Kaderimin Oyunu dizisinde Asiye'nin giydiği gömleğe alternatif uygun fiyatlı öneriler

Dram türündeki Kaderimin Oyunu dizisi, 2021 yılının aralık ayından beri her hafta sevenlerini ekranları başına toplamayı başarıyor ve oyuncuların giyim tarzıyla adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak Öykü Karayel'in canlandırdığı Asiye karakterinin giydiği gömlek özellikle sosyal mecralarda çok konuşuldu. Eğer taş renkli oversize gömlek sizin de beğeninizi kazandıysa çok şanslısınız! Uygun fiyatlı alternatifleri bulabileceğiniz yazımız sizi bekliyor. Gelin, şık kombinlere imza atabileceğiniz gömlek modellerini hep birlikte inceleyelim.

1. Gün boyu rahat hissedin: DeFacto V4728AZ Long Sleeve Shirt

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Asiye'nin taş renkli gömleğine alternatif olabilecek ilk önerimiz DeFacto V4728AZ Long Sleeve Shirt. 2 adet göğüs cebi bulunan rahat kesimli açık kahverengi gömlek, %100 pamuklu kumaştan üretildiği için kendinizi gün boyu rahat hissetmenizi sağlar. Uzun kollu gömleği dilerseniz tek başına giyebileceğiniz gibi bahar aylarında basic atlet ya da tişörtlerin üzerinde kullanarak hırka gibi de tercih edebilirsiniz. Gömleğin her iki yanında da yırtmaç bulunduğu için kıyafeti önünü bağlayarak da kullanabilirsiniz. Günlük giyiminizin vazgeçilmezi olmaya aday oversize gömleği açık renklerle kombinleyebileceğiniz gibi daha koyu tonlarla da tamamlayabilirsiniz.

2. Ofis şıklığınızı tamamlayın: Happiness İstanbul Krem Oversize Uzun Basic Gömlek

Eşsiz duruşuyla her ortamda sizi anlatacak basic bir model isterseniz Happiness İstanbul Krem Oversize Uzun Basic Gömlek'e mutlaka göz atmalısınız. Gömleği sneaker modelleriyle kullanarak günlük kombinler oluşturabileceğiniz gibi klasik parçalarla birleştirerek ofis ve özel günlere de uyarlayabilirsiniz. Standart kol tasarımı ve düğmeli kapamasıyla oldukça şık görünen gömleği etek, pantolon, tayt ya da şortla tamamlayabilir; kendi stilinizi oluşturabilirsiniz. Asiye'nin tarzını yakalayan krem renkli gömleğin birçok renk seçeneği arasından tarzınızı yansıtan modeli kolayca bulabilir, casual stilinizle bulunduğunuz tüm ortamlarda gözleri üzerinize çekebilirsiniz.

3. Kusursuz kombinler için: Trendyol Curve Bej Boyfriend Dokuma Gömlek

Hem klasik hem casual kombinlerde kullanabileceğiniz şık, kaliteli ve rahat bir gömlek ister misiniz? Cevabınız "Neden olmasın?" ise sizi her ortama uyum sağlayacak Trendyol Curve Bej Boyfriend Dokuma Gömlek ile tanıştıralım. Jean ve sneaker ikilisi ile kullanarak spor kombinler oluşturabileceğiniz gömleği etek ve stiletto ile tamamlayarak klasik bir silüet oluşturabilirsiniz. Gömleğin uzun kollarını kıvırarak kıyafeti günlük kombinlere dâhil edebilir ya da uzun bırakarak özel davetlere katılabilirsiniz. Relax kalıbıyla üzerinizden hiç çıkarmak istemeyeceğiniz gömlek için elbise dolabınızda yer açmaya ne dersiniz?

4. Biraz renklenmeye hazır mısınız? DeFacto M9407AZ Long Sleeve Shirt

"Asiye'nin gömleğini sevdim ancak daha renkli modelleri tercih ederim." diyorsanız sıradaki önerimizi çok seveceksiniz. Mint yeşili rengiyle bahar ve yaz aylarının vazgeçilmez parçası olacak DeFacto M9407AZ Long Sleeve Shirt, regular fit kalıbıyla oldukça rahat. Dirsek kol tasarımlı gömleğin kollarını kıvırabilir ya da olduğu gibi bırakabilirsiniz. Sıcak yaz aylarında konforlu kullanım deneyimi yaşatacak gömleği günlük ve ofis kombinlerinize dâhil edebilirsiniz. Kaliteli viskon kumaştan üretilen gömleği uzun yıllar sorunsuz kullanabilirsiniz. Gören herkesi kendine hayran bırakacak şık gömlek geniş beden skalasıyla sizi bekliyor, acele edin!

5. Beyaza kim "Hayır." diyebilir ki? DeFacto T6889AZ Kapaklı Cep Detaylı Uzun Kollu Gömlek

Her kadının elbise dolabında mutlaka beyaz bir gömlek bulunmalı. Eğer siz de ani gelişen davetlerde kurtarıcınız olacak, Asiye'nin de gömlek tarzını yakalayacak beyaz bir model satın almak istiyorsanız DeFacto T6889AZ Kapaklı Cep Detaylı Uzun Kollu Gömlek'i alışveriş listenize dâhil etmelisiniz. Viskon kumaşıyla tüm gün giyseniz de rahatsız hissetmeyeceğiniz gömleği makinede yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz. Gömleği tayt, jean ya da şortla kombinleyerek günlük kullanabileceğiniz gibi etekle tamamlayarak klasik bir görünüm de elde edebilirsiniz. "İyi ki almışım!" dedirtecek gömlek, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar size eşlik edecek!

6. Kombinleri renklendirin: DeFacto V2522AZ Keten Görünümlü Relax Fit Uzun Kollu Gömlek

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Asiye'nin oversize gömleğine benzeyen mavi renkli bir model isterseniz DeFacto V2522AZ Keten Görünümlü Relax Fit Uzun Kollu Gömlek tam size göre! %90 pamuk ve %10 keten materyaller ile üretilen gömlek, kombinlerinde doğal ürünleri kullanmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alır. Nefes aldıran yapısıyla sıcak yaz aylarında bile kendinizi gün boyu rahat hissetmenizi sağlar. Ani gelişen davetlerden ofis kombinlerine kadar birçok stile kolayca uyum sağlar. Uygun fiyatıyla bütçenizi de yormaz. Makinede yıkanarak kolayca temizleyebileceğiniz gömleğe şans vermeye ne dersiniz?

7. Rahatlıktan ödün vermeyenlere: Suzi Butik Keten Dokulu Bol Kesim Kahverengi Gömlek

Sırada Asiye'nin stilini kahverengi ile yansıtacak bir model var! Oversize kalıbıyla bahar ve yaz aylarında favori parçanız hâline gelecek Suzi Butik Keten Dokulu Bol Kesim Kahverengi Gömlek, her ortamda bakışları üzerinize çekmenizi sağlayacak! Klasik çizgilerle tasarlanan gömleği dilerseniz basic atlet üzerine bir hırka gibi giyebilirsiniz. Hatta yaz aylarında bikini üzerinde kullanarak plaj stilinize hareket katabilirsiniz. Eğer ofis kombinlerinde kullanmak isterseniz gömlek yakalı, truvakar kollu ve düğme kapamalı modelin eteğini pantolon ya da etek içine alarak daha resmî bir görünüm elde edebilirsiniz.

8. Basic silüet isteyenlere: TRENDYOLMİLLA Bej Boyfriend Gömlek

Kaderimin Oyunu dizisinin Asiye'si gibi şık gömleğinizle dikkatleri üzerinizde toplamak isterseniz alışveriş listenizde mutlaka TRENDYOLMİLLA Bej Boyfriend Gömlek'e yer vermelisiniz. Oversize kalıbıyla konforlu kullanımın keyfine varacağınız gömlek sayesinde her ortama stilinizle damga vurabilirsiniz. Düğmeli kapamasıyla kolayca giyebileceğiniz gömleğin uzun kollarını kıvırarak sportif görünüm elde edebilirsiniz. Açık renkli gömleği yine açık renkli parçalarla kullanabilir ya da koyu tonlarla tamamlayarak zıtlığın uyumunu yakalayabilirsiniz. Nefes aldıran pamuklu kumaşı ve hafif yapısıyla üzerinizde yokmuş gibi hissedeceğiniz gömlek; sadece bahar değil, yaz aylarının da kurtarıcı parçası olacak.