Kalitesiyle öne çıkan en güzel ve kullanışlı havlu modelleri

Kullanım amacına göre çeşitlilik gösteren havlular farklı kalınlığa, modele ve büyüklüğe sahip olabilir. Örneğin, banyo için kullanılan havlular daha büyük boyutlarda üretilirken mutfakta kullanılan el havluları küçük boyutlara sahip olur. Suyu daha iyi emmesi için kaliteli kumaş türü kullanılarak üretilen en iyi havlu markalarını sizler için araştırdık ve özenle liste hâline getirdik. Gelin, en doğru havlu seçimini yapmadan önce, seçtiğimiz bu havlu çeşitlerine birlikte göz atalım!

1. Çeyiz hazırlığı yapanlar buraya: Hünkar Home Premium Havlu Seti

Çeyiz hazırlığı yapanlar, sizi hemen buraya alalım! Her evin olmazsa olmaz parçaları arasında yer alan havlular arasında en beğenilenlerden biri olan Hünkar Home Premium Havlu Seti çeyizinizde mutlaka yer almalı. Gelişmiş teknoloji kullanılarak üretilen havlu sade ve şık tasarımıyla evinize modern bir hava kazandırır. Tamamen pamuktan üretildiği için suyu kolayca emer ve içine hapseder. Set içinde iki adet banyo havlusu, iki adet el havlusu ve iki adet mutfak havlusu bulunuyor.

2. Eğlenceli bir seçim: Mürdüm Home Aprilis 4 Mevsim Renkli 4'lü Paket El Yüz Havlusu

Renkli kişiliğini ev eşyalarına yansıtmaktan geri kalmayanların tercih edebileceği Mürdüm Home Aprilis 4 Mevsim Renkli 4'lü Paket El-Yüz Havlusu, şık tasarımıyla beğeni kazanıyor. Üzerinde yer alan eğlenceli baskılar nedeniyle özellikle çocuklarınız için tercih edebileceğiniz bu havlular üstün kaliteli malzemeler kullanılarak üretilir. %100 pamuk kumaş türü sayesinde teninize yumuşacık bir dokunuşta bulunan ürün, daha uzun süre kullanım olanağı sağlaması için çift dikiş kenarı ile özel olarak tasarlandı. Set içerisinde bulunan el havluları 50x30 santimetre boyutlarıyla ihtiyaçlarınıza yönelik bir seçim olacak!

3. Mutfağınıza renk katın: FUSHİA 4'lü Mutfak Havlusu Seti & Alman Peçetesi

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Mutfaklarınıza renk katan ve kullanışlı yapısıyla âdeta hayatınızı kolaylaştıran FUSHİA 4'lü Mutfak Havlusu Seti & Alman Peçetesi çeyiz hazırlığında bulunanlar ya da evine yeni bir eşya almak isteyenler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Canlı renkleriyle sevdiklerinize hediye olarak verebileceğiniz, 45x65 santimetre boyutlarında üretilen mutfak havlularının kahverengi ve kırmızı olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut. Siz de zevkinize hitap eden rengi seçerek mutfağınıza renk katabilirsiniz.

4. Çoklu renk seçeneğiyle: Julie Softy 4'lü Havlu Seti

Ekstra yumuşaklığı teninizde hissetmenizi sağlayan Julie Softy 4'lü Havlu Seti, koyu renk sevenler tarafından sıklıkla tercih edilse de birçok renk seçeneği mevcut. Antrasit, beyaz, gri, kahve, mavi, mor ve pudra renkleri bulunan havlular %100 pamuk içeren kumaş türü sayesinde konforu elinizin altına taşır. 50x85 santimetre boyutlara sahip olan bu havluları banyo, mutfak ve lavabo gibi istediğiniz her yerde tercih edebilir ve sevdiklerinize hediye olarak alabilirsiniz. Bonus olarak "Havlu nasıl katlanır?" sorusuna da buradan cevap verelim. Depolama alanını daha verimli kullanmak için havluları rulo yaparak katlayabilirsiniz.

5. Yüksek emicilik sağlayan: Baveno Home El ve Yüz Havlu Seti

Üst düzey emicilik sağlayan ve kaliteli kumaş türü ile dikkat çeken Baveno Home El ve Yüz Havlu Seti evlerinizin baş köşesinde yer almak için onu satın almanızı bekliyor. %100 pamuk ipliğinden özel olarak üretilen bu havluların renkleri özenle seçilerek sizler için kombinleniyor. Farklı renk kombinleri sayesinde evinize yenilik ve enerji katan havlular, cildinize yumuşak bir dokunuş sağlar. 50x70 santimetre boyutlara sahip olan havluları evinizde ve iş yerinizde konforun tadına varmak için tercih edebilirsiniz.

6. Günlük kullanım için uygun: Taç Pure Havlu 30x50 cm

Günlük kullanıma son derece uygun olan Taç Pure Havlu, evinizin bir parçası olmak üzere beğeninize sunuluyor. Tek parça olarak satılan ürün, üstün kaliteli kumaş türünden üretildiği için yoğun bir emiş gücüne sahip. Taç markasının yıllardır bilinen kalitesiyle üretilen bu havluyu evinizin istediğiniz her köşesinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yumuşacık dokusuyla en sevdiğiniz havlularınız arasına girecek ürün, zararlı hiçbir madde içermez. Bu yönüyle her yaş kullanımına uygun olan modeli gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz.

7. Ayaklarınızın altındaki konforu hissedin: MRHAN Tekstil Tekli Ayak Havlusu Banyo Paspas

MRHAN Tekstil Tekli Ayak Havlusu Banyo Paspas sayesinde ayaklarınızın altına serilen konforu hissetmeye ne dersiniz? Cevabınız "Evet." ise bu ürünü gururla beğeninize sunabiliriz. %100 pamuk kumaş türünden üretildiği için son derece yumuşak bir dokusu bulunan bu ayak havlusu ile tanıştıktan sonra alternatiflerini rafa kaldıracağınızı düşünüyoruz. Oeko-Tex standartlarına uygun olarak üretilen havlu, antibakteriyel yapısı sayesinde sağlığa zarar vermez. Solmayan canlı renk tonlarına sahip olan bu ayak havlusunu çamaşır makinesinde kolayca temizleyebilirsiniz. Havlu satın aldığınızda üzerinde bulunan etiketi ve yıkama talimatlarını mutlaka inceleyin.

8. Her evde mutlaka olmalı: Madame Coco Iven 2'li Yüz Havlu Seti

Her evde mutlaka bulunması gereken ürünler listesine adını altın harflerle yazdıran Madame Coco Iven 2'li Yüz Havlu Seti âdeta hayatınızı kolaylaştırır. İki adet havludan oluşan bu havlu seti, pamuklu kumaş türü kullanılarak üretildiği için yumuşacık bir dokuya sahip. 50x70 santimetre boyutlarda üretilen bu havluları evinizin istediğiniz her yerinde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Sevdiklerinize hediye etmek için son derece uygun olan ikili havlu seti, kullanılan kaliteli malzeme yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca sağlamlığını koruyarak hayatınızda kalmaya devam eder.

9. Şıklığı ile göz dolduran: Zeynep Tekstil Damask Antibakteriyel El ve Yüz Havlu Seti

Şıklığı ile göz dolduran ve en güzel havlu modelleri arasında yer alan Zeynep Tekstil Damask Antibakteriyel El ve Yüz Havlu Seti, Anadolu topraklarından elde edilen özel pamuk iplikleri kullanılarak son derece özenle dokunur. Bu nedenle ekstra yumuşak bir dokuya sahiptir. Göz dolduran şık tasarımı sayesinde evinize çok yakışacak bu havluları, ister çeyizinize koyabilir ister sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Kullanılan özel dokuma teknikleri sayesinde su ile temas ettiğinde sıvıyı tüm yüzeyine yayarak hemen kurur. "Peki, havlu nasıl yıkanır?" sorusuna da yanıt verelim. Genellikle renkli havluları 40, beyaz havluları ise 60 derecede yıkamak önerilir.

10. Retro tasarımlardan hoşlananlar buraya: English Home New Retro Pamuklu Çizgili Banyo Havlusu Takımı

Retro tasarımlardan hoşlananların bayılacağı English Home New Retro Pamuklu Çizgili Banyo Havlusu Takımı, sade ve şık görünümüyle kullanan herkes tarafından beğeni toplamayı başarıyor. 50x85 santimetre ve 70x150 santimetre boyutlara sahip olan havlu takımı, banyo havlusu olarak kullanılmaya uygun. %100 pamuk kumaştan üretilen bu havlular suyu hemen emer ve içine hapseder. Kuru temizleme önerilmese de elde ve makinede yıkayarak kolayca temizleyebileceğiniz bu ürün, yıkandığında sertleşme yapmaz ve yumuşak dokusunu uzun süre boyunca muhafaza eder.

11. Cilt dostu yapısıyla: MK HAVLU Gold Antibakteriyel El ve Yüz Havlusu

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Cildinize yumuşacık bir dokunuşta bulunarak kendinizi çok daha iyi hissetmenizi sağlayan MK HAVLU Gold Antibakteriyel El ve Yüz Havlusu, her evin ihtiyaçları arasında bulunur. En iyi havlu markası araştırıldığında öne çıkan ürünler arasında yer alan havlu setinin içinde 50x90 santimetre boyutlara sahip altı adet havlu bulunur. Pamuklu kumaş türünden üretildiği için suyu kolayca emen ve hemen kuruyan havlular, antibakteriyel olarak üretilir. Evinizde gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz bu ürünleri daha detaylı incelemeye ne dersiniz?

12. Göz alıcı tasarımına bayılacaksınız: Chakra Cindee Yüz Havlusu

Farklı ve kendine özgü tasarımıyla öne çıkan Chakra Cindee Yüz Havlusu, en güzel ve kullanışlı havlu modelleri arasında bulunuyor. Tüm banyo tekstili ürünlerinde doğallığa önem veren Chakra tarafından üretilen havlu, teninizde benzersiz bir dokunuş hissi bırakır. En kaliteli havlu markaları arasında yer alan ürün 50x90 santimetre boyutlara sahip. Bambu malzeme kullanıldığı için hiçbir zararı bulunmayan bu havluları çocuklarınız için de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Mutfak, banyo ve lavaboların baş tacı olan bu ürünü beğendiyseniz sepetinize eklemeyi unutmayın!