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Kalın'dan muhalefetin Süleyman Soylu eleştirilerine yanıt

13.05.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Muhalefetin küçük siyasi hesaplarla ve mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması muhalefet adına ne hazin bir durumdur" dedi.

Kalın'dan muhalefetin Süleyman Soylu eleştirilerine yanıt

Muhalefet, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

"MUHALEFET ADINA HAZİN BİR DURUM"

Muhalefetten gelen tepkileri ve 'istifa' açıklamalarını eleştiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Twitter hesabından yaptığı açıklamayı paylaşarak, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, meseleyi açıkça ortaya koyarken muhalefetin küçük siyasi hesaplarla ve mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması muhalefet adına ne hazin bir durumdur. Umarım bu yaptıklarından hicap duyarlar" dedi.

ÖMER ÇELİK: KINIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İçişleri Bakanımızı, kabinemizi ve partimizi bir suç örgütü üyesinin laflarıyla hedef alanları şiddetle kınıyoruz. Suç örgütü üyelerini siyaset ve muhalefet yapmanın referansı kabul edenleri kınıyoruz" dedi.

"GÖRÜYORUZ Kİ DURUM ÇOK DAHA VAHİM"

CHP'li Ali Mahir Başarır, "Biz, bu iddiaları dile getirdiğimizde sen inkar ediyordun; Görüyoruz ki durum çok daha vahim. İçişleri Bakanı sıfatını artık taşıyamazsın! O koltuğu daha fazla kirletme ve derhal istifa et!" açıklamasını yaptı.

CHP'Lİ ÖZKOÇ'TAN SERT TEPKİ

CHP Sakarya Milletvekili Özkoç, Bakan Soylu'nun, Peker'e karşı paylaştığı mesajda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı hedef almasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Özkoç, Soylu'nun açıklamasını alıntılayarak şu mesajı paylaştı:

"Senin muhatabın yarattığın mafyalardır. Şimdi onlarla savaşıyorsun. Siyasetin saygın isimlerinden bahsederken ağzını yıka. Sen Genel Başkanı olduğun partiyi bırakıp, makam uğruna başkalarına biat ettin. Bir kere devletinin yanında ol, makamı bırak, çık topluma gerçekleri açıkla!"

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisine yönelik operasyonlar sonrası çektiği videoların dördüncüsünde "Süleyman Soylu, sen 'Sedat Peker'e dosya hazırlıyorlar, tehlikeli bir durum olursa haber vereceğim' demedin mi; koruma polisimi sen vermedin mi? İstifa olayı var ya, bir gün önce robot hesaplardan tweetler hazırlandı!" iddialarında bulunmuştu.

Bu iddialar sonrası Bakan Süleyman Soylu "İddianı, iftiranı, her şeyin açığa çıkması için yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim. Sen de operasyon faresi gibi kaçma, ülkene gel adalete teslim ol." açıklamasını yapmıştı.

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