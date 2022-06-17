KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Kadınlar için en iyi ve sağlıklı ped markası önerileri

Kadınlar için en iyi ve sağlıklı ped markası önerileri

16.06.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her kadın, yaşamının önemli ve hayati süreçlerinden biri olan âdet dönemlerinde en iyi pedi kullanmak ister. Hem sağlık hem konfor açısından son derece önemli olan ped seçimi konusunda bir türlü karar veremiyor ve “En iyi ped markası hangisi?” diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz! İhtiyaçlarınıza cevap verecek en iyi ped markası önerilerimizin yer aldığı listeye göz atmaya ne dersiniz?

Kadınlar için en iyi ve sağlıklı ped markası önerileri

Âdet döngüsü yani menstrüasyon, kadınların yaşamlarının büyük bölümünün bir parçası. Sağlıklı bir kadın, 8 ila 16 yaşlarından itibaren 45 ila 55 yaşına kadar periyodik olarak âdet kanaması yaşar. Bu dönemlerde en sık tercih edilen yöntemlerden biri, hijyenik ped kullanımı. “Hijyenik ped nedir?” veya “Hijyenik ped ne demek?” diye merak ediyorsanız kısaca bahsedelim: Hijyenik pedler, âdet dönemleri için üretilmiş, farklı miktarlarda kanamaların gerçekleştiği bu süreçte kanamayı hapsederek hijyen sağlayan, rahim ve rahim ağzı sağlığını korumaya destek olan ürünler. Aklınıza takılan bir diğer soru "Ped nasıl takılır?" ise hijyenik pedlerin alt kısımlarında çamaşıra yapışıp, tutunmasını sağlayan özel bir bölüm olduğunu belirtelim. Sağlık açısından büyük öneme sahip ped seçimi konusunda karar veremeyenler için en iyi ped markalarını derledik. Dilerseniz gelin, listeyi birlikte inceleyelim.

1. Rahatlık ve hijyen bir arada: Orkid Platinum

Kadınlar için en iyi ve sağlıklı ped markası önerileri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

En sık tercih edilen hijyenik ped markalarından Orkid'in ekstra rahatlık vadeden Platinum serisi, sağlık ve konfor açısından harika bir seçim olabilir. Ped, üretiminde kullanılan kaliteli malzemelerle son derece konforlu ve hijyenik bir regl dönemi geçirmenize olanak tanıyor. Platinum serisi, kenar bariyeri görevi gören 1000 mikro yastığı ve geliştirilmiş iç kısmı sayesinde hem daha iyi koruma hem yumuşaklık sağlıyor. Kokuyu hapseden teknolojisi ise âdet döneminde oluşabilecek kötü kokuları gizlemekle kalmıyor, tamamen etkisiz kılıyor. Sadece 3 mm inceliğinde olsa da âdet dönemi boyunca harika bir rahatlık ve koruma sağlıyor.

Ürünü İncele

2. Hassas ciltler için Molped Pure & Soft Hijyenik Ped

Kadınlar için en iyi ve sağlıklı ped markası önerileri

Hassas ve kolay tahriş olan bir cildiniz varsa Molped markasının hassas ciltler için özel olarak tasarladığı Pure & Soft serisine göz atmanızı öneririz. Cilt dostu Molped Pure & Soft Hijyenik Ped, ultra doğal ve yumuşak yapılı olmasının yanı sıra boya, paraben, klor, naylon ve parfüm gibi cilde zararlı bileşenler içermiyor. Bu sayede ciltte oluşabilecek hassasiyet, tahriş ya da alerji gibi sorunlara neden olmuyor. Nefes alabilen alt ve üst yüzeyi ile %100 yumuşaklık sunan ped, yumuşacık yapısı sayesinde maksimum hareket özgürlüğü vadediyor.

Ürünü İncele

Kadınlar için en iyi ve sağlıklı ped markası önerileri

3. Yaşasın hareket etmek: Kotex Active Quadro

Kadınlar için en iyi ve sağlıklı ped markası önerileri

Regl dönemlerinde hareket özgürlüğünüzden ödün vermek istemiyorsanız Kotex markasının Active serisi sizin için ideal bir seçim olabilir. Kotex Active Quadro, hızlı emici merkezi sayesinde sıvıyı hızlıca alt tabakaya hapsederek sizi sızıntılara karşı koruyor ve üst yüzeyin daima kuru kalmasını sağlıyor. Üretiminde kullanılan eşsiz flexfit teknolojisi sayesinde regl döneminde spor yaparken bile size uyum sağlayarak hareket özgürlüğü sunuyor. Ayrıca hijyenik pedin kaymayı önleyici kanatları da çamaşırınıza sağlam bir şekilde tutunarak sabitleniyor ve siz onu çıkarana kadar yerinden oynamıyor.

Ürünü İncele

4. Ekstra yumuşaklık: Sleepy Natural Soft Extra

Kadınlar için en iyi ve sağlıklı ped markası önerileri

Regl dönemlerinde ekstra yumuşaklık ve konfor yaşamak istiyorsanız Sleepy Natural Soft Extra tam size göre! Sleepy markasının hassas ciltler için özel olarak geliştirdiği hijyenik ped serisinin üretiminde doğal bambudan elde edilen, sıvıyı hızla alt tabakaya ileten ve yüzeyde kuruluk sağlayan emici lifler kullanılıyor. Hassas ciltlerin dostu hijyenik pedin saf su ile dokunmuş kanatları, ekstra yumuşaklık sağlıyor. Ses yapmayı önleyen tasarımı ise gün içerisinde ekstra konforlu hissetmenize olanak tanıyor. Özel günleriniz için kullanacağınız ürünlerin organik olmasını tercih ediyorsanız pede mutlaka şans tanıyın.

Ürünü İncele

5. Kesintisiz bir uyku: Orkid Ultra Gece Extra Plus

Kadınlar için en iyi ve sağlıklı ped markası önerileri

Yoğun kanamalı âdet dönemlerinde sızıntı endişesi yaşamadan deliksiz uyku uyumak için Orkid Ultra Gece Extra Plus'ı tercih edebilirsiniz. Pedin 3 kat koruma özelliği sayesinde gece boyunca sızıntı olup olmadığını kontrol etmek veya pedinizi değiştirmek için uyanmanıza gerek kalmıyor. Büyük ön ve arka kısımları, tam kapsamlı koruma sağlayan LeakGuard teknolojisiyle üretildiği için gece boyunca oluşabilecek sızıntıların önüne geçiyor. InstantDry sistemi ise sıvıyı saniyeler içinde emerek cildinizin kuru kalmasını sağlıyor. Ayrıca sahip olduğu ComfortFit sistemiyle gece boyunca uyku pozisyonunuz ne olursa olsun yerinden oynamıyor.

Ürünü İncele

6. Cilt dostu aloe vera: Facelle Aloe Veralı Ped

Kadınlar için en iyi ve sağlıklı ped markası önerileri

Eğer doğru ped tercih edilmezse âdet dönemleri kadınlar için oldukça stresli geçebiliyor. Eğer siz de yoğun kanama yaşıyor ve bu dönemi hem güvende hem konforlu geçirmenize yardım edecek bir hijyenik ped arıyorsanız Fecelle Ultra Normal Kanatlı Aloe Veralı Ped'e göz atmadan geçmeyin deriz. Size uyum sağlayan anatomik yapısı ve kanatları sayesinde konforlu kullanım sağlayan hijyenik ped, yumuşacık ipeksi yüzeyiyle rahatlığınızı maksimuma çıkarıyor. Sıvıyı içine hapseden yapısı sayesinde gün boyu kuru ve ekstra güvende hissetmenizi sağlıyor.

Ürünü İncele

7. Yoğun gece ve günler için ideal: Molped Supernight

Kadınlar için en iyi ve sağlıklı ped markası önerileri

Âdet dönemlerinizde kanamanın yoğun olduğu gün ve gecelerde rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir hijyenik ped arıyorsanız Molped markasının Supernight isimli ürünü sizin için harika bir çözüm olabilir. Molped Supernight, 3D bariyer teknolojisi sayesinde sızıntıları tamamen önleyebiliyor. Yoğun gecelerde deliksiz bir uyku çekmek için tercih edebileceğiniz, 3 kademeli sıvı kilit sistemi ile sıvıyı anında emen özel pedi dilerseniz yoğun kanamalı günlerinizde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Cilde nefes aldıran yapısı sayesinde ciltte herhangi bir tahrişe sebep olmayan pedle son derece konforlu bir âdet dönemi geçirebilirsiniz.

Ürünü İncele

8. %100 organik pamuk yumuşaklığı: Natracare Ultra Kanatlı Ped

Kadınlar için en iyi ve sağlıklı ped markası önerileri

Hassas ve alerjik reaksiyona eğilimli ciltler için doğru hijyenik ped seçimi, daha fazla önem taşıyor. Sizin de kolay tahriş olan hassas bir cildiniz varsa Natracare markasının hijyenik pedlerini tercih edebilirsiniz. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği tarafından önerilen Natracare Ultra Kanatlı Ped, %100 organik pamuk sertifikasına sahip. Pamuğun rahatça nefes alabilmesi ve pedin ekolojik yapısı sayesinde cildinize zarar vermez. Ayrıca parfüm ve plastik gibi cilde zararlı bileşenleri içermeyen ped, özellikle alerjiye meyilli ya da aşırı hassas ciltler için harika bir seçim olabilir.

Ürünü İncele

9. Ekstra incelik için: Sleepy Natural Slim

Kadınlar için en iyi ve sağlıklı ped markası önerileri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Âdet günlerinde karşınıza çıkabilecek problemlerden biri, hijyenik pedin kıyafetin üzerinde iz yapması. Bu endişeden kurtulmak için ince tasarımlı ürünlere yönelmek gerekiyor. Eğer hangi ürünü seçeceğinize karar veremiyorsanız Sleepy Natural Slim serisi, denemeniz için sizi bekliyor. Pedin içeriğinde saf su ile dokunmuş lifler bulunuyor. Hijyenik ped, doğal bambudan elde edilen emici lifleri ve kuruluğu arttıran doğal pamuk lifleri sayesinde maksimum kuruluk ve yumuşaklık sağlıyor. Emici tanecikleri ile koku kontrolü de sağlayan ped, incecik yapısıyla âdet günlerinizde istediğiniz kıyafeti giyme özgürlüğü sunuyor.

Ürünü İncele

10. Hafif günler için: Kotex 2 In1 Regl + Günlük Mesane Pedi

Kadınlar için en iyi ve sağlıklı ped markası önerileri

Âdet dönemlerinizde kanamanın daha hafif olduğu günlerde tercih edebileceğiniz, rahat, ince ama koruyucu bir hijyenik ped arıyorsanız Kotex 2 In1 Regl + Günlük Mesane Pedi sizin için harika bir alternatif olabilir. İncecik yapısıyla son derece konforlu kullanıma sahip olan günlük ped hem kanamaları hem mesane sızıntılarını hapsederek kuru ve temiz hissetmenizi sağlıyor. Ayrıca özel olarak geliştirilmiş flexloc teknolojisini kullanılarak tasarlanan emici bölgesi sayesinde kokuyu anında hapsediyor. Böylece kötü kokuların önüne geçiyor ve daha güvenli hissetmenizi sağlıyor.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladıÜnlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı
Vücut yağları, bakteriler ve ölü deriler... Herkes görmezden geliyor!Vücut yağları, bakteriler ve ölü deriler... Herkes görmezden geliyor!
Tercihleriniz hayatınızı şekillendirecek!Tercihleriniz hayatınızı şekillendirecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Mutfağınızda harikalar yaratmanızı sağlayacak en iyi mikser çeşitleri

Mutfağınızda harikalar yaratmanızı sağlayacak en iyi mikser çeşitleri

Sürekli sırtı ağrıyan babalarımıza muhteşem babalar günü hediyesi fikirleri

Sürekli sırtı ağrıyan babalarımıza muhteşem babalar günü hediyesi fikirleri

Mutfağınızdaki potansiyel şefler için en iyi şef bıçağı önerileri

Mutfağınızdaki potansiyel şefler için en iyi şef bıçağı önerileri

Şık ve etkili görünmek için en iyi eyeliner önerileri

Şık ve etkili görünmek için en iyi eyeliner önerileri

Oyun performansını doruklarda yaşatacak oyun konsolları

Oyun performansını doruklarda yaşatacak oyun konsolları

Tümünü Gör
Oyun performansını doruklarda yaşatacak oyun konsolları

Oyun performansını doruklarda yaşatacak oyun konsolları

Yaza uygun ve stilinize şıklık katacak vintage çanta kombin önerileri

Yaza uygun ve stilinize şıklık katacak vintage çanta kombin önerileri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Patili dostlarımızı sahiplenenlerin işine yarayıp evlerini temiz tutmalarını kolaylaştıracak ürün önerileri

Patili dostlarımızı sahiplenenlerin işine yarayıp evlerini temiz tutmalarını kolaylaştıracak ürün önerileri

Hem evlerde hem iş yerlerinde bulunması gereken en iyi temassız ateş ölçerler

Hem evlerde hem iş yerlerinde bulunması gereken en iyi temassız ateş ölçerler

Her cilt için kullanılabilecek en çok satılan canlandırıcı serumlar

Her cilt için kullanılabilecek en çok satılan canlandırıcı serumlar

Tümünü Gör
Her cilt için kullanılabilecek en çok satılan canlandırıcı serumlar

Her cilt için kullanılabilecek en çok satılan canlandırıcı serumlar

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Sıcaklardan nefret etmesine rağmen yazı seven kadınlar için efil efil kombin önerileri

Sıcaklardan nefret etmesine rağmen yazı seven kadınlar için efil efil kombin önerileri

Yaza fit girmek isteyenlerin evinde bulunması gereken spor aletleri

Yaza fit girmek isteyenlerin evinde bulunması gereken spor aletleri

Sıcaklardan nefret etmesine rağmen yazı seven kadınlar için efil efil kombin önerileri

Sıcaklardan nefret etmesine rağmen yazı seven kadınlar için efil efil kombin önerileri

Her yerde kullanabileceğiniz dayanıklı çelik termoslar

Her yerde kullanabileceğiniz dayanıklı çelik termoslar

Tümünü Gör

Benzer Kişisel Bakım İçerikleri

Şık ve etkili görünmek için en iyi eyeliner önerileri

Şık ve etkili görünmek için en iyi eyeliner önerileri

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Okuldan davetlere her türlü mekana hazırlanabilmenizi sağlayacak en iyi saç şekillendiriciler

Okuldan davetlere her türlü mekana hazırlanabilmenizi sağlayacak en iyi saç şekillendiriciler

Her cilt için kullanılabilecek en çok satılan canlandırıcı serumlar

Her cilt için kullanılabilecek en çok satılan canlandırıcı serumlar

Yenilik yapmak isteyenler için yaza uygun en renkli makyaj malzemeleri

Yenilik yapmak isteyenler için yaza uygun en renkli makyaj malzemeleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı: Acı verici

Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı

Mutlaka uygulayın! Tamamen doğal yöntemlerle ter kokunuza son verebilirsiniz

Herkeste aynı dert! Doğal yöntemlerle kurtulun

Vücut yağları, bakteriler ve ölü deriler... Herkes görmezden geliyor! Sağlığınızı riske atmak istemiyorsanız uzak durun

Vücut yağları, bakteriler ve ölü deriler... Herkes görmezden geliyor!

Mutfaktaki görünmez tehlike ölüm saçıyor! Verdiği zarar inanılmaz

Görünmez tehlike ölüm saçıyor! Verdiği zarar inanılmaz

Cildinizdeki istenmeyen pürüzler için en iyi kapatıcı önerileri

Cildinizdeki istenmeyen pürüzler için en iyi kapatıcı önerileri

Böylesi görülmedi! Doktor hastalarını hamile bıraktı

Böylesi görülmedi! Doktor hastalarını hamile bıraktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.