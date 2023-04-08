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Kahreden haber! Gerçek 2 gün önce ortaya çıktı, aynı gün hayatını kaybetti

08.04.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 65 yaşındaki Ömer Lütfi Güldoğan’ın öldüğü 2 gün önce ortaya çıktı. Güldoğan'ın cenazesinin kimsesizler mezarlığında olduğunun belirlenmesinin ardından acı haberi alan Güldoğan'ın annesi aynı gün kalp krizinden hayatını kaybetti.

Kahreden haber! Gerçek 2 gün önce ortaya çıktı, aynı gün hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler Türkiye'yi derinden sarstı. Binaların yıkılmasına yol açan depremlerde can kaybı 50 bini geçti. Depremden bu zamana kadar 65 yaşındaki Ömer Lütfi Güldoğan'dan haber alınamıyordu. Güldoğan'ın öldüğü ve cenazesinin kimsesizler mezarlığında olduğu ortaya çıktı. Acı haberi alan Güldoğan'ın annesi aynı gün kalp krizi geçirerek vefat etti.

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2 GÜN ÖNCE ACI HABER GELDİ

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından binlerce bina yıkıma uğrarken, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş’ta emekli serbest gazetecilik yapan ve Pazarcık merkezli ilk depremin ardından oturduğu Serap Apartmanının yıkılması sonrası enkaz altında kalan Ömer Lütfi Güldoğan’dan uzun bir süre haber alınamamıştı. Yaklaşık 1 ay boyunca ailesi ve yakınları tarafından aranan ancak bir türlü bulunamayan Güldoğan’dan 2 gün önce acı haber geldi. Güldoğan'ın enkaz altında kaldığı ve apartmanda çıkan yangında yanarak hayatını kaybettiği ve depremden 3 gün sonra çıkarılarak kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı. 2 çocuk babası Güldoğan’ın ailesinden alınan DNA sonucunda 2 gün önce cenazeye ulaşıldı. Kimsesizler mezarlığından alınan cenaze Şeyh Adil Mezarlığına defnedildi.

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ACI HABERİ ALAN ANNE KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

Oğlunun deprem sonrasında üzücü şekilde hayatını kaybetmesi sonrasında acı haberi alan anne Nuriye Güldoğan' da aynı gün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Deprem sonrası İstanbul’a göç eden anne Güldoğan’ın bir süredir hasta olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

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"APARTMANDAN 3 TANE YANIK CESET ÇIKARDILAR"

Depremde üzücü şekilde hayatını kaybeden serbest gazetecilik yapan Ömer Lütfi Gündoğan’ın yakın arkadaşı İlker Yiyen, “Ailesi uzun süredir kendisini aramak için büyük çabalar sarf etti. Sonradan oturduğu apartmandan 3 tane yanık ceset çıkartmışlar ve yanık cesetlerden alınan DNA testlerinden sonra cesedi teşhis ettiler. Aslında cesedinin kayıp değil, kimsesizler mezarlığına defnedildiğini anladılar. Daha sonra kimsesizler mezarlığından Şeyh Adil mezarlığına defnettiler” dedi.

Kaynak: İHA

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deprem Kahramanmaraş

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