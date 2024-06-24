HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Jet skiden düşüp hayatını kaybetti! Sevgilisi gözaltına alındı: 1 hafta önce çektiği video dikkat çekti

Jet skiden düşüp hayatını kaybetti! Sevgilisi gözaltına alındı: 1 hafta önce çektiği video dikkat çekti

24.06.2024 12:46
Önerilen Videolar
Karaköy’de turistlere fırçalı tuzak kuran boyacı kamerada: Zabıta cezai işlem uyguladı

Karaköy’de turistlere fırçalı tuzak kuran boyacı kamerada: Zabıta cezai işlem uyguladı

Köpekle otobüse bindi, tepki gösteren yolcularla tartıştı

Köpekle otobüse bindi, tepki gösteren yolcularla tartıştı

Yer: Artvin! Yazın ortasında kayak keyfi

Yer: Artvin! Yazın ortasında kayak keyfi

İçerik devam ediyor
Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
24.06.2024 12:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İznik Gölü'ne serinlemek için gelen Kübra Özdemir, sevgilisiyle bindiği jet skiden düşerek hayatını kaybetti. Talihsiz kızın sevgilisi gözaltına alındı. Özdemir'in 1 hafta önce sosyal medya hesabından boğulduğu yerin videosunu paylaştığını görenler gözyaşlarını tutamadı.

Bursa'da İznik Gölü'nde jet skiden düşüp hayatını kaybeden genç kızın sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı. 1 hafta önce kendisine mezar olan gölün yanında video çeken genç sevenlerini hüzünlendirdi.

AW232616_01

HER ŞEY BİR ANDA OLDU

Bursa'nın İznik Gölünde serinlemek için gelen Kübra Özdemir, erkek arkadaşıyla birlikte jet skiye binmek istedi. Bindikleri jet skiyle birlikte tur atmaya başlayan 25 yaşındaki kız, dengesini kaybederek suya düştü. Ne olduğunu anlayamayan erkek arkadaşı durup geri baktığında kız arkadaşını suyun üzerinde göremedi.

AW232616_03

KURTARILAMADI

İhbar üzerine cankurtaran ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Özdemir'in düştüğü yerde arama çalışmaları başlatan ekipler, genç kızı görünce hemen suya atladı. Sudan çıkarılan genç kızı hayata döndürmek için seferber olan ekiplerin mücadelesi kameraya yansıdı. Hastaneye kaldırılan Özdemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AW232616_02

Öte yandan, sudan çıkarılan ve ayakta tedavi edilen sevgilisi ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

_71628

Kübra Özdemir'den geriye kalan sosyal medya paylaşımları ise yürekleri dağladı. 1 hafta önce kendisine mezar olan göl kenarında video çeken Özdemir,sevenlerini hüzünlendirdi. (DHA-İHA)

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Haydarpaşa Garı'nın son hali görüntülendiHaydarpaşa Garı'nın son hali görüntülendi
Uzmanından kritik uyarı: Serinlemek isterken kalp krizi geçirmeyin!Uzmanından kritik uyarı: Serinlemek isterken kalp krizi geçirmeyin!
20 yaşındaki Kübra'nın cansız bedeni Zap Suyu'nda bulundu20 yaşındaki Kübra'nın cansız bedeni Zap Suyu'nda bulundu
Anahtar Kelimeler:
İznik Jet Ski
En Çok Okunan Haberler
Engellilerin ÖTV'siz araç isyanı: Savurganlığı bitirdiniz de bu mu gözünüze battı?

Engellilerin ÖTV'siz araç isyanı: Savurganlığı bitirdiniz de bu mu gözünüze battı?

AK Parti'de 'değişim' geldi çattı, temmuz zammı için de kritik gün!

AK Parti'de 'değişim' geldi çattı, temmuz zammı için de kritik gün!

Otomobil piyasası hareketlendi! 'Her dört araçtan biri indirime girdi' 1 milyon detayı...

Otomobil piyasası hareketlendi! 'Her dört araçtan biri indirime girdi' 1 milyon detayı...

Uzmanı uyardı: Ölümcül zehirlenmelere yol açabiliyor

Uzmanı uyardı: Ölümcül zehirlenmelere yol açabiliyor

Balyozlu cinayette sır perdesi aralandı! 'Soyadı aynı olduğu için...'

Balyozlu cinayette sır perdesi aralandı! 'Soyadı aynı olduğu için...'

'Bir üst gelir grubu' için tek tek not ediliyor! İşçisi, emeklisi, öğrencisi...

'Bir üst gelir grubu' için tek tek not ediliyor! İşçisi, emeklisi, öğrencisi...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.