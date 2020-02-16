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Karantina altındaki gemide 70 kişide daha koronavirüs tespit edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 16.02.2020 09:54 | Son Güncelleme

Japonya’da koronavirüs nedeniyle karantina alınan gemide 70 kişinin daha enfekte olduğu ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından gemideki toplam vaka sayısı 355’e yükseldi.

Karantina altındaki gemide 70 kişide daha koronavirüs tespit edildi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren koronavirüsü nedeniyle Japonya’da karantina altına alınan gemiden bugün de kötü haber geldi. Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, gemide 70 yeni vakanın daha doğrulandığını açıkladı. Son vakalar gemide şimdiye dek tespit edilmiş vaka sayısını 355’e çıkarırken, Japonya genelindeki vaka sayısı ise 407’ye yükseldi.

3 BİN 300 KİŞİ BULUNUYOR

Hong Kong'lu bir yolcunun gemiyi terk ettikten sonra koronavirüsü taşıdığının anlaşılması üzerine Japonya’da karantina altına alınan gemideki vaka sayısı günden güne artıyor. Şimdiye dek kronik sağlık problemleri bulunan ve ileri yaştaki 11 yolcunun tahliye edildiği gemideki karantinanın 19 Şubat’ta sona ermesi bekleniyor. Virüsten enfekte olduktan sonra sağlık kuruluşlarına sevk edilen yolcular dışında gemide an itibarıyla yaklaşık 3 bin 300 yolcu ve mürettebat bulunuyor. Karantina altındaki gemi dışında Japonya’nın farklı eyaletlerinde de görülen koronavirüsü nedeniyle ülkede şimdiye kadar 1 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'daki gemide koronavirüs tespit edilen kişi sayısı arttıJaponya'daki gemide koronavirüs tespit edilen kişi sayısı arttı

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Japonya gemi

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