HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. James Webb Uzay Teleskobu, 700 ışık yılı uzaklıktaki ötegezegenin atmosferini görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu, 700 ışık yılı uzaklıktaki ötegezegenin atmosferini görüntüledi

24.11.2022 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzaya gönderilmiş en güçlü teleskop olan James Webb Uzay Teleskobu, heyecan verici görüntüleri ulaştırmaya devam ediyor. 10 milyar dolara mal olan James Webb Uzay Teleskobu bu defa bir "WASP-39b" adlı ötegezegenin atmosferini ayrıntılı olarak görüntüledi.

James Webb Uzay Teleskobu, 700 ışık yılı uzaklıktaki ötegezegenin atmosferini görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu'nun yakaladığı son görüntüleri ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) paylaştı. NASA'nın internet sitesinde yer alan habere göre, James Webb Uzay Teleskobu sayesinde, 700 ışık yılı uzaklıktaki "WASP-39b" adlı ötegezegenin atmosferi incelendi.

ÇOK SAYIDA BİLEŞEN TESPİT EDİLDİ

James Webb Teleskobunun kaydettiği görüntüler yardımıyla söz konusu ötegezegenin atmosferik bileşenlerinin profili çıkarıldı ve sülfür dioksit de dahil olmak üzere çok sayıda bileşen tespit edildi.

thumbs_b_c_793227918b07402e802992fc557b3fb8

Böylelikle NASA, bir ötegezegenin atmosferinin daha önce görülmemiş halini paylaşmış oldu. 26 Ağustos'ta, Güneş Sistemi'nin dışında yer alan "WASP-39b" ötegezegeninin atmosferinde, ilk kez karbondioksit olduğu belirlenmişti.

N111

Satürn'e yakın büyüklükte kütleye sahip olduğu belirtilen WASP-39b, Jüpiter'in ise üçte biri büyüklüğünde.
N2

EN BÜYÜK VE EN GÜÇLÜ TELESKOP

NASA, 25 Aralık 2021'de dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'i uzaya fırlatmıştı.

640x480
NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve güçlü ancak 31 yaşında olan, çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi görülüyor. (AA)

İlginizi Çekebilir

NASA paylaştı! Tek kelimeyle olağanüstü

NASA paylaştı! Tek kelimeyle olağanüstü

 James Webb görüntüledi! Büyüleyici

James Webb görüntüledi! Büyüleyici

 NASA o tarihi açıkladı! İnsanlığın kaderi değişecek

NASA o tarihi açıkladı! İnsanlığın kaderi değişecek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'dan geniş çaplı saldırı!Rusya'dan geniş çaplı saldırı!
Zihinsel engelli kadın evden her kaçışında hamile kalıyorZihinsel engelli kadın evden her kaçışında hamile kalıyor
Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyorHerkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor
Anahtar Kelimeler:
NASA James Webb Uzay Teleskobu

En Çok Okunan Haberler

Elini masaya vurarak tepki gösterdi: Hakkımı helal etmiyorum

Elini masaya vurarak tepki gösterdi: Hakkımı helal etmiyorum

Asgari Ücret 2023 için tek tek hesaplandı

Asgari Ücret 2023 için tek tek hesaplandı

Kemikleri kırılıp, iç kanama geçirmiş!

Kemikleri kırılıp, iç kanama geçirmiş!

İl sayısı 93'e çıkabilir! İstanbul'un yanı başında... Aralarında çok sürpriz yerler de var, işte o ilçeler...

İl sayısı 93'e çıkabilir! İstanbul'un yanı başında... Aralarında çok sürpriz yerler de var, işte o ilçeler...

Zihinsel engelli kadın evden her kaçışında hamile kalıyor

Zihinsel engelli kadın evden her kaçışında hamile kalıyor

Deprem anında esrarengiz görüntü!

Deprem anında esrarengiz görüntü!

İlginizi Çekebilir

Çalıştığı ibadethanede üçlü cinsel ilişkiye girip filme aldı!

Çalıştığı ibadethanede üçlü cinsel ilişkiye girip filme aldı!

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.