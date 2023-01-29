Kaloriferleri açmadan ısınmanızı sağlayacak tüyolar! Doğal gaz faturalarınızı düşürebilirsiniz

Bu sene kış önceki senelere göre daha geç gelse de sıcaklıklar yavaş yavaş düşmeye başladı. Evi ısıtmak için kaloriferlerin sıcaklığını yükseltirken iki kez düşünüyorsanız kaloriferi en az seviyede açmanızı sağlayacak ipuçlarına göz atabilirsiniz. Uyku uzmanı James Higgins, enerji faturalarınızı artırmadan geceleri anında ısınmanın yolunu paylaştı.

YATAK KORUYUCU KULLANIN

Yatak koruyucuları, uykunuz için yapabileceğiniz en iyi yatırımlardan biri olabilir ve ısıtma özellikleri sadece ekstra bir avantajdır. Yatak koruyucuları çeşitli farklı dolgulara sahip olabilir ve dolgunuz koruduğu ısı seviyesini belirleyebilir. Kış döneminde, bir hafızalı köpük veya mikrofiber şilte pedi, ısıyı korumak ve aynı zamanda ekstra bir konfor katmanı sağlamak için harikadır. Yaz aylarında kuş tüyü gibi hava akışının daha iyi dağıldığı daha nefes alabilen kumaşları tercih etmek en iyisidir.

AĞIRLIKLI PERDELERİ TERCİH EDİN

Ağırlıklı perdeler, her yıl size iyi hizmet edecek ve odanızda gerçek bir fark yaratacak başka bir harika yatırımdır. Kadife perdeler, kalınlıkları nedeniyle harika bir malzemedir, ancak diğer özel ağırlıklı perde türlerine de yatırım yapabilirsiniz. Diğer bir avantajı da doğal ses yalıtımı seviyeleridir, bu da onları gürültüden kolayca rahatsız olan hafif uyuyanlar için harika kılar ve huzurlu bir gece uykusu çekmenize yardımcı olur.

FLANEL ÇARŞAFLARI TERCİH EDİN

Flanel, kullanabileceğiniz kalın nevresim malzemelerinden biridir ve fırçalanmış pazen, özellikle nevresim seçiminde biraz seçici olabilenler için yumuşaktır. Bununla birlikte, evcil hayvan sahipleri, evcil hayvan tüylerinin yapışabileceği en kötü malzemeler olan flanel çarşafları kullanırken tüylü arkadaşlarını yatağa sokmaktan kaçınmalıdır.

KAŞMİR YATAK ÇORAPLARINA YATIRIM YAPIN

Kaşmir, standart yünlü ve kumaşlarınızdan üç kat daha fazla ısı tutar, bu da onu sıcak tutmak için ayaklarınıza giyebileceğiniz en yumuşak ve en iyi ürünlerden biri yapar.

YATMADAN ÖNCE SICAK İÇECEKLER İÇİN

Midedeki ılık sıvı genel vücut sıcaklığınızı geçici olarak artırmaya yardımcı olur, bu nedenle yatağa hazırlanırken kendinize kafeinsiz, şekersiz bir sıcak içecek hazırlamak iyi bir fikirdir.

