEKEN İTTİFAK ÇIKIŞI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Sözcü'den Ruhat Mengi'ye konuştu. Çömez, "İttifakın hukuki ve teknik olarak bittiğini ama siyaseten devam ettiğini söyleyebilirim. Fakat belediye başkanlığıyla ilgili, bu birlikteliğin olup olmayacağı ve olacaksa nasıl şekilleneceği konusu önümüzdeki günlerin konusu" dedi.

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"HİÇ KİMSE..."

"Yerel seçimler, genel seçimlerin işaret fişeği, aynası olacaktır. O sebeple yerel seçimlerde maksimum oy ve maksimum belediye başkanıyla devam etmek Millet İttifakı'nın ve muhalefet partilerinin bence en önemli sorumluluğudur" diyen Çömez şunları ifade etti:

"Bunun bilinciyle hareket edeceğiz, fakat yine söylüyorum; masaya eşit şartlarda oturacağız ve elimizde çok sağlıklı seçim sonuçları var, bunlardan hareketle en stratejik kararı vereceğiz ama hiç kimse “Hadi bizi destekleyin, biz de büyükşehirleri alalım” diye yola çıkmasın."

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