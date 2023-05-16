Kalp hastası olmak istemiyorsanız mutfağınızdan çıkarmanız gereken iki yiyecek! Kolesterol seviyelerini uçuruyor

Kalp hastalıkları en fazla ölüme neden olan hastalıklar arasında yer alıyor. Koroner kalp hastalığı arterlerde yağ birikmesi nedeniyle kalbe giden kan akışı engellendiğinde veya kesintiye uğradığında ortaya çıkıyor. Bu tipik olarak, atardamar duvarlarının yağ birikintileri ile kaplandığı damar sertliği (ateroskleroz) olarak bilinen bir süreçten kaynaklanıyor. Kalp sağlığını riske atan aterosklerozun ana suçluları arasında kolesterolü yüksek yiyecekler bulunuyor.

İngiliz Kalp Vakfı, kalbiniz için diyetin önemini vurguladı. Sağlıklı bir diyet , koroner kalp hastalığına yakalanma riskinizi azaltmaya yardımcı olabilir ve kilo almanızı engelleyerek diyabet ve yüksek tansiyon riskinizi azaltabilir. Kalp vakfına göre kalbinizi sağlıklı tutmak söz konusu olduğunda kaçınılması gereken iki tür yağ vardır.

ODA SICAKLIĞINDAKİ KIVAMINA DİKKAT EDİN

Bunlar doymuş yağlar ve trans yağlardır. Her ikisi de kandaki kolesterol seviyelerini yükseltebilir. Bir yağın doymuş olup olmadığını anlamanın bir yolu, oda sıcaklığında katı kalmasıdır. Karşılaştırıldığında, kalp sağlığına sahip doymamış yağlar oda sıcaklığında sıvı halde kalır.

Doymuş yağlar aşağıdaki gibi yiyecekleri içerir:

Tereyağı, hindistancevizi yağı ve hurma yağı

Kekler

Bisküvi

Et, sosis

Salam

Peynir

Turta, kiş, sosisli rulo ve kruvasan gibi hamur işleri

Çikolata

TRANS YAĞLAR EN TEHLİKELİ GIDA KATKI MADDESİ

Trans yağlar bir tür doymuş yağdır ve fast food gibi işlenmiş gıdaların raf ömrünü uzatmak için kullanılır. Sıvı yağların katı yağlara dönüştürülmesiyle elde edilirler.

Diabetes.co.uk uyardı: "Bir tür işlenmiş (hidrojene) yemeklik yağ olan trans yağlar, en tehlikeli gıda katkı maddelerinden biri olarak tanımlanmıştır."

Trans yağlar genellikle şu yerlerde bulunur:

Margarinler

Kekler

Donutlar

Hamur işleri

Dondurma

Fast food

NHS ayrıca kalp hastalığı riskinizi azaltmak için doymuş yağdan kaçınmanızı tavsiye eder ve bunun yerine doymamış yağları yemenizi önerir. Sağlık kurumu, "Ancak, dengeli bir diyet, iyi kolesterol düzeylerini artırdığı ve atardamarlarınızdaki herhangi bir tıkanıklığı azaltmaya yardımcı olduğu gösterilen doymamış yağları da içermelidir" dedi.

DOYMAMIŞ YAĞLAR

Doymamış yağ içeren gıdalar şunları içerir:

Yağlı balık

Avokado

Fındık ve tohumlar

Ayçiçeği, kolza tohumu, zeytin ve bitkisel yağlar.

Kalp hastalığı riskinizi azaltmanın diğer yolları şunlardır: