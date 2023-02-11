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Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 11 Şubat 2023 depremde can kaybı ve yaralı sayısı

11.02.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika gelişmeleri her an takip ediliyor. Deprem'de hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen dakika artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını açıkladı. Peki, Depremde ölü, yaralı sayısı kaç oldu? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama ve 11 Şubat 2023 depremde hayatını kaybedenlerin sayısı...

Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 11 Şubat 2023 depremde can kaybı ve yaralı sayısı

Deprem'de hayatını kaybedenlerle ilgili son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgelerinden olan Diyarbakır'da deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 21 bin 43'e, yaralı sayısının ise 80 bin 97'ye ulaştığını duyurdu.

Diyarbakır'a gelen Erdoğan, burada yaptığı konuşmada depremlerin verdiği hasarı vurgulayarak "Bu depremlerin artçıları dahi ülkemiz deprem envanterinde oldukça üst sıralarda yer alacak seviyededir. Gördüklerimiz ve dinlediklerimiz Türkiye'nin nasıl büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunun ispatıdır" ifadelerini kullandı.

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