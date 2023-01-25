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Kararan ocak gözlerini tertemiz yapıyor! Pırıl pırıl olacak

25.01.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfakta zaman içinde kararan ocak gözleri pis ve bakımsız bir görünüme sebep olabiliyor. Ocak gözlerini ne kadar silersem sileyim bir türlü parlatamıyorum diyorsanız bunun çözümü çok basit! Elinizin altında bulunan birkaç malzeme ile kararan ocak gözlerini parlatabilirsiniz.

Kararan ocak gözlerini tertemiz yapıyor! Pırıl pırıl olacak

Yemek pişirirken kullanılan yemek kalıntıları ve yağlar ocakların oldukça kirlenmesine sebep olabiliyor. Bu kalıntıları temizlesek bile ocak gözlerinde uzun süreli kararmalara neden olabiliyor. Ocak kararmalarını temizlemek için çeşitli yöntemler aranıyor. İşte ocağınızı pırıl pırıl yapacak tüyolar...

KARARAN OCAK GÖZLERİNİ PARLATMAK İÇİN

SİRKE VE LİMON

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Malzemeler

  • 2 çay bardağı sirke
  • 4 kaşık limon tuzu
  • Kaynar su
  • Arap sabunu, beyaz sabun veya bulaşık deterjanı
  • Çelik tel

Yapılışı

Kararan ocak gözlerini birbirlerinin üzerine gelmeyecek şekilde derin bir kaba alın. Üzerine sirke, limon tuzu ve kaynar suyu ekleyin. Dilerseniz ocak gözlerini bu karışım içerisinde kaynatabilirsiniz. Daha sonra karışımı soğumaya bırakın, bu sırada sirke ve limon tuzunun da etkisiyle yağlar ve kirler iyice yumuşadıktan sonra ocak gözlerini arap sabunu, beyaz sabun veya deterjan kullanarak çelik tel yardımıyla iyice ovun.

KOLA VE KURU MAYA

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Malzemeler

  • Kola
  • Kuru maya
  • Beyaz sirke
  • Diş macunu

Yapılışı

Öncelikle kirli ocak gözlerini, birbirlerini örtmeyecek şekilde derin bir kabın içerisine yerleştirin. Ocakların üzerini örtecek şekilde kola doldurun ve yarım saat bekletin. Bu yarım saat boyunca karışımın bazı yerlerinde belli belirsiz köpürmeler göreceksiniz. Bu köpürmeler koladaki asidin ocak gözlerindeki yağları çözdüğünün işaretidir. Başka bir kabın içine 1 paket (10gr) kuru maya, göz kararı sirke ve bir miktar diş macunundan oluşan bir karışım hazırlayın. Yarım saat sonra koladan çıkardığınız ocak gözlerini bu karışımla iyice ovun ve durulayın. Tıpkı yeni gibi olduklarını göreceksiniz.


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