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Kadınlar ne zaman emekli olur, emeklilik yaşı kaç? Kadınların emekli olmak için kaç gün sigortalı olması gerekiyor?

08.11.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilik yaşı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmektedir. Emeklilik şartları cinsiyet, yaş, sigorta türü, çalışılan gün sayısına göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca tamamlanması gereken prim gün sayısına göre emeklilik yaşı değişmektedir. Kadınlarda ve erkeklerde emeklilik yaşı birbirinden farklıdır. Kadınlar ne zaman emekli olur, kadınların emekli olmak için kaç gün sigortalı olması gerekiyor?

Kadınlar ne zaman emekli olur, emeklilik yaşı kaç? Kadınların emekli olmak için kaç gün sigortalı olması gerekiyor?

Emeklilik yaşı ile ilgili hesaplamalar sigortalı bir şekilde çalışan kişiler için oldukça merak konusudur. Sigortalı çalışanlar emekli olabilmek için gerekli şartları tamamlamış olması gerekmektedir. Emeklilik şartları arasında prim günü ödemesi ve yaş sınırı bulunur. Kadınların emeklilik yaşı erkeklerin emeklilik yaşından farklıdır. Kadınlar daha erken yaşta emekli olabilirken erkekler daha geç yaşta emekli olabilmektedir. Sigorta başlangıç tarihi, emekli olma yaşını oldukça etkilemektedir. Peki, kadınların emeklilik hesabı nasıl yapılır?

Kadınlar ne zaman emekli olur?

Kadınların emekli olma yaşı erkeklere göre farklılık göstermektedir. Kadınların emekli olma zamanı aynı erkeklerde de olduğu gibi yaşı, sigorta başlama tarihi ve sigorta türüne göre değişiklik göstermektedir. Kadınlarda emeklilik hesabı tablosu yaşa, prim ödemesine ve sigorta başlangıç tarihine göre farkılık gösterir. Kadınlar en erken 50 yaşında emekli olabilmektedir. Sigorta başlangıç tarihi olarak Eylül 1999 öncesi, 15 yıl sigortalı çalışmış ve 3600 prim günü tamamlanmış olan kadınlar 50 yaşında emekli olabilmektedir. Kadınların emekli olması için kaç gün sigortalı olması gerekiyor

Kadınların emekli olabilmesi için belirli şartları sağlamış olması gerekmektedir. Yaş haddine bağlı olarak 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan kadınların 3600 gün olması yeterli olacaktır. Ancak 9 Eylül 1999 tarihi ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı çalışmaya başlandıysa 7000 gün tamamlanması gerekmektedir. Kısmı emeklilik için ise 4500 gün olması yeterli olacaktır. Sigorta başlama tarihi 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra ise prim gün sayısı 7200 olmaktadır.

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Kadınlar 3600 günden kaç yaşında emekli olur?

Kadınlar 3600 prim gününün tamamlanması ve 15 yıl süre ile sigortalı çalışmaları hâlinde 50 yaşında emekli olabilmektedir. Ancak burada önemli olan ise sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 tarihinden önce olmalıdır.

Emeklilik yaşı hesaplama nasıl yapılır?

Emeklilik yaşı hesaplaması için cinsiyet oldukça önemlidir. Sigorta başlama tarihi ile ödenen prim gün sayısı da hesaplama yapılabilmesi için gereklidir. Emeklilik yaşı hesaplaması için kişinin işe başlama tarihi ve doğum tarihi de dikkate alınmalıdır. Emeklilik yaşı hesaplanırken ayrıca yaş haddi ile emekli olunabileceği de önemli bir etkendir. Tüm bu etkenler göz önünde bulundurularak kadınlarda emeklilik hesabı tablosu yapılabilir. Ayrıca emeklilik yaşı hesaplaması için Sosyal Güvelik Kurumunun resmî sitesinde yer alan "Ne Zaman Emekli Olurum" kısmından gerekli bilgilerin doldurulması hâlinde emeklilik yaşı hesaplanabilmektedir.


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