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Kars'ta ortaya çıktı! Vatandaş şaşkın! 'İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık!

YAŞAM HABERLERİ  | 01.12.2018 12:38 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçenin Tepe Mahallesi'nde karla kaplı bir alanda yer alan yüzlerce solucan ilgi odağı oldu.

Kars Sarıkamış ilçesinde iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışının ardından ilçe merkezindeki kar kalınlığı 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 19 santimetre olarak ölçüldü.

Sabah beyaz örtüyle uyananlar, arabalarının üzerinde biriken karları temizledi.

Kollardaki kar sebebiyle araçların kontrollü şekilde seyrettiği ilçedeki Kars-Digor kara yolunda ise kar yağışının yanı sıra tipi de etkili olunca sürücüler zor anlar yaşadı

İlçedeki olumsuz hava koşulları sebebiyle Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de kapanmaması için yollarda kar küreme çalışması yürütüyor.

KAR ÜZERİNDEKİ SOLUCANLAR ŞAŞIRTTI

Ayrıca ilçenin Tepe Mahallesi'nde karla kaplı bir alanda yer alan yüzlerce solucan ilgi odağı oldu.

Tepe Mahallesi Muhtarı Öner Bulut, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını belirterek, "Bu mevsimde kar üzerinde yüzlerce solucanın canlı olarak görülmesi şoke etti. Sabah dışarı çıktığımda solucanları yaprak zannettim, sonra yaklaştığımda hepsinin canlı ve hareketli solucanlar olduğunu fark ettim. Bir anlam veremedik." dedi. AA

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Kars Sarıkamış solucan

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