İyilik dizisi Neslihan'ın giydiği çok beğenilen beyaz elbiseye 300 TL altı alternatif öneriler

Dizi ve filmler sadece keyifli zaman geçirmeyi sağlamakla kalmıyor, modaya da yön vermeyi başarıyor. İzleyicisiyle buluşmaya hazırlanan İyilik dizisi de şimdiden kostümleriyle dikkat çekmeye başladı. Neslihan karakterinin giydiği elbise herkesi kendine hayran bıraktı. Siz de Neslihan'ın elbisesini beğendiyseniz ve benzer model arayışına girdiyseniz doğru adrestesiniz! Gelin, 300 TL altı fiyatıyla bütçenizi yormayacak, şık ve kaliteli parçaları beraber inceleyelim.

1. Göz alıcı güzelliğiyle ASEE'S Elbise

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29 Nisan'da izleyici ile buluşacak İyilik dizisinin Neslihan karakterinin fragmandaki beyaz elbisesi daha dizi başlamadan herkesin dilinde. Siz de bu elbiseye benzer uygun fiyatlı model arıyorsanız ASEE'S Elbise'yi tercih edebilirsiniz. Halter yaka modeliyle dikkat çeken giysi, üzerinizde zarif duruş sergiliyor. Özel günlerde tercih edebileceğiniz kıyafet, parlak görünümüyle tüm gözleri üzerinize topluyor. Mini etek boyu olan ürünü yaz ve bahar aylarında kullanabilirsiniz. Esnek kumaşı sayesinde rahat hareket imkânı veriyor. Bedeninizi saran tasarımıyla vücut hatlarınızı vurguluyor. Elbiseyi açık renk topuklu ayakkabı ve kol çantası ile tamamlayabilirsiniz.

2. Nefes alan yapısıyla TRENDYOLMİLLA Elbise

Gündelik yaşamda kullanabileceğiniz TRENDYOLMİLLA Elbise'yi dilerseniz özel günlerde de tercih edebilirsiniz. Nefes alan yapısıyla sıcak havalarda serin ve kuru kalmanıza yardımcı oluyor. %100 polyester kumaştan elde edilen giysi, uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor. Siyah renkli elbise, zarif görünümüyle üzerinizde hoş duruş sergiliyor. Mini etek boyuna sahip kıyafete halter yaka detayı güzel hava katıyor. Yaz ve bahar aylarında giyebileceğiniz giysi, bel kısmını saran tasarımıyla güzel görünüm sunuyor. Arka kısımda bulunan fermuar sayesinde giysiyi kolayca giyip çıkarabilirsiniz.

3. Zarif duruşuyla Koton Elbise

Yeni başlayacak olan İyilik dizisindeki Neslihan'ın giydiği beyaz elbiseye hayran olduysanız ancak siyah renkten vazgeçemiyorsanız Koton Elbise'ye göz atmalısınız. Giysiyi ister günlük yaşamda ister ofiste kullanabilirsiniz. %93 pamuktan elde edilen ürün, yumuşak dokusuyla tende güzel his uyandırıyor. Nemi emen yapısı sayesinde sıcak havalarda kuru kalmanıza yardımcı oluyor. Midi etek boyuna sahip elbise, bedeninizi saran tasarımıyla vücut hatlarınızı vurguluyor. Hoş duruşa sahip giysi, tüm ortamlarda gözleri üzerinizde topluyor. Siyah renkli elbiseyi platform topuk ayakkabı ve küçük el çantası ile kombinleyebilirsiniz.

4. Tüm gözleri üzerinizde toplayan DeFacto Elbise

Rahat ve fit tasarımıyla kolay hareket imkânı veren DeFacto Elbise, zarif duruşuyla üzerinizde güzel görünüm sergiliyor %98 pamuktan elde edilen kıyafet, nefes alan yapısıyla sıcak havalarda kuru kalmanıza yardım ediyor. Yumuşak dokusu cildinizde hoş his uyandırıyor. Midi etek boyuna sahip elbiseyi özel günlerde kullanabileceğiniz gibi günlük olarak da tercih edebilirsiniz. Bahar ve yaz aylarında giyebileceğiniz elbise, vücut hatlarınızı vurguluyor. Sağlam materyallerden elde edilen giysiyi uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Esnek yapısı sayesinde elbiseyi kolayca giyip çıkarabilirsiniz.

5. Vücut hatlarınızı vurgulan ALEXANDERGARDI Elbise

İzleyici ile buluşmadan adından söz ettiren İyilik dizisinin Neslihan karakterinin beyaz elbisesine benzeyen ve uygun fiyatlı kıyafet almak istiyorsanız ALEXANDERGARDI Elbise aradığınız giysi olabilir. %50 pamuktan elde edilen kıyafet, yaz ve bahar aylarında serin kalmanıza yardımcı oluyor. Yumuşak dokusu sayesinde tende güzel his uyandırıyor. Bodycon tasarımıyla bedeninizi saran elbise, vücut hatlarınızı vurguluyor. Halter yaka detayı kıyafete güzel hava katıyor. İster günlük hayatta ister özel günlerde tercih edebileceğiniz ürün, üzerinizde zarif duruş sergiliyor. Beyaz renkli elbiseyi yüksek topuklu ayakkabı ve parlak el çantası ile tamamlayabilirsiniz.

6. Puantiye detaylı Forever Unique Elbise

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Maksi etek boyuna sahip Forever Unique Elbise, yumuşak dokusuyla tende hoş dokunuş bırakıyor. Günlük hayatta kullanabileceğiniz elbiseyi dilerseniz özel günlerde de tercih edebilirsiniz. Zarif ve puantiyeli tasarımıyla üzerinizde güzel duruş sergiliyor. Rahat yapısıyla gün boyu konforlu kullanım sunuyor. Belden oturtmalı tasarımı sayesinde üzerinize tam oluyor. Fırfırlı etek detayı kıyafete farklı hava katıyor. Düğme ve fermuar sayesinde kıyafeti kolayca giyip çıkarabilirsiniz. Bel kısmında bulunan kemerse giysiye çekici görünüm kazandırıyor. Pembe renkli elbiseyi siyah topuklu ayakkabı ve kol çantası ile kombinleyebilirsiniz.

7. Sıcak havalarda tercih edebileceğiniz Trend Alaçatı Stili Elbise

İyilik dizisindeki Neslihan karakterinin beyaz elbisesine benzer modelde ama koyu tonlarda ürünler arıyorsanız Trend Alaçatı Stili Elbise'yi tercih edebilirsiniz. Volümlü tasarımıyla tüm gözleri üzerinde toplayan elbise, şık duruş sergiliyor. %100 pamuktan elde edilen kıyafet, gün boyu konforlu kullanım sunuyor. Nefes alan yapısıyla sıcak yaz aylarında serin ve kuru kalmanıza yardımcı oluyor. Maksi etek boyuna sahip kıyafeti ister günlük yaşamda ister özel günlerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Halter yaka detayı giysiye hoş hava katıyor. Kuşak sayesinde elbiseyi belinize uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Kıyafeti sandalet ve kol çantası ile tamamlayabilirsiniz.

8. Etnik desen sevenler için La Creia Elbise

Yaz ve bahar aylarında kullanabileceğiniz La Creia Elbise, astarlı tasarımı sayesinde iç göstermiyor. Maksi etek boyuna sahip giysi, %100 polyesterden elde ediliyor. Lastikli bel kısmı kıyafetin vücudunuza tam olarak oturmasını sağlıyor. Etnik desenler elbiseye güzel hava katıyor. Yırtmaç, gün boyu rahat hareket etmenize yardımcı oluyor. Günlük hayatta tercih edebileceğiniz giysiyi dilerseniz ofiste de kullanabilirsiniz. Halter yaka modeli ürüne hoş görünüm kazandırıyor. Sırt dekoltesi bulunan kıyafet, zarif duruş sergiliyor. Elbiseyi bej rengi topuklu ayakkabı ve beyaz kol çantası ile kombinleyebilirsiniz.

9. Çiçek desenleriyle Lela Elbise

İyilik dizisinin Neslihan karakteri giydiği beyaz elbiseyle herkesin beğenisini kazandı. Siz de bu elbiseye benzer ve uygun fiyatlı bir giysiye sahip olmak istiyorsanız Lela Elbise'ye göz atabilirsiniz. Midi etek boyuna sahip ürün, güzel duruşuyla üzerinizde şık görünüm sergiliyor. Çiçek desenleri kıyafete zarif hava katıyor. Halter yaka detaylı giysiyi ister özel günlerde ister ofiste tercih edebilirsiniz. Polyester kumaştan elde edilen elbise, dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım sunuyor. Sırt kısmında bulunan fermuar sayesinde kolayca giyip çıkarabilirsiniz. Bahar ve yaz aylarında giyebileceğiniz elbiseyi kahverengi önü açık topuklu ayakkabı ve güzel bir el çantası ile tamamlayabilirsiniz.

10. İster günlük hayatta ister ofiste giyebileceğiniz Dilvin Elbise

Güzel görünüme sahip Dilvin Elbise, zarif duruş sergiliyor. Günlük hayatta kullanabileceğiniz giysiyi dilerseniz özel günlerde de tercih edebilirsiniz. Bodycon model kıyafet, bedeninizi sararak vücut hatlarınızı vurguluyor. %96 pamuktan elde edilen ürün, yumuşak dokusuyla cildinizde güzel his uyandırıyor. Ayrıca gün boyu konforlu kullanım sunuyor. Nefes alan yapısı sayesinde sıcak yaz ve bahar aylarında serin kalmanıza yardımcı oluyor. Halter yaka detayı ürüne hoş hava katıyor. Sağlam materyallerden üretilen giysiyi uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Ekru renkli elbiseyi spor ayakkabı ve kol çantası ile tamamlayabilirsiniz.