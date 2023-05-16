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Kalp hastası olmak istemiyorsanız mutfağınızdan çıkarmanız gereken iki yiyecek! Kolesterol seviyelerini uçuruyor

16.05.2023 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp sağlığının korunması hayati önem taşıyor. Yüksek kolesterol, çeşitli hastalıklar kalp hastalıkları riskinin artmasına neden oluyor. Uzmanlar kalp hastalıkları risklerinin önüne geçebilmek adına tüketilmemesi gereken yiyecekleri sıraladı. Neredeyse her mutfakta bulunan iki gıdanın kalp sağlığını oldukça tehlikeye attığı öğrenildi.

Kalp hastası olmak istemiyorsanız mutfağınızdan çıkarmanız gereken iki yiyecek! Kolesterol seviyelerini uçuruyor

Kalp hastalıkları en fazla ölüme neden olan hastalıklar arasında yer alıyor. Koroner kalp hastalığı arterlerde yağ birikmesi nedeniyle kalbe giden kan akışı engellendiğinde veya kesintiye uğradığında ortaya çıkıyor. Bu tipik olarak, atardamar duvarlarının yağ birikintileri ile kaplandığı damar sertliği (ateroskleroz) olarak bilinen bir süreçten kaynaklanıyor. Kalp sağlığını riske atan aterosklerozun ana suçluları arasında kolesterolü yüksek yiyecekler bulunuyor.

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İngiliz Kalp Vakfı, kalbiniz için diyetin önemini vurguladı. Sağlıklı bir diyet , koroner kalp hastalığına yakalanma riskinizi azaltmaya yardımcı olabilir ve kilo almanızı engelleyerek diyabet ve yüksek tansiyon riskinizi azaltabilir. Kalp vakfına göre kalbinizi sağlıklı tutmak söz konusu olduğunda kaçınılması gereken iki tür yağ vardır.

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Bunlar doymuş yağlar ve trans yağlardır. Her ikisi de kandaki kolesterol seviyelerini yükseltebilir. Bir yağın doymuş olup olmadığını anlamanın bir yolu, oda sıcaklığında katı kalmasıdır. Karşılaştırıldığında, kalp sağlığına sahip doymamış yağlar oda sıcaklığında sıvı halde kalır.

Doymuş yağlar aşağıdaki gibi yiyecekleri içerir:

  • Tereyağı, hindistancevizi yağı ve hurma yağı
  • Kekler
  • Bisküvi
  • Et, sosis
  • Salam
  • Peynir
  • Turta, kiş, sosisli rulo ve kruvasan gibi hamur işleri
  • Çikolata

TRANS YAĞLAR EN TEHLİKELİ GIDA KATKI MADDESİ

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Trans yağlar bir tür doymuş yağdır ve fast food gibi işlenmiş gıdaların raf ömrünü uzatmak için kullanılır. Sıvı yağların katı yağlara dönüştürülmesiyle elde edilirler.
Diabetes.co.uk uyardı: "Bir tür işlenmiş (hidrojene) yemeklik yağ olan trans yağlar, en tehlikeli gıda katkı maddelerinden biri olarak tanımlanmıştır."

Trans yağlar genellikle şu yerlerde bulunur:

  • Margarinler
  • Kekler
  • Donutlar
  • Hamur işleri
  • Dondurma
  • Fast food

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NHS ayrıca kalp hastalığı riskinizi azaltmak için doymuş yağdan kaçınmanızı tavsiye eder ve bunun yerine doymamış yağları yemenizi önerir. Sağlık kurumu, "Ancak, dengeli bir diyet, iyi kolesterol düzeylerini artırdığı ve atardamarlarınızdaki herhangi bir tıkanıklığı azaltmaya yardımcı olduğu gösterilen doymamış yağları da içermelidir" dedi.

DOYMAMIŞ YAĞLAR

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Doymamış yağ içeren gıdalar şunları içerir:

  • Yağlı balık
  • Avokado
  • Fındık ve tohumlar
  • Ayçiçeği, kolza tohumu, zeytin ve bitkisel yağlar.

Kalp hastalığı riskinizi azaltmanın diğer yolları şunlardır:

  • Sağlıklı kiloyu korumak
  • Düzenli egzersiz
  • Sigarayı bırakmak
  • Alkol almayı kesmek
  • Tansiyonunuzu ve diyabetinizi kontrol altında tutmak.

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