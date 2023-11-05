Kasım ayı astrolojik takvimi belli oldu: Bir işe başlamadan önce bu tarihlere dikkat edin!

Kasım ayının gelmesi ile beraber her ay için özel olarak hazırlanan astolojik takvim merak edildi. Bu takvime göre saç kesimi, işe başlama, ameliyat, diyete başlama ve spora başlama gibi önemli işlerinizi yapabilir ve daha etkili sonuçlar alabilirsiniz.

2023 KASIM AYI ASTOLOJİK TAKVİMİ!

Diyete başlama: 4,5,6,7,8,28,29,30 Kasım

Ameliyat: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,29,30 Kasım

Hızlı Saç Uzaması ve Gürleşmesi İçin :4,5,6 Kasım.

Saç Kesimi : 4,5,6 Kasım

Yıpranmış Saçlara Bakım: 4,5,6,26,27,28 Kasım

Saç Boyama: 4,5,6,7,8,16,17,18,23,24,25,26 Kasım

Manikür/Pedikür: 16 Kasım

Spora Başlama : 4,5,6 Kasım

Ayaktaki Mantar, Siğil Tedavisi: 4,5,6 Kasım

Diş Operasyonları: 4,5,6,8,9,10,11,12,13,29,30 Kasım

Evde Tamirat, bakım Onarım İşleri:4,5,6,14 Kasım

Genel Bahçe İşleri: 7,8 Kasım

İşe Yaramayan Eşyalardan Arınma: 7,8 Kasım

Epilasyon : 9,10 Kasım

Detoks: 11,12,13,14,26,27,28 Kasım

Rahatlatıcı Masajlar: 16,17,18,27,28 Kasım

Cilt Gençleştirici ve Yenileyici Bakım: 16,18,23,28 Kasım

Gayrimenkul Alım Satım: 16,17,23,24 Kasım

İşe Başlama: 16,17,23,24,27,28 Kasım

Ayak ve Refleksoloji Masajı: 21,22 Kasım

Ev Temizliği: 4,5,6,9,10,11,13,14,19,20,27,28 Kasım

Hayır İşleri: 21 Kasım

Kaş Bakımı: 23,24 Kasım

Konserve: 23,24,25,26 Kasım

Satış Pazarlama : 23,24,27,28 Kasım

Bütçe Planlama: 25,26 Kasım



