HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. İYİ Partili Yılmaz: Sayın Cumhurbaşkanı artık geri dönülemez bir şekilde gemileri yakmıştır

İYİ Partili Yılmaz: Sayın Cumhurbaşkanı artık geri dönülemez bir şekilde gemileri yakmıştır

23.11.2021 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, yeni bir para politikası ve ekonomi politikası izlenmesi gerektiğini söyledi. Yılmaz konuşmasında, "Sayın Cumhurbaşkanı artık geri dönülemez bir şekilde gemileri yakmıştır" ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Yılmaz: Sayın Cumhurbaşkanı artık geri dönülemez bir şekilde gemileri yakmıştır

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Grup Başkanvekili Erhan Usta ve Ankara Milletvekili, eski Merkez Bankası Durmuş Yılmaz TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Durmuş Yılmaz "Resmî Gazete" çıkışının perde arkasını anlattıDurmuş Yılmaz "Resmî Gazete" çıkışının perde arkasını anlattı

"GEMİLERİ YAKMIŞTIR"

Durmuş Yılmaz, Türk Lirası'nda ciddi bir erimeyle karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Bu, önemli sonuçlar getirdi ve getirmeye devam edecek. An itibarıyla piyasanın işleyişi bozuldu. Fiyat oluşturulamıyor, adeta reel ekonomi bolluk içinde yokluk yaşıyor. Çünkü fiyat yapılamıyor satılan malların yerine nasıl konulacağı konusunda bir bilgi yok, herkes endişeli. 'Buradan nasıl çıkılabilir?' sorusu soruluyor ve biz de sürekli aranıyoruz. Bu elbette durdurulabilir. Ama şu andaki meydana gelen olay nedir bunu anlamak lazım. Dün sayın Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamalar çerçevesinde; şu anda TL’nin üzerindeki baskı ve erimesiyle ilgili olarak ülkeyi yönetenlerin zihninde herhangi bir endişe olmadığı görülüyor. Türkiye’de para politikası Eylül ayından itibaren makas değiştirmiştir ve bugün gelinen noktada bu makas değiştirme büyük bir tercihtir; ama karar alıcılar nezdinde herhangi bir yanlışlığı yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı artık geri dönülemez bir şekilde gemileri yakmıştır" dedi.

"BU DURDURULABİLİR"

Durmuş Yılmaz, yeni bir para politikası ile yeni bir ekonomi politikası uygulanması gerektiğini kaydederek, "Bu politika değişikliğinden elde edilecek umulan sonuç alınıncaya kadar devam edilecektir. O da nedir? Faizler düşecek, TL değerleşecek. Türk ürünlerinin fiyatları düşecek, daha fazla ihracat yapacağız. Mal ithal etmeyeceğiz. İthal ikamesi sonunda iki taraftan gelen cari açık kapanacak, döviz talebi azalacak. Döviz talebi azalınca TL tekrar değerlenmeye başlayacak. Bu işin mekanizması böyle açıklanıyor. Bu hedefe varılabilmesi için bir açıklama da yok. Haziran ayının sıcağında kalmış kar topu gibi eriyen TL, önemli sonuçlar doğurdu. Bu durdurulabilir. Bunun için tecrübe, birikim var. Bunun için irade yok ve tercihi de bu yönde" ifadelerini kullandı. (DHA)

Paylaşımı sonrası herkes Resmi Gazete'ye kilitlenmişti! İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan yeni açıklamaPaylaşımı sonrası herkes Resmi Gazete'ye kilitlenmişti! İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan yeni açıklama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek tek analiz edildi! Karıncaların neden ''öpüştüğü'' belli olduTek tek analiz edildi! Karıncaların neden ''öpüştüğü'' belli oldu
PARTNER Eda Ece: Gerçek hayat! Eda Ece: Gerçek hayat!
Davutoğlu ve Erbakan arasında önemli görüşmeDavutoğlu ve Erbakan arasında önemli görüşme
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Recep Tayyip Erdoğan İYİ Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Müslüme olayında tutuklanan dede böyle konuşmuş

Müslüme olayında tutuklanan dede böyle konuşmuş

Faturalarda yeni dönem başlıyor

Faturalarda yeni dönem başlıyor

Özgür Demirtaş çağrı yaptı: Yalvarıyorum

Özgür Demirtaş çağrı yaptı: Yalvarıyorum

Kılıçdaroğlu'ndan çok sert tepki: Terörist mi ilan edeceksin?

Kılıçdaroğlu'ndan çok sert tepki: Terörist mi ilan edeceksin?

Dolar 12 TL'yi geçti! Babacan ve Davutoğlu'ndan olay tweet

Dolar 12 TL'yi geçti! Babacan ve Davutoğlu'ndan olay tweet

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

14 ülkeye yayıldı! Uzman isim uyardı: Koronadan daha bulaşıcı ve öldürücü

14 ülkeye yayıldı! Uzman isim uyardı: Koronadan daha bulaşıcı ve öldürücü

Günler sonra açıkladı: Kabul etmedim

Günler sonra açıkladı: Kabul etmedim

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan yeni açıklama

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan yeni açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.