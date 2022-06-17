Kadınlar için en iyi ve sağlıklı ped markası önerileri

Âdet döngüsü yani menstrüasyon, kadınların yaşamlarının büyük bölümünün bir parçası. Sağlıklı bir kadın, 8 ila 16 yaşlarından itibaren 45 ila 55 yaşına kadar periyodik olarak âdet kanaması yaşar. Bu dönemlerde en sık tercih edilen yöntemlerden biri, hijyenik ped kullanımı. “Hijyenik ped nedir?” veya “Hijyenik ped ne demek?” diye merak ediyorsanız kısaca bahsedelim: Hijyenik pedler, âdet dönemleri için üretilmiş, farklı miktarlarda kanamaların gerçekleştiği bu süreçte kanamayı hapsederek hijyen sağlayan, rahim ve rahim ağzı sağlığını korumaya destek olan ürünler. Aklınıza takılan bir diğer soru "Ped nasıl takılır?" ise hijyenik pedlerin alt kısımlarında çamaşıra yapışıp, tutunmasını sağlayan özel bir bölüm olduğunu belirtelim. Sağlık açısından büyük öneme sahip ped seçimi konusunda karar veremeyenler için en iyi ped markalarını derledik. Dilerseniz gelin, listeyi birlikte inceleyelim.

1. Rahatlık ve hijyen bir arada: Orkid Platinum

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En sık tercih edilen hijyenik ped markalarından Orkid'in ekstra rahatlık vadeden Platinum serisi, sağlık ve konfor açısından harika bir seçim olabilir. Ped, üretiminde kullanılan kaliteli malzemelerle son derece konforlu ve hijyenik bir regl dönemi geçirmenize olanak tanıyor. Platinum serisi, kenar bariyeri görevi gören 1000 mikro yastığı ve geliştirilmiş iç kısmı sayesinde hem daha iyi koruma hem yumuşaklık sağlıyor. Kokuyu hapseden teknolojisi ise âdet döneminde oluşabilecek kötü kokuları gizlemekle kalmıyor, tamamen etkisiz kılıyor. Sadece 3 mm inceliğinde olsa da âdet dönemi boyunca harika bir rahatlık ve koruma sağlıyor.

2. Hassas ciltler için Molped Pure & Soft Hijyenik Ped

Hassas ve kolay tahriş olan bir cildiniz varsa Molped markasının hassas ciltler için özel olarak tasarladığı Pure & Soft serisine göz atmanızı öneririz. Cilt dostu Molped Pure & Soft Hijyenik Ped, ultra doğal ve yumuşak yapılı olmasının yanı sıra boya, paraben, klor, naylon ve parfüm gibi cilde zararlı bileşenler içermiyor. Bu sayede ciltte oluşabilecek hassasiyet, tahriş ya da alerji gibi sorunlara neden olmuyor. Nefes alabilen alt ve üst yüzeyi ile %100 yumuşaklık sunan ped, yumuşacık yapısı sayesinde maksimum hareket özgürlüğü vadediyor.

3. Yaşasın hareket etmek: Kotex Active Quadro

Regl dönemlerinde hareket özgürlüğünüzden ödün vermek istemiyorsanız Kotex markasının Active serisi sizin için ideal bir seçim olabilir. Kotex Active Quadro, hızlı emici merkezi sayesinde sıvıyı hızlıca alt tabakaya hapsederek sizi sızıntılara karşı koruyor ve üst yüzeyin daima kuru kalmasını sağlıyor. Üretiminde kullanılan eşsiz flexfit teknolojisi sayesinde regl döneminde spor yaparken bile size uyum sağlayarak hareket özgürlüğü sunuyor. Ayrıca hijyenik pedin kaymayı önleyici kanatları da çamaşırınıza sağlam bir şekilde tutunarak sabitleniyor ve siz onu çıkarana kadar yerinden oynamıyor.

4. Ekstra yumuşaklık: Sleepy Natural Soft Extra

Regl dönemlerinde ekstra yumuşaklık ve konfor yaşamak istiyorsanız Sleepy Natural Soft Extra tam size göre! Sleepy markasının hassas ciltler için özel olarak geliştirdiği hijyenik ped serisinin üretiminde doğal bambudan elde edilen, sıvıyı hızla alt tabakaya ileten ve yüzeyde kuruluk sağlayan emici lifler kullanılıyor. Hassas ciltlerin dostu hijyenik pedin saf su ile dokunmuş kanatları, ekstra yumuşaklık sağlıyor. Ses yapmayı önleyen tasarımı ise gün içerisinde ekstra konforlu hissetmenize olanak tanıyor. Özel günleriniz için kullanacağınız ürünlerin organik olmasını tercih ediyorsanız pede mutlaka şans tanıyın.

5. Kesintisiz bir uyku: Orkid Ultra Gece Extra Plus

Yoğun kanamalı âdet dönemlerinde sızıntı endişesi yaşamadan deliksiz uyku uyumak için Orkid Ultra Gece Extra Plus'ı tercih edebilirsiniz. Pedin 3 kat koruma özelliği sayesinde gece boyunca sızıntı olup olmadığını kontrol etmek veya pedinizi değiştirmek için uyanmanıza gerek kalmıyor. Büyük ön ve arka kısımları, tam kapsamlı koruma sağlayan LeakGuard teknolojisiyle üretildiği için gece boyunca oluşabilecek sızıntıların önüne geçiyor. InstantDry sistemi ise sıvıyı saniyeler içinde emerek cildinizin kuru kalmasını sağlıyor. Ayrıca sahip olduğu ComfortFit sistemiyle gece boyunca uyku pozisyonunuz ne olursa olsun yerinden oynamıyor.

6. Cilt dostu aloe vera: Facelle Aloe Veralı Ped

Eğer doğru ped tercih edilmezse âdet dönemleri kadınlar için oldukça stresli geçebiliyor. Eğer siz de yoğun kanama yaşıyor ve bu dönemi hem güvende hem konforlu geçirmenize yardım edecek bir hijyenik ped arıyorsanız Fecelle Ultra Normal Kanatlı Aloe Veralı Ped'e göz atmadan geçmeyin deriz. Size uyum sağlayan anatomik yapısı ve kanatları sayesinde konforlu kullanım sağlayan hijyenik ped, yumuşacık ipeksi yüzeyiyle rahatlığınızı maksimuma çıkarıyor. Sıvıyı içine hapseden yapısı sayesinde gün boyu kuru ve ekstra güvende hissetmenizi sağlıyor.

7. Yoğun gece ve günler için ideal: Molped Supernight

Âdet dönemlerinizde kanamanın yoğun olduğu gün ve gecelerde rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir hijyenik ped arıyorsanız Molped markasının Supernight isimli ürünü sizin için harika bir çözüm olabilir. Molped Supernight, 3D bariyer teknolojisi sayesinde sızıntıları tamamen önleyebiliyor. Yoğun gecelerde deliksiz bir uyku çekmek için tercih edebileceğiniz, 3 kademeli sıvı kilit sistemi ile sıvıyı anında emen özel pedi dilerseniz yoğun kanamalı günlerinizde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Cilde nefes aldıran yapısı sayesinde ciltte herhangi bir tahrişe sebep olmayan pedle son derece konforlu bir âdet dönemi geçirebilirsiniz.

8. %100 organik pamuk yumuşaklığı: Natracare Ultra Kanatlı Ped

Hassas ve alerjik reaksiyona eğilimli ciltler için doğru hijyenik ped seçimi, daha fazla önem taşıyor. Sizin de kolay tahriş olan hassas bir cildiniz varsa Natracare markasının hijyenik pedlerini tercih edebilirsiniz. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği tarafından önerilen Natracare Ultra Kanatlı Ped, %100 organik pamuk sertifikasına sahip. Pamuğun rahatça nefes alabilmesi ve pedin ekolojik yapısı sayesinde cildinize zarar vermez. Ayrıca parfüm ve plastik gibi cilde zararlı bileşenleri içermeyen ped, özellikle alerjiye meyilli ya da aşırı hassas ciltler için harika bir seçim olabilir.

9. Ekstra incelik için: Sleepy Natural Slim

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Âdet günlerinde karşınıza çıkabilecek problemlerden biri, hijyenik pedin kıyafetin üzerinde iz yapması. Bu endişeden kurtulmak için ince tasarımlı ürünlere yönelmek gerekiyor. Eğer hangi ürünü seçeceğinize karar veremiyorsanız Sleepy Natural Slim serisi, denemeniz için sizi bekliyor. Pedin içeriğinde saf su ile dokunmuş lifler bulunuyor. Hijyenik ped, doğal bambudan elde edilen emici lifleri ve kuruluğu arttıran doğal pamuk lifleri sayesinde maksimum kuruluk ve yumuşaklık sağlıyor. Emici tanecikleri ile koku kontrolü de sağlayan ped, incecik yapısıyla âdet günlerinizde istediğiniz kıyafeti giyme özgürlüğü sunuyor.

10. Hafif günler için: Kotex 2 In1 Regl + Günlük Mesane Pedi

Âdet dönemlerinizde kanamanın daha hafif olduğu günlerde tercih edebileceğiniz, rahat, ince ama koruyucu bir hijyenik ped arıyorsanız Kotex 2 In1 Regl + Günlük Mesane Pedi sizin için harika bir alternatif olabilir. İncecik yapısıyla son derece konforlu kullanıma sahip olan günlük ped hem kanamaları hem mesane sızıntılarını hapsederek kuru ve temiz hissetmenizi sağlıyor. Ayrıca özel olarak geliştirilmiş flexloc teknolojisini kullanılarak tasarlanan emici bölgesi sayesinde kokuyu anında hapsediyor. Böylece kötü kokuların önüne geçiyor ve daha güvenli hissetmenizi sağlıyor.