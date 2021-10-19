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Kartvizit dağıttılar! Belediyeden 'Squid Game' göndermesi

19.10.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da düzenlenen Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin'i konserinde izleyicilere, bir internet platformunda yayınlanan ölüm-kalım oyunu (Squid Game) dizisi ile ilgili Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi görevlilerince, gençlere kartvizit dağıtıldı. Kartvizitin bir yüzünde oyuna davet edilen işaretin bulunduğu, diğer yüzünde ise Büyükşehir Belediyesi'nin telefon numaralarının da yer aldığı 'Sıkıntın olduğunda başka yollar, arama bizi ara' ifadesi yer aldı.

Kartvizit dağıttılar! Belediyeden 'Squid Game' göndermesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Azerbaycan’ın bağımsızlık gününde Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde düzenlenen konserde Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, sahne aldı.

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SQUID GAME GÖNDERMESİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi görevlileri, Azerin’in konserini izlemeye gelen gençlere son günlerde bir internet platformunda popüler olan ölüm- kalım oyunu dizisine dikkat çekerek, yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında destek olunacağına ilişkin kartvizitler dağıttı.

"SIKINTIN OLDUĞUNDA BAŞKA YOLLAR ARAMA, BİZİ ARA"

Kartvizitlerin bir yüzünde, borçlarını ödemek için sonu ölüm ile sonuçlanan oyunları oynamak zorunda kalan karakterleri konu alan ölüm- kalım oyunlarına davet eden işaret, diğer yüzünde ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin telefon numaralarının da yer aldığı 'Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara' ifadesi yer aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İnovasyon ve Girişim Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde gençlere yönelik teknoloji kurslarına dikkat çekmek için dağıtıldığı kaydedilen kartvizitler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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