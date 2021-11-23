İYİ Partili Yılmaz: Sayın Cumhurbaşkanı artık geri dönülemez bir şekilde gemileri yakmıştır

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Grup Başkanvekili Erhan Usta ve Ankara Milletvekili, eski Merkez Bankası Durmuş Yılmaz TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

"GEMİLERİ YAKMIŞTIR"

Durmuş Yılmaz, Türk Lirası'nda ciddi bir erimeyle karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Bu, önemli sonuçlar getirdi ve getirmeye devam edecek. An itibarıyla piyasanın işleyişi bozuldu. Fiyat oluşturulamıyor, adeta reel ekonomi bolluk içinde yokluk yaşıyor. Çünkü fiyat yapılamıyor satılan malların yerine nasıl konulacağı konusunda bir bilgi yok, herkes endişeli. 'Buradan nasıl çıkılabilir?' sorusu soruluyor ve biz de sürekli aranıyoruz. Bu elbette durdurulabilir. Ama şu andaki meydana gelen olay nedir bunu anlamak lazım. Dün sayın Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamalar çerçevesinde; şu anda TL’nin üzerindeki baskı ve erimesiyle ilgili olarak ülkeyi yönetenlerin zihninde herhangi bir endişe olmadığı görülüyor. Türkiye’de para politikası Eylül ayından itibaren makas değiştirmiştir ve bugün gelinen noktada bu makas değiştirme büyük bir tercihtir; ama karar alıcılar nezdinde herhangi bir yanlışlığı yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı artık geri dönülemez bir şekilde gemileri yakmıştır" dedi.

"BU DURDURULABİLİR"

Durmuş Yılmaz, yeni bir para politikası ile yeni bir ekonomi politikası uygulanması gerektiğini kaydederek, "Bu politika değişikliğinden elde edilecek umulan sonuç alınıncaya kadar devam edilecektir. O da nedir? Faizler düşecek, TL değerleşecek. Türk ürünlerinin fiyatları düşecek, daha fazla ihracat yapacağız. Mal ithal etmeyeceğiz. İthal ikamesi sonunda iki taraftan gelen cari açık kapanacak, döviz talebi azalacak. Döviz talebi azalınca TL tekrar değerlenmeye başlayacak. Bu işin mekanizması böyle açıklanıyor. Bu hedefe varılabilmesi için bir açıklama da yok. Haziran ayının sıcağında kalmış kar topu gibi eriyen TL, önemli sonuçlar doğurdu. Bu durdurulabilir. Bunun için tecrübe, birikim var. Bunun için irade yok ve tercihi de bu yönde" ifadelerini kullandı. (DHA)



