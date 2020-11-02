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İzmir'deki depreme ilişkin provokatif paylaşımlara 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 21:31 | Son Güncelleme

İzmir'deki depreme ilişkin sosyal medyadan tahkir edici paylaşımda bulunan 52 kişi hakkında işlem yapıldı, gözaltına alınan 19 kişiden 3'ü tutuklandı.

İzmir'deki depreme ilişkin provokatif paylaşımlara 3 tutuklama

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'deki depreme ilişkin sosyal medyadan tahkir edici paylaşımda bulunan 52 kişi hakkında işlem yapıldığını, gözaltına alınan 19 kişiden 3'ünün tutuklandığını bildirdi.

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tahkir edici içeriklerin karşısında duracaklarını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bu kapsamda 69 ayrı gönderi tespit edildiğini bildiren İnce, "52 şahıs hakkında işlem yapıldı, 19 kişi gözaltına alındı, 3 kişi tutuklandı. Ekipler siber devriyeye devam ediyor." ifadelerini kullandı. (AA)

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