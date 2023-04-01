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Karamollaoğlu’ndan gündem olacak Kılıçdaroğlu sözleri: ‘Tahmin etmiyordum…’

01.04.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Kemal Kılıçdaroğlu yorumu dikkatlerden kaçmadı. Kılıçdaroğlu’nun adaylık sürecinde yaptığı çalışmalar için ‘tahmin etmiyordum’ ifadelerini kullanan Karamollaoğlu “Bugün Abdullah Gül Bey ile de görüşmüşler çok isabetli olmuş. Onun için ben sayın Kılıçdaroğlu’nun performansını takdir ediyorum” dedi.

Karamollaoğlu’ndan gündem olacak Kılıçdaroğlu sözleri: ‘Tahmin etmiyordum…’

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldığı bir canlı yayında Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili gündem olacak ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu’nun yürüttüğü çalışma için övgü dolu sözler kullanan Karamollaoğlu’nun ‘tahmin etmiyordum’ ifadesini kullanması dikkat çekti.

‘HER KESİME EL UZATIYOR HER KESİMLE GÖRÜŞÜYOR’

Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Kemal Bey benim de tahmin etmediğim kadar canlı, aktif bir çalışma yürütüyor. Her kesime el uzatıyor, her kesimle görüşüyor. Bu çok önemli. Yani ‘falancayı dışarıda bırakalım şunlarla görüşelim. Yeni bir cephe oluşturalım’ öyle bir tavrın içerisinde değil. Cumhurbaşkanı olduğu takdirde herkesin cumhurbaşkanı olacak. O halde her kesimden insanla görüşmeyi onlara hem bir mesaj vermeyi hem de onların mesajlarının kamuoyuna müspet bir şekilde yansımasını arzu ediyor.

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‘ABDULLAH GÜL İLE GÖRÜŞMESİ DE ÇOK İSABETLİ OLMUŞ’

Bugün Abdullah Gül Bey ile de görüşmüşler çok isabetli olmuş. Çünkü diğer cumhurbaşkanları ile görüştüler. Abdullah Bey ile de görüşmesi önemli, çünkü geçmişte zaten Abdullah Bey’in cumhurbaşkanlığı adaylığına da rıza göstermişti kendisi ama gerçekleşmedi o. Onun için ben sayın Kılıçdaroğlu’nun performansını takdir ediyorum. Çok büyük bir gayretin içerisinde, kendisine bazen yakıştırmalar yapılıyor; ‘şöyle edecek, böyle edecek gibi…’ ama benim gördüğüm kadarıyla çok aktif çok canlı herkesi kucaklayan ve müspet mesajlar veren bir yol izliyor.

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‘KILIÇDAROĞLU’NUN DERDİ TÜRKİYE’YE ADALETİ GETİRMEK’

Yani derdi bir şeyi dikte ettirmek değil. Derdi Türkiye’deki bazı kronik problemleri çözmek ve Türkiye’ye barışı huzuru getirmek. Bunun da başında adalet geliyor. Aynı şeyi ben de söylüyorum. Adalet olmadan bir ülkede huzur olmaz. Aynı şeyi Kılıçdaroğlu da söylüyor diğer arkadaşlarımız da söylüyor. Adalet mülkün temeli…”

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