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    4. Kasım ayı astrolojik takvimi belli oldu: Bir işe başlamadan önce bu tarihlere dikkat edin!

    Kasım ayı astrolojik takvimi belli oldu: Bir işe başlamadan önce bu tarihlere dikkat edin!

    05.11.2023 10:19 | Son Güncelleme:
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    Astroloji günlük yaşamımızın her alanını yakından ilgilendiriyor. Kasım ayının gelmesi ile beraber her ay yakından takip edilen astrolojik takvim de gündeme geldi. "Bu ay hangi gün nelere dikkat etmeliyiz, hangi tarihlerde planımızı gerçekleştirmeliyiz?" diye soruyorsanız cevabı haberimizde.

    Kasım ayı astrolojik takvimi belli oldu: Bir işe başlamadan önce bu tarihlere dikkat edin!

    Kasım ayının gelmesi ile beraber her ay için özel olarak hazırlanan astolojik takvim merak edildi. Bu takvime göre saç kesimi, işe başlama, ameliyat, diyete başlama ve spora başlama gibi önemli işlerinizi yapabilir ve daha etkili sonuçlar alabilirsiniz.

    2023 KASIM AYI ASTOLOJİK TAKVİMİ!

    Diyete başlama: 4,5,6,7,8,28,29,30 Kasım

    Ameliyat: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,29,30 Kasım

    Hızlı Saç Uzaması ve Gürleşmesi İçin :4,5,6 Kasım.

    Saç Kesimi : 4,5,6 Kasım

    Yıpranmış Saçlara Bakım: 4,5,6,26,27,28 Kasım

    Saç Boyama: 4,5,6,7,8,16,17,18,23,24,25,26 Kasım

    saç bakım

    Manikür/Pedikür: 16 Kasım

    Spora Başlama : 4,5,6 Kasım

    Ayaktaki Mantar, Siğil Tedavisi: 4,5,6 Kasım

    Diş Operasyonları: 4,5,6,8,9,10,11,12,13,29,30 Kasım

    diş operasyonları

    Evde Tamirat, bakım Onarım İşleri:4,5,6,14 Kasım

    Genel Bahçe İşleri: 7,8 Kasım

    İşe Yaramayan Eşyalardan Arınma: 7,8 Kasım

    Epilasyon : 9,10 Kasım

    Detoks: 11,12,13,14,26,27,28 Kasım

    detoks

    Rahatlatıcı Masajlar: 16,17,18,27,28 Kasım

    Cilt Gençleştirici ve Yenileyici Bakım: 16,18,23,28 Kasım

    Gayrimenkul Alım Satım: 16,17,23,24 Kasım

    İşe Başlama: 16,17,23,24,27,28 Kasım

    Ayak ve Refleksoloji Masajı: 21,22 Kasım

    Ev Temizliği: 4,5,6,9,10,11,13,14,19,20,27,28 Kasım

    temizlik

    Hayır İşleri: 21 Kasım

    Kaş Bakımı: 23,24 Kasım

    Konserve: 23,24,25,26 Kasım

    Satış Pazarlama : 23,24,27,28 Kasım

    Bütçe Planlama: 25,26 Kasım

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