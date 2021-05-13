Kalın'dan muhalefetin Süleyman Soylu eleştirilerine yanıt

Muhalefet, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

"MUHALEFET ADINA HAZİN BİR DURUM"

Muhalefetten gelen tepkileri ve 'istifa' açıklamalarını eleştiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Twitter hesabından yaptığı açıklamayı paylaşarak, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, meseleyi açıkça ortaya koyarken muhalefetin küçük siyasi hesaplarla ve mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması muhalefet adına ne hazin bir durumdur. Umarım bu yaptıklarından hicap duyarlar" dedi.

İçişleri bakanımız @suleymansoylu meseleyi açıkça ortaya koyarken muhalefetin küçük siyasi hesaplarla ve mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması muhalefet adına ne hazin bir durumdur. Umarım bu yaptıklarından hicap duyarlar. https://t.co/16ZiYXARIJ — Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 13, 2021

ÖMER ÇELİK: KINIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İçişleri Bakanımızı, kabinemizi ve partimizi bir suç örgütü üyesinin laflarıyla hedef alanları şiddetle kınıyoruz. Suç örgütü üyelerini siyaset ve muhalefet yapmanın referansı kabul edenleri kınıyoruz" dedi.

"GÖRÜYORUZ Kİ DURUM ÇOK DAHA VAHİM"

CHP'li Ali Mahir Başarır, "Biz, bu iddiaları dile getirdiğimizde sen inkar ediyordun; Görüyoruz ki durum çok daha vahim. İçişleri Bakanı sıfatını artık taşıyamazsın! O koltuğu daha fazla kirletme ve derhal istifa et!" açıklamasını yaptı.