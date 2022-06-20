Jet hızında bir internet için ihtiyacınız olan en iyi fiber modem tavsiyeleri

Fiber internet sayesinde internetin download ve upload hızları oldukça değişti. Fiber internet gelen evler veya iş yerlerinde 100 MB download 20 MB upload gibi hızlar görmek mümkün. Bu durum her ne kadar internetin fiber altyapısıyla gerçekleşse de modemler, bu konuda önemli bir araç oluyor. Hızla gelişen teknoloji ile dönem dönem evdeki modemi de yenilemek gerekebiliyor. Eve gelen fiber interneti daha verimli kullanabilmek için en iyi fiber modem çeşitlerinden temin etmek gerekiyor. Böylelikle bağlantı hızından maksimum verim almak mümkün oluyor. İnternet hızından şikayet ediyor, sorunun nereden kaynaklandığını anlayamıyorsanız belki de modemi değiştirmenizin vakti gelmiştir. Eğer fiber modem tavsiyesi verecek bir liste arıyorsanız doğru yerdesiniz. İşte, son model modemler...

1. Tenda V12 AC1200 Dualband 4 Port VDSL/ADSL Kablosuz Modem

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En iyi fiber modem 2022 listelerinde mutlaka yer alan ürünlerden biri: Tenda V12 AC1200 Dualband VDSL/ADSL Kablosuz Modem. Tüm DSL bağlantı tipleriyle sorunsuz veri alışverişi yapabilen cihaz, aynı zamanda özgün tasarımıyla dikkat çekiyor. Yeni nesil bağlantı özellikleriyle kullanıcıların beğenisini kazanan ürün, internet kullanımı esnasında yaşanan donma ve kopma gibi problemlerin giderilmesine yardımcı oluyor. Ev internet ağına tek başına çözüm sunan cihaz; tek başına VDSL 2 modem, Wi-Fi Router ve 4 Gigabit hız sunan ethernet portu sağlıyor.

2. Keenetic Extra DSL AC1200 VDSL2/ADSL2 Modem

Keenetic Extra DSL AC1200 VDSL2/ADSL2 Modem, fiber modem tavsiye listelerinde sıklıkla yer alan ürünler arasında. 128 MB DDR3 RAM ile çalışan ürün, kablosuz internet hızını en iyi noktaya çıkarıyor. Sahip olduğu kaliteli ve uzun menzilli 4 adet anten ile evinizin istediğiniz her noktasından aynı oranda bağlantı almanıza yardım ediyor. İnternet hızınıza eş hızda Wi-Fi hızı almanızı sağlayan cihaz ile kablosuz internet kullanmak artık çok daha keyifli oluyor. Firewall özelliği sayesinde kablosuz internet güvenliğini en iyi seviyeye çıkaran ürün, 1200 MBPS ethernet veri transfer hızı sunuyor.

3. TP-Link Archer VR2100 Kablosuz Dualband Fiber/VDSL/ADSL Modem

TP-Link Archer VR2100 Kablosuz Dualband Fiber/VDSL/ADSL Modem, Archer VR1200 4X4 MU-MIMO teknolojisi sayesinde aynı anda 4 farklı cihaza aynı anda hizmet verebiliyor. En iyi fiber modem 2020 listesinden bu yana ürünleriyle dikkat çeken TP-Link, Archer serisiyle göz dolduruyor. Bekleme süresini düşüren cihaz, daha akıcı ve verimli internet bağlantısı sunuyor. TP-Link OneMesh teknolojisiyle Downstream hızını 350 Mbps'ye kadar arttırmayı başarıyor. Önceki VDSL modellerine göre 3.5 kat daha hızlı olan modemle videostreamingde daha sorunsuz izleme yapmak mümkün oluyor. Tüm standart DSL bağlantılarını desteleyen ürün, en iyi bağlantıyı sunmak için sürekli olarak çalışıyor.

4. Zyxel Dual Bant 4 Port ADSL2/VDSL Fiber Modem

Sıradaki ürün Zyxel markasına ait Dual Bant 4 Port ADSL2/VDSL Fiber Modem. Fiber modem kurulumu konusunda bilgisi olmayanlar için Türkçe kılavuz ile gönderilen ürün, oldukça kolay şekilde kullanıma hazır hâle geliyor. 867 Mbps hıza ulaşabilen cihazın özelliği sayesinde internet hızı farklı cihazlara farklı miktarlarda dağıtılabiliyor. Aynı zamanda birden fazla cihazın aynı anda download ve upload yapmasına da imkân veren ürün, Wave 2 isimli teknoloji kullanıyor. Cihaz, özellikle gamerların en büyük problemlerinden olan gecikme süresi yani ping için kesin çözüm sunan modemler arasında yer alıyor.

5. ASUS DSL-AC750 Dualband ADSL/VDSL Fiber Modem

En iyi fiber modem hangisi listelerinde kendisine yer bulan ASUS DSL-AC750 Dualband ADSL/VDSL Fiber Modem, yüksek hızlı performansı ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. EWAN Fiber desteğine sahip modemin arayüzünden LAN portu, WAN portu olarak atanabiliyor. Böylelikle ürün, ethernet kablosu üzerinden fiber bağlantılara destek verebiliyor. Cihazın üzerinde ayrıca bir fiber optik girişi bulunmuyor. Modem; VPN, ADSL, EWAN Fiber ve VDSL gibi tüm bağlantılara hizmet verebiliyor. Ürünün; torrent, bulut, hız limitleme gibi kontrolleri bulunuyor. Ebeveyn kontrolü özelliği de bulunan cihazın en büyük avantajlarından biri: mobil cihazlar üzerinden arayüz ayarlarının yapılabilmesi.

6. TP-Link Archer Vr400 1200 Mbps Gigabit CDSL/ADSL2 Modem

3G/4G desteği sağlayan TP-Link Archer Vr400 1200 Mbps Gigabit CDSL/ADSL2 Modem, 1200 Mbps'ye kadar kablosuz internet hız desteği sunabiliyor. Vr300 modemin bir üst modeli olan ürünün üzerinde bulunan Gigabit ethernet özelliği, eski tip ethernet bağlantılarına göre 10 kat daha hızlı veri iletimi sağlıyor. Beamforming isimli teknolojiyle desteklenen ürün, kablosuz cihazları otomatik olarak tespit ederek verimli bağlantılar sunabiliyor. Wi-Fi üzerinden kaynaklanan hız düşme problemlerini ortadan kaldıracak şekilde çalışıyor. En iyi fiber modem 2020 listelerinde ismini görebileceğiniz TP-Link markasının her yıl bir ürünü mutlaka en iyiler listesine giriyor.

7. TP-Link TD-W9970 Fiber/VDSL/ADSK Modem

VDSL2 üzerinden 100 Mbps'ye kadar geniş bant internet hızı sunan TP-Link TD-W9970 Fiber/VDSL/ADSK Modem, fiber ve ADSL gibi bağlantıları da destekliyor. Dual wan port özelliği sayesinde her türlü DSL servisi ile iletişim kurabiliyor. Çok fonksiyonlu USB portu kablosuz ağa bağlı olan diğer kişiler ve cihazlarla dosya, medya ve yazıcı gibi paylaşımlar yapmaya olanak sağlıyor. Fiber modem önerisi arayanlar için hem performanslı hem uygun fiyatlı ürün seçenekleri arasında yer alıyor. Ebeveyn kontrolü özelliği bulunan cihaz, arayüzden yapılan bazı ayarlarla belirli cihazların internet erişimini ve online kalma süresini kısıtlama imkânı veriyor.

8. Tenda V300 300 Mpbs VDSL, ADSL2 Kablosuz Modem

En iyi fiber modem 2021 listelerinde fiyat performans ürünü arıyorsanız Tenda V300 300 Mpbs VDSL, ADSL2 Kablosuz Modem tam size göre. Döndürülebilen antenleri sayesinde geniş alanı kapsayarak kablosuz bağlantı hizmeti sunan ürün, aynı zamanda 6000V yıldırım koruması sayesinde yakınlara yıldırım düştüğünde kendini korumaya alıyor. 4 adet kablo çıkışı bulunan cihaz, uygun fiyatıyla kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Evinizde uygun fiyatlı ve istikrarlı internet sunacak kaliteli bir modeme ihtiyacınız varsa bu ürüne göz atmanızda fayda var.

9. Xiaomi Mi Alot Rotuer AX3600

Xiaomi markası tarafından üretilen Mi Alot Rotuer AX3600, evinizde internet hızını en iyi seviyelerde kullanabilmeniz için tasarlanmış. Cihazın 7 bağlantı anteni, geniş ve kapsamlı bir Wi-Fi ağı sunuyor. 5 GHz bağlantı frekansını destekleyen ürün, 2976 Mbps bağlantı hızı sunuyor. 512 Mb RAM ile hızlı ve etkili şekilde işlemleri gerçekleştirebiliyor. Bazı kullanıcılar "Fiber modem nedir?" diye merak edebiliyor. Fiber modem, fiber ağı destekleyen alanlarda internet hızından maksimum verimi almak için kullanılan iletişim cihazı olarak tanımlanıyor.

10. TP-Link Archer AX6000, 6000 Mbps Wi-Fi

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Özellikle evinde çok fazla Wi-Fi destekli cihaz bulunan gamerlar için tasarlanan TP-Link Archer AX6000, 6000 Mbps Wi-Fi; düşük enerji tüketimi ile dikkat çekiyor. Fiber modem tavsiye 2021 listelerini alt üst eden cihaz, 1.8 Ghz Quad-Core işlemcisi ile her türlü problemin üstesinden gelebiliyor. Daha pürüzsüz ve akıcı internet deneyimi sunan ürünün 8 Gigabitlik ethernet portları bulunuyor. 4 kata kadar daha fazla cihazı destekleyen ürün, oyun deneyimini üst sıralara taşıyor. Özellikle internet teknolojisi ile evde yer alan kablosuz destekli cihaz sayısı göz önüne bulundurulduğunda bu ürünün önemi daha fazla fark ediliyor.