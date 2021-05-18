Kademeli normalleşmeyle birlikte İstanbul'da trafik eskiye döndü

29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında Türkiye‘de geçerli olan tam kapanma dün sabah saat 05.00’da sona ermişti. Bu kapsamda 17 Mayıs - 1 Haziran arasında kademeli normalleşme tedbirlerinin uygulanacağı duyuruldu.

Kademeli normalleşmenin ikinci günü sabahında vatandaş ve trafik yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşların araçlarını ve toplu taşımayı kullandıkları görüldü. Bu kapsamda da il genelinde trafik hareketliliği yaşandı. Otobüs, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında da hareketlilik görüldü.

(İHA)

