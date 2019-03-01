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İznik'in fethinin 688. yıl dönümü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 20:32 | Son Güncelleme

At üzerinde gerçekleştirilen ok, mızrak ve kılıç gösterileri beğeni topladı

İznik'in fethinin 688. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Tarihi Yenişehir Kapı'da fetih selası okunmasıyla başlayan törende, Orhan Gazi'nin İznik'e girişi temsil edildi. Atlı birlikler, protokol ve vatandaşlar, İznik Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde fetih yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ayasofya Orhan Camisi önünde temsili atlı birlikler, ok, mızrak ve kılıçlarla düşmanla mücadele sahneleri sergiledi. Daha sonra İznik Milli İrade Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim okundu.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, burada yaptığı konuşmada, Orhan Gazi'nin İznik'i fethini anlattı.

Osmanlı Devleti'ne İstanbul'a açılan kapının İznik'ten geçtiğini belirten Sargın, "İznik gibi anlamlı bir şehirde devlet gelişir ve büyük bir alana hükmetmeye başlar. Allah tüm şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Gazilerimize acil şifalar ihsan eylesin." dedi.

İznik-Batum Kafkas Derneği Kafkas Kartalları halk oyunları ekibi ve İznik Halk Dansları Topluluğu da etkinliklerde sahne aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fetih iznik

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