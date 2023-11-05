Kasım ayı astrolojik takvimi belli oldu: Bir işe başlamadan önce bu tarihlere dikkat edin!

Kasım ayının gelmesi ile beraber her ay için özel olarak hazırlanan astolojik takvim merak edildi. Bu takvime göre saç kesimi, işe başlama, ameliyat, diyete başlama ve spora başlama gibi önemli işlerinizi yapabilir ve daha etkili sonuçlar alabilirsiniz.
Diyete başlama: 4,5,6,7,8,28,29,30 Kasım
Ameliyat: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,29,30 Kasım
Hızlı Saç Uzaması ve Gürleşmesi İçin :4,5,6 Kasım.
Saç Kesimi : 4,5,6 Kasım
Yıpranmış Saçlara Bakım: 4,5,6,26,27,28 Kasım
Saç Boyama: 4,5,6,7,8,16,17,18,23,24,25,26 Kasım
Spora Başlama : 4,5,6 Kasım
Ayaktaki Mantar, Siğil Tedavisi: 4,5,6 Kasım
Diş Operasyonları: 4,5,6,8,9,10,11,12,13,29,30 Kasım
Evde Tamirat, bakım Onarım İşleri:4,5,6,14 Kasım
Genel Bahçe İşleri: 7,8 Kasım
İşe Yaramayan Eşyalardan Arınma: 7,8 Kasım
Epilasyon : 9,10 Kasım
Detoks: 11,12,13,14,26,27,28 Kasım
Rahatlatıcı Masajlar: 16,17,18,27,28 Kasım
Cilt Gençleştirici ve Yenileyici Bakım: 16,18,23,28 Kasım
Gayrimenkul Alım Satım: 16,17,23,24 Kasım
İşe Başlama: 16,17,23,24,27,28 Kasım
Ayak ve Refleksoloji Masajı: 21,22 Kasım
Ev Temizliği: 4,5,6,9,10,11,13,14,19,20,27,28 Kasım
Hayır İşleri: 21 Kasım
Kaş Bakımı: 23,24 Kasım
Konserve: 23,24,25,26 Kasım
Satış Pazarlama : 23,24,27,28 Kasım
Bütçe Planlama: 25,26 Kasım