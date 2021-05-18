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Kademeli normalleşmeyle birlikte İstanbul'da trafik eskiye döndü

18.05.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 günlük tam kapanma süreci dün sabah 05.00’da sona erdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan kademeli normalleşmenin ikinci günü sabahında ise İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kademeli normalleşmeyle birlikte İstanbul'da trafik eskiye döndü

29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında Türkiye‘de geçerli olan tam kapanma dün sabah saat 05.00’da sona ermişti. Bu kapsamda 17 Mayıs - 1 Haziran arasında kademeli normalleşme tedbirlerinin uygulanacağı duyuruldu.

Kademeli normalleşmenin ikinci günü sabahında vatandaş ve trafik yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşların araçlarını ve toplu taşımayı kullandıkları görüldü. Bu kapsamda da il genelinde trafik hareketliliği yaşandı. Otobüs, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında da hareketlilik görüldü.

(İHA)

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koronavirüs (Covid-19) İstanbul normalleşme tam kapanma

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