Kamp ve trekking severlerin çantasında mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı eşyalar

Doğa sporları deyince akla ilk gelen ikili, trekking ve kamp olur. Uzun doğa yürüyüşleri, yıldızların altında yakılan kamp ateşi, kuş sesleri, çiçek kokuları ve doğanın huzur veren atmosferi gibisi yok! Eğer siz de kamp ve trekkingden vazgeçemiyorsanız en zor anlarınızda yanınızda olacak, doğada işinizi kolaylaştıracak, hayat kurtaran bazı ürünlere mutlaka sahip olmalısınız. Bu ürünlerin neler olduğunu merak ediyorsanız hazırladığımız listeye göz atabilir, beğendiğiniz ürünü güvenle satın alabilirsiniz. Haydi, vakit kaybetmeden başlayalım.

1. Islak zeminlerde güvenli yürüyüş için BOTEMAN Ayakkabı

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Doğa yürüyüşü yapmayı seviyorsanız ayakkabı seçerken yürüyüş için uygun modelleri tercih etmelisiniz. Günlük kullandığınız ayakkabılar yürüyüş sırasında ayağınızı rahatsız edebilir ve ıslak zeminde kayabilir. Trekking için uygun bir ayakkabı arıyorsanız BOTEMAN Ayakkabı'ya göz atabilirsiniz. Su geçirmeyen yapısıyla yağmurlu günlerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Deriden elde edilen ayakkabı, fileli yapısıyla ayağın nefes almasını ve kuru kalmasını sağlar. Topuk ve ayak parmağı koruyucuları sayesinde dışarıdan gelen darbelerin ayağa zarar vermesini engeller. Kauçuk taban, yeri sağlam şekilde kavrar. Yumuşak orta tabanı ise uzun yürüyüşlerde bile ayaklarınızı yormaz.

2. Sızdırmayan Uzspace Su Matarası

Kamp ve trekking yaparken yanınızda su taşımanız önemli. Ancak su içmek için taşıdığınız mataranın sızdırmamasına dikkat etmelisiniz. Uzspace Su Matarası, kilitli ağız kısmı sayesinde suyun dökülmesini önler. 1 litre kapasiteye sahip ürün, uzun yürüyüşlerde ihtiyaç duyacağınız suyu yanınızda taşımanıza imkan tanır. BPA, fitalat ve toksik madde içermeyen matara, darbelere karşı da oldukça dayanıklı. Soft touch gövde teknolojisi sayesinde hem rahat tutabilirsiniz hem ıslak elle tutulduğunda kaymaz. -10 ila 90 derece arasında sıcaklığa sahip sıvıları rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Taşıma aparatıyla matarayı çantanıza da asabilirsiniz. Birçok renk seçeneği arasından zevkinize hitap eden matarayı kolayca bulabilirsiniz.

3. Rüzgarlı ortamlarda rahat ateş yakmanızı sağlayan VEHHE Çakmak

Kamp ve yürüyüş yaparken ateş yakmak bazen hayati önem taşıyabilir. Özellikle soğuk havalarda ve ateş yakmanız gereken durumlarda yanınızda çakmak bulundurmalısınız. Ancak seçeceğiniz çakmak rüzgarlı havalarda bile ateşi yakabilmeli. Şarj ederek yanınızda taşıyabileceğiniz VEHHE Çakmak, en zorlu havalarda bile ateşi kolayca yakmanızı sağlar. Üzerinde bulunan LED ışıklar sayesinde cihazın şarj durumunu kontrol edebilirsiniz. Esnek baş kısmı zor koşullarda ve istediğiniz alanda ateş yakmanıza yardım eder. Ateşleme kısmı uzun süre açık kalırsa otomatik olarak kapanır ve kendini korumaya alır. Lityum pille çalışan çakmak, uzun süre size eşlik eder.

4. Tek aletle birçok işi yapmanıza imkan veren BOLTHO Çok Amaçlı Çakı

Kamp ve yürüyüş sevenlerin çantalarında her duruma karşı mutlaka çok amaçlı bir çakı olmalı. Doğada bu tarz ürünler hayat kurtarabilir. Özellikle uzun süreli kamplarda günlük ihtiyacınızı karşılamak için gereken araç gereci sağlar. BOLTHO Çok Amaçlı Çakı'da 12 farklı ürün yer alır. Sivri penseden tel kesiciye, yıldız tornavidadan törpüye kadar birçok işe yarar araç, bir arada bulunur. Hafif ve küçük yapısıyla cebinizde ya da çantanızda kolayca taşıyabileceğiniz ürün, paslanmaz çelikten üretildiği için korozyona karşı direnç gösterir. Taşıma çantası hem ürünü toza ve darbelere karşı korur hem yanlışlıkla açılmasını ve istenmeyen kazaları önler.

5. Su geçirmeyen Columbia Yağmurluk

Kış ve bahar aylarında yürüyüş yaparken yanınızda yağmurluk bulundurmanız işinize yarayabilir. Özellikle bahar aylarında aniden yağmur yağabilir. Doğada ıslanmamak için yanınızda iyi bir yağmurluk taşımalısınız. Yağmurluk alırken hiçbir şekilde su geçirmemesine ve nefes almasına dikkat etmelisiniz. Columbia Yağmurluk, OMNI-TECH özelliğiyle aşırı yağmurlu günlerde dahi suyu dışarıda tutarak kuru kalmanızı sağlar. Ayrıca nefes alan yapısıyla terlemenizi önler. Kompakt tasarımı sayesinde katlayarak rahatça yanınızda taşıyabilirsiniz. Kapüşonu sayesinde kafanızı da yağmurdan koruyabilirsiniz. İç cebi ise telefonunuz için güvenli alan oluşturur.

6. Sıvıları uzun süre sıcak tutan Stanley Termos

Kamp ve yürüyüş sırasında sıcak bir içecek, kendinizi iyi hissetmenize ve enerjinizi yükseltmenize yardımcı olur. Sıcak içeceği yanınızda taşımak içinse iyi bir termosa ihtiyacınız var. Termos seçerken uzun süre içeceğin ısısını koruması önemli. Stanley Termos, vakum insülasyon sayesinde sıcak ve soğuk içeceklerin ısısını 15 saate kadar korur. Buzlu içecekleri ise 48 saate kadar rahatlıkla muhafaza eder. Sağlam ağız kısmı sayesinde içindeki sıvıyı sızdırmaz. BPA ve kanserojen madde içermez. Termosun kapağını bardak olarak da kullanabilirsiniz. Hafif yapısıyla ürünü yanınızda rahatça taşıyabilirsiniz.

7. Karanlık ortamları aydınlatan VARTA El Feneri

Kamp ya da trekking yaparken geceleri ışık olmayan yerlerde iyi bir el feneri bulundurmak gerekir. Seçeceğinizi el fenerinin hafif ve aydınlatma gücünün yüksek olması önemli. VARTA El Feneri, 70 lümene kadar ışık gücü sunar. Bu sayede 32 metre alanı aydınlatır. Hafif tasarımıyla yanınızda rahatça taşıyabileceğiniz ürün, 125 saate kadar kullanım ömrü sunar. Üzerinde bulunan düğme ile feneri istediğiniz zaman açıp kapayabilirsiniz. Kauçuk kaymaz sap kısmı sayesinde rahatça kavrayabilirsiniz. Paslanmaz çelik gövde ve ABS plastikten üretilen el fenerini uzun yıllar sorunsuz kullanabilirsiniz.

8. Yürüyüşteki en iyi yardımcınız Alpin Loacker Premium Baton

Doğa yürüyüşü yaparken dik yokuşları daha rahat çıkmanızı sağlayan Alpin Loacker Premium Baton, hafif yapısıyla sizi yormaz. Alüminyumdan elde edilen ürün, dayanıklı yapısıyla kırılmaz. Mantar sap kısmını kendinize uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Katlanmış haliyle 65 cm olan baton, 135 cm'ye kadar uzayabilir. Yolunuzun güvenli olup olmadığını da anlamanıza yardım eden ürünün farklı kauçuk tamponları mevcut. Bu sayede kar ya da çamur gibi çeşitli yüzeylerde kullanmak mümkün. Sırt çantası ile birlikte gelen batonu kullanmadığınız zamanlarda bir arada saklayabilir ve tozdan koruyabilirsiniz.

9. Yönünüzü bulmanızı sağlayan MT-TACT Pusula

Bilmediğiniz yerlerde yürüyüş yaparken yönünüzü kaybedebilirsiniz. Böyle bir problem yaşamamak için yanınızda mutlaka doğru ölçüm yapabilen, hafif, kaliteli ve kullanışlı bir pusula bulundurmalısınız. Hangi pusulayı alacağınıza karar veremiyorsanız MT-TACT Pusula'yı tercih edebilirsiniz. Ürün, yüksek hassasiyetli tasarımı sayesinde doğada yönünüzü kolayca bulmanızı sağlar. Su geçirmeyen özelliğiyle yağmurlu ve ıslak ortamlarda da sorunsuz kullanılır. Kekerup döngüsüyle gideceğiniz yerle aranızda kaç derece olduğunu rahatça hesaplayabilirsiniz. Katlanabilir tasarımı sayesinde sırt çantanızda ya da cebinizde taşıyabilirsiniz. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanabilirsiniz.

10. Zor durumlarda sesinizi duyuran Fox 40 Classic Düdük

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Kamp ve trekking severlerin çantalarında bulundurması gereken ürünlerden biri de düdük. Yürüyüş sırasında fark etmeden bir çukura düşüp sıkışabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri geniş bir alanda yapıldığı için arkadaşlarınızın sizi fark etmesi zor olabilir. Ayrıca sesinizi yeteri kadar duyurmayabilir ve sürekli bağıramayabilirsiniz. Bu tarz durumlarda bir düdük sayesinde sesinizi uzak alanlara daha güçlü şekilde iletebilirsiniz. Böyle zor anlarda hayatınızı kurtaracak Fox 40 Classic Düdük, güçlü sesiyle rahatça fark edilmenizi sağlar. Plastikten materyalle üretilen düdük, kolay taşınır ve uzun yıllar size eşlik eder.