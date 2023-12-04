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  4. Kapana kısılan teröristler kendini patlattı! Mardin'de sıcak çatışma: 4 hain talimat ondan çıkmış

Kapana kısılan teröristler kendini patlattı! Mardin'de sıcak çatışma: 4 hain talimat ondan çıkmış

04.12.2023 08:26 | Son Güncelleme:
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Terörle mücadele son gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Kahramanlar-32 operasyonunda terör örgütü ağır bir darbe aldı. Mardin'de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden 1'i kırmızı kategorideki Rodi Hayri kod adlı Orhan Elma'ydı. Elma'nın toplam 5 şehit ve 12 yaralının olduğu 4 ayrı eylemin talimatını verdiği belirlendi.

Bakan Yerlikaya'nın aktardığı detaylara göre Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt mahallesi kırsalında, bölgeye görevlendirilen 2 J-SİHA tarafından, içerisinde 2 teröristin olduğu değerlendirilen bir aracın takibine başlandı.

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Araç park halindeyken jandarmanın zırhlı araçları, teröristlerin olduğu düşünülen araca yaklaştı. Bu sırada araç içerisinden jandarmanın zırhlı araçlarına ateş açıldı, çatışma yaşandı. Teröristler kaçamayacağını anladığında ise kendini patlattı.

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4 HAİN TALİMAT ONDAN ÇIKMIŞ

Bakan Yerlikaya, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı kategoride yer alan Rodi Hayri kod adlı Orhan Elma olduğunu belirtip şu açıklamayı yaptı:

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"Etkisiz hale getirilen; terörist Rodi Hayri kod adlı Orhan Elma’nın 2’si güvenlik görevlisi olmak üzere 5 şehidimizin olduğu ve 10’u güvenlik görevlisi olmak üzere, 12 yaralımızın olduğu 4 ayrı eylemin talimatını verdiği tespit edilmiştir"

Yerlikaya paylaşımında ayrıca "Şükürler olsun ki şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" mesajını verdi.

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