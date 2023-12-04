Kapana kısılan teröristler kendini patlattı! Mardin'de sıcak çatışma: 4 hain talimat ondan çıkmış

Bakan Yerlikaya'nın aktardığı detaylara göre Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt mahallesi kırsalında, bölgeye görevlendirilen 2 J-SİHA tarafından, içerisinde 2 teröristin olduğu değerlendirilen bir aracın takibine başlandı.

Araç park halindeyken jandarmanın zırhlı araçları, teröristlerin olduğu düşünülen araca yaklaştı. Bu sırada araç içerisinden jandarmanın zırhlı araçlarına ateş açıldı, çatışma yaşandı. Teröristler kaçamayacağını anladığında ise kendini patlattı.

4 HAİN TALİMAT ONDAN ÇIKMIŞ

Bakan Yerlikaya, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı kategoride yer alan Rodi Hayri kod adlı Orhan Elma olduğunu belirtip şu açıklamayı yaptı:

"Etkisiz hale getirilen; terörist Rodi Hayri kod adlı Orhan Elma’nın 2’si güvenlik görevlisi olmak üzere 5 şehidimizin olduğu ve 10’u güvenlik görevlisi olmak üzere, 12 yaralımızın olduğu 4 ayrı eylemin talimatını verdiği tespit edilmiştir"

Yerlikaya paylaşımında ayrıca "Şükürler olsun ki şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" mesajını verdi.

Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt Kırsalında Gerçekleştirilen KAHRAMANLAR-32 Operasyonunda????1️⃣’İ Kırmızı Kategoride olmak üzere

2️⃣ terörist etkisiz hale getirildi ❗️



ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAK❗️



Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki:

Son Terörist Etkisiz… pic.twitter.com/XcT541inGA — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 4, 2023







