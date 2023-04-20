HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kan donduran abla cinayeti! Kendini böyle savundu: 'Tehdit ettiler karşılığında çıplak fotoğraflarımı gönderdim' dedi

Kan donduran abla cinayeti! Kendini böyle savundu: 'Tehdit ettiler karşılığında çıplak fotoğraflarımı gönderdim' dedi

20.04.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de geçen yıl gerçekleşen cinayette yeni detaylar! Ablası Fadime'yi öldüren G.Ö., savunmasında "Bir erkekle konuşmalarını gördüm. Karşı tarafa uygunsuz fotoğraflarını göndermiş. Görünce deliye döndüm. Korkutmak isterken tabanca ateş aldı. Ekipleri arayıp ‘Ablamı öldürdüm, gelin beni alın' dedim" şeklinde konuştu. G.Ö. ablasının kendisine "'Beni mecbur bıraktılar, tehdit ettiler, karşılığında çıplak fotoğraflarımı gönderdim' dediğini de öne sürdü. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Kan donduran abla cinayeti! Kendini böyle savundu: 'Tehdit ettiler karşılığında çıplak fotoğraflarımı gönderdim' dedi

Kan donduran olay, geçen yıl 17 Temmuz’da Kırşehir'in Mucur ilçesi, Hamidiye Mahallesi Güneş Sokak'ta meydana geldi. Antalya'da yaşayan G.Ö. (34), ablasının yaşadığı ilçeye geldi. G.Ö. ile ablası arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. G.Ö. belinden çıkardığı tabancayla ablasına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fadime Öcal'ın (38) yaşamını yitirdiği belirlendi.

"UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARINI GÖNDERMİŞ"

Ablasını öldüren G.Ö. ise suç aletiyle birlikte polis ekiplerine teslim oldu. Fadime Öcal'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan G.Ö. hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla dava açıldı. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık G.Ö. ile avukatı hazır bulundu.

7e4fcc107b36b4dfed1ecf91f90ebba8

Mahkemede savunma yapan G.Ö., "Kardeşimi uzun süredir takip ediyordum. Hal ve hareketleri normal gelmiyordu. Çevredekilerin sürekli Fadime hakkında konuşmaları beni iyice şüphelendirmişti. Bir gün telefonunu karıştırırken bir erkekle olan konuşmalarını gördüm. Karşıdaki kişiye uygunsuz fotoğraflarını göndermiş. Bunları görünce deliye döndüm. Kendisiyle tartışmaya başladık” diye konuştu.

"'BENİ MECBUR BIRAKTILAR, TEHDİT ETTİLER, KARŞILIĞINDA ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI GÖNDERDİM' DEDİ"

Savunmasını sürdüren sanık G.Ö., şöyle konuştu:

"Ablama bu mesajlar neyin nesi dedim. Neden yaptın diye hesap sordum. Bana 'Sana ne sen benim namus bekçim misin?' dedi ve küfretti. Ben de, 'Senin kardeşinim tabii ki de namusun benden sorumlu' dedim. O sırada 'Beni mecbur bıraktılar, tehdit ettiler, karşılığında çıplak fotoğraflarımı gönderdim' dedi. Anlattıkları, ettiği küfürler ve yaptığının doğru olduğunu savunması beni iyice öfkelendirmişti. Artık çevredeki insanların konuşmalarından, dedikodularından bıkmıştım. Telefonuna baktığımda zaten onların konuşmalarını doğruluyordu. Sürekli de benim hakkımda ileri geri konuşuyordu. Ben de yanımda bulunan silahla kendisini korkutmak istedim. Ablamı korkutmak isterken tabanca ateş aldı. Emniyet ekiplerini arayarak ‘Ablamı öldürdüm, gelin beni alın' dedim. Sonrasında da teslim oldum."

Mahkeme heyeti duruşmayı evrak eksikliklerinin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi. (DHA)

ffedf91b98d07c6a3e179e4c45f382b0

İlginizi Çekebilir

Şok gerçek ortaya çıktı! Bir mahalle şaşkın: Yıllardır gittikleri berber...

Şok gerçek ortaya çıktı! Bir mahalle şaşkın: Yıllardır gittikleri berber...

 Çocuklarına bayram alışverişi yapmış...

Çocuklarına bayram alışverişi yapmış...

18 yaşındaki Zuhal vurulup yaşamını yitirmişti! O polisin hapsi isteniyor

18 yaşındaki Zuhal vurulup yaşamını yitirmişti! O polisin hapsi isteniyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Odaya ayaklarım titreyerek giriyorumOdaya ayaklarım titreyerek giriyorum
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu istifa etti!CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu istifa etti!
YSK'dan 'Millet İttifakı' kararı! 16 ilde ismi yer almayacakYSK'dan 'Millet İttifakı' kararı! 16 ilde ismi yer almayacak
Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Kırşehir

En Çok Okunan Haberler

Kapalıçarşı, banka, ekran üçgeni! Altın fiyatları için İslam Memiş’ten uyarı

Kapalıçarşı, banka, ekran üçgeni! Altın fiyatları için İslam Memiş’ten uyarı

ORC’den Erzincan anketi! Mustafa Sarıgül vekil olabilecek mi? Sürpriz sonuçlar var…

ORC’den Erzincan anketi! Mustafa Sarıgül vekil olabilecek mi? Sürpriz sonuçlar var…

Erdoğan'ın masasındaki son anketi yardımcısı canlı yayında duyurdu

Erdoğan'ın masasındaki son anketi yardımcısı canlı yayında duyurdu

Hem benzin hem motorin! Akaryakıta bayramda çifte indirim…

Hem benzin hem motorin! Akaryakıta bayramda çifte indirim…

Ekrem İmamoğlu’nun konuştuğu o anlar Dilek İmamoğlu'nu korkuttu!

Ekrem İmamoğlu’nun konuştuğu o anlar Dilek İmamoğlu'nu korkuttu!

Şok gerçek ortaya çıktı! Bir mahalle şaşkın: Yıllardır gittikleri berber...

Şok gerçek ortaya çıktı! Bir mahalle şaşkın: Yıllardır gittikleri berber...

İlginizi Çekebilir

Tepki yağdı! Geleneksel 4 bin TL ödüllü kedi öldürme yarışması...

Tepki yağdı! Geleneksel 4 bin TL ödüllü kedi öldürme yarışması...

Başörtülü pozuna tepki yağmıştı! Esra Ezmeci sitem etti: Ben abdestimi alıp...

Başörtülü pozuna tepki yağmıştı! Esra Ezmeci sitem etti: Ben abdestimi alıp...

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Görevlinin izlediği +18 görüntüler cama yansıyınca...

Görevlinin izlediği +18 görüntüler cama yansıyınca...

772 web kamerasını hackledi! Müstehcen görüntüleri kaydetti

772 web kamerasını hackledi! Müstehcen görüntüleri kaydetti

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.