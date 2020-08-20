HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de Konak'ta CHP'nin dağıtttığı Atatürk büstü tartışmaya neden oldu

İzmir’de Konak'ta CHP'nin dağıtttığı Atatürk büstü tartışmaya neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 10:45 | Son Güncelleme

İzmir Konak'ta muhtarlara dağıtılan Atatürk büstü tartışmalara neden oldu. Büstün Atatürk’e benzemediğini belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "CHP’nin elinden yok sayılamayacak bir ’Atatürk’ faciası daha." ifadelerini kullandı.

İzmir’de Konak'ta CHP'nin dağıtttığı Atatürk büstü tartışmaya neden oldu

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, ilçedeki muhtarlara gerçekleştirdiği ziyaretlerde Atatürk büstü hediye etti. Albay Mustafa Kemal" yazılı büstlerin Mustafa Kemal Atatürk’e benzemediğini söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, tepki gösterdi.

Konak’ın Ulubatlı Mahalle Muhtarı Şengül Kahramaner’in ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ortaya çıkan tartışmada, birçok kişi büstün Atatürk’e benzememesi konusunda eleştiride bulundu.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Eleştirilerin ardından Muhtar Kahramaner paylaşımını sildi. Muhtar Şengül Kahramaner kendi sayfasında yaptığı paylaşımı silmesine rağmen konuyla ilgili kısa sürede çok sayıda paylaşım yapıldı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "CHP’nin elinden yok sayılamayacak bir ’Atatürk’ faciası daha. Aslında çok söze hacet yok. Her vatansever, bu fotoğrafı gördüğünde yanlışı da görür. CHP Konak İlçe Başkanlığının bir muhtara hediye ettiği Atatürk heykelindeki surete ve altındaki yazıya dikkat etsin yeter. Milli ve tartışmasız bir değerin böylesi bir gafletle sunulması hakarettir. Altına yazdırdıkları ’Kurmay Albay Mustafa Kemal’ unvanı ise ya bilgisizliktir ya da umursamazlık ve özensizlik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e sadece kendilerinin sahip çıktığını sanan CHP; değersizleştirmenin en çarpıcı, en kabul edilemez örneğini sergilemiştir. Bunun savunulacak hiçbir tarafı yoktur. Hatırlatmak isteriz ki Atatürk, 1 Haziran 1915’te albay, 1 Nisan 1916’da tümgeneral olmuştur. Büyük zaferden önce de ayrıldığı askerliğe başkomutan olarak dönmüştür. 19 Eylül 1921 tarihinde de mareşal ve gazi unvanını almıştır. ’Cumhuriyet’ ve ’vatan’ dendiğinde kendilerini boy aynasında gören CHP’nin aklı Milli Kurtuluşumuzun ve kuruluşun mimarı Atatürk’e bu saygısızlığı yaparken, bu gaflete düşerken neredeydi bilmiyoruz. Ancak bu hakareti görmezden gelmek mümkün değildir; affı yoktur" diye konuştu.

1

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bodrum aşıkları baş başa! Bodrum aşıkları baş başa!
Kanlar içinde metrelerce süründü, dayanamayıp bayıldıKanlar içinde metrelerce süründü, dayanamayıp bayıldı
Bu besinleri tüketmezseniz pişman olursunuz!Bu besinleri tüketmezseniz pişman olursunuz!

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan dikkat çeken açıklamalar
Trump'tan dikkat çeken açıklamalar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Musa Orhan açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Musa Orhan açıklaması
Ünlü pizza zinciri 73 şubesini kapatıyor
Ünlü pizza zinciri 73 şubesini kapatıyor
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal dudak dolgusunu abarttı
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal dudak dolgusunu abarttı
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu

İlginizi Çekebilir

Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er kimdir?
Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er kimdir?
Musa Orhan için harekete geçtiler!
Musa Orhan için harekete geçtiler!
Minibüsün önünü kesip dehşet saçtılar!
Minibüsün önünü kesip dehşet saçtılar!
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Diğer Haberler
Trafik durma noktasına geldi, kilometrelerce kuyruk oluştu
Trafik durma noktasına geldi, kilometrelerce kuyruk oluştu
Otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen kadın öğretmenin çantası çalındı
Kırmızı ışıkta bekleyen kadın hayatının şokunu yaşadı
Korkutan açıklama! 'Hasta bir kişi, 100 kişiyi enfekte edebiliyor'
Korkutan açıklama! 'Hasta bir kişi 100 kişiyi enfekte edebilir'
Kadıköy'de maskesiz kadının gözaltı görüntüsü tartışma yarattı, polisler için flaş karar
Maskesiz kadının gözaltı görüntüsü tartışma yarattı
Ev arkadaşları birbirini bıçakladı, yardım istemek için sürünüp sokağa çıktı
Kanlar içinde metrelerce süründü, dayanamayıp bayıldı
Aile hekimlerinden 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için zatürre aşısı tavsiyesi
65 yaş üstüne kritik uyarı! 'Bunu mutlaka yaptırın'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.