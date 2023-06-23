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Kan donduran olay! Cani anne yeni doğan 2 bebeğini öldürdü: Cesetlerini yıllarca...

23.06.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore'de akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. Cani bir anne, yeni doğan iki bebeğini öldürmek ve cesetlerini yıllarca derin dondurucuda saklamakla suçlandı. Polisin edindiği bilgilere göre, kadının kocasının durumdan haberi bile olmazken, kadının bu eylemi ekonomik zorluklar yüzünden yaptığı düşünülüyor. İşte haberin bütün detayları!

Kan donduran olay! Cani anne yeni doğan 2 bebeğini öldürdü: Cesetlerini yıllarca...

Güney Kore'de Gyeonggi Nambu İl Polis yetkililerinden biri, olayın iç yüzünü anlattı. Yetkiliden yapılan açıklamada, 30'lu yaşlarındaki kadının bebeklerini öldürdüğü açıklanırken, olayın sebebi ise kadının diğer 3 çocuğuna bakmakta ekonomik zorluklar yaşaması olarak ifade edildi. Öte yandan kadının kocasına bu iki bebeğini kürtaj yaparak aldırdığını açıkladığı öğrenildi.

EKONOMİK ZORLUKLAR YÜZÜNDEN BEBEKLERİNİ ÖLDÜRDÜ...

Polis yetkililerinden birisinin CNN'e yaptığı açıklamaya göre, cani kadının 12, 10 ve 8 yaşlarındaki diğer üç çocuğuna bakmakta güçlük yaşadığı için bebeklerini öldürdüğü ifade edildi.

Yeni doğan bebeklerin öldürüldüklerinde sadece bir günlük oldukları ortaya çıktı.

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BOĞARAK ÖLDÜRDÜ, CESEDİNİ İSE 2018'DEN BERİ DONDURUCUDA SAKLADI

Güney Koreli kadının 2018 yılında dünyaya gelen dördüncü çocuğunu doğduktan bir gün sonra boğarak öldürdüğü ve cesedini evinin dondurucusunda sakladığı iddia ediliyor.

Ayrıca kadın, 2019 yılının Kasım ayında ise doğan beşinci bebeğine aynı şeyi yapmakla suçlanıyor.

KOCASI 2 ÇOCUĞUNUN KÜRTAJLA ALINDIĞINI SANIYORDU...

Polisten yapılan açıklamada, cani kadının kocasına bu iki bebeğini kürtajla aldırdığı yalanını söylediği ifade edilirken, kocanın kan dondurucu olaydan haberi olmadığı söylendi.

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KAN DONDURUCU OLAY DOĞUM KAYITLARINDAN ANLAŞILDI

Olay, Mayıs ayında Teftiş Kurulu'nun hastanedeki doğum kayıtlarını incelemesiyle gün yüzüne çıktı.

Hastanede doğum kaydı olan fakat resmi olarak kaydedilmediğinin tespit edilmesiyle polis kadın hakkında soruşturma talep etti ve olay ortaya çıktı.

21 Haziran'da polis, kadının evinde cinayetleri itiraf ettiği ve bugün tutuklama kararı çıkartıldığı edinilen bilgiler arasında.

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cinayet Güney Kore

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