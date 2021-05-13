Kalın'dan muhalefetin Süleyman Soylu eleştirilerine yanıt

Muhalefet, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.
Muhalefetten gelen tepkileri ve 'istifa' açıklamalarını eleştiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Twitter hesabından yaptığı açıklamayı paylaşarak, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, meseleyi açıkça ortaya koyarken muhalefetin küçük siyasi hesaplarla ve mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması muhalefet adına ne hazin bir durumdur. Umarım bu yaptıklarından hicap duyarlar" dedi.
İçişleri bakanımız @suleymansoylu meseleyi açıkça ortaya koyarken muhalefetin küçük siyasi hesaplarla ve mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması muhalefet adına ne hazin bir durumdur. Umarım bu yaptıklarından hicap duyarlar. https://t.co/16ZiYXARIJ— Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 13, 2021
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İçişleri Bakanımızı, kabinemizi ve partimizi bir suç örgütü üyesinin laflarıyla hedef alanları şiddetle kınıyoruz. Suç örgütü üyelerini siyaset ve muhalefet yapmanın referansı kabul edenleri kınıyoruz" dedi.
CHP'li Ali Mahir Başarır, "Biz, bu iddiaları dile getirdiğimizde sen inkar ediyordun; Görüyoruz ki durum çok daha vahim. İçişleri Bakanı sıfatını artık taşıyamazsın! O koltuğu daha fazla kirletme ve derhal istifa et!" açıklamasını yaptı.
Biz, bu iddiaları dile getirdiğimizde sen inkar ediyordun;— Ali Mahir Başarır (@alimahir) May 13, 2021
Görüyoruz ki durum çok daha vahim.
İçişleri Bakanı sıfatını artık taşıyamazsın!
O koltuğu daha fazla kirletme ve derhal istifa et!
“Temiz Süleyman” pic.twitter.com/EEkLmvRYNN
CHP Sakarya Milletvekili Özkoç, Bakan Soylu'nun, Peker'e karşı paylaştığı mesajda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı hedef almasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.
Özkoç, Soylu'nun açıklamasını alıntılayarak şu mesajı paylaştı:
"Senin muhatabın yarattığın mafyalardır. Şimdi onlarla savaşıyorsun. Siyasetin saygın isimlerinden bahsederken ağzını yıka. Sen Genel Başkanı olduğun partiyi bırakıp, makam uğruna başkalarına biat ettin. Bir kere devletinin yanında ol, makamı bırak, çık topluma gerçekleri açıkla!"
Senin muhatabın yarattığın mafyalardır. Şimdi onlarla savaşıyorsun. Siyasetin saygın isimlerinden bahsederken ağzını yıka.— Engin Özkoç (@enginozkoc) May 13, 2021
Sen Genel Başkanı olduğun partiyi bırakıp, makam uğruna başkalarına biat ettin. Bir kere devletinin yanında ol, makamı bırak, çık topluma gerçekleri açıkla! https://t.co/FG6m93Q8Ta
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisine yönelik operasyonlar sonrası çektiği videoların dördüncüsünde "Süleyman Soylu, sen 'Sedat Peker'e dosya hazırlıyorlar, tehlikeli bir durum olursa haber vereceğim' demedin mi; koruma polisimi sen vermedin mi? İstifa olayı var ya, bir gün önce robot hesaplardan tweetler hazırlandı!" iddialarında bulunmuştu.
Bu iddialar sonrası Bakan Süleyman Soylu "İddianı, iftiranı, her şeyin açığa çıkması için yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim. Sen de operasyon faresi gibi kaçma, ülkene gel adalete teslim ol." açıklamasını yapmıştı.