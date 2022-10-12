Kasko değer kaybı öder mi? Değer kaybı tazminatı nedir, kaskodan nasıl alınır?

Trafiğe çıkan her araç bazı risklerle karşı karşıyadır. Sadece trafikte olan araçlar için değil park hâlinde olan araçlar içinde bazı riskler vardır. Araç sahipleri zaman içinde kullanımlarına ve hasar durumlarına bağlı olarak bazı değer kayıpları yaşar. Ancak her hasar değer kaybı olarak değerlendirilmez. Kaza sonrası aracın tramer kayıtlarına hasarlı araç olarak geçmesi hâlinde piyasadaki rayiç değeri üzerinden maddi bir kayıp yaşar. Bu durumda kusurlu olan tarafın trafik sigortası üzerinden değer kaybı tazminatı ödenmesi gerekir. Kısaca kaskodan değer kaybı talep edilmez. Değer kaybı tazminatında yararlanacak taraf kusuru olmayan ya da az olan taraftır. Kaskodan bu tazminatı alabilmek için sigortalı araç sahibinin, kasko yaptırırken ek teminatlar belirtmesi ve değer kaybını poliçe kapsamına aldırması gerekir.

Değer kaybı tazminatı kaskodan nasıl alınır?

Ticari araçlarda değer kaybı tazminatının %50'si kadar ödeme alınabilir. Tazminat almak için model sınırlaması yoktur ancak kilometreye göre ödenecek tazminat tutarı değişiklik gösterir. Araç değer kaybı talebi şartları "Kaza Tespit Tutanağı" ve "Hasar Ekspertiz Raporu"dur. Aracın ruhsat sahibinin fotokopisi, hasar durumunu belgeleyen fotoğraflar, sürücü belgesi ile beraber yazılı ya da şahsen sigorta şirketine başvuru yapılması gerekir. Sigorta şirketinin verdiği tazminat az gelirse Sigorta Tahkim Kuruluna itiraz yapılabilir.

Araç değer kaybı hesaplama nasıl yapılır?

Bir araç 75 bin km’de ise değer kaybı hesaplanırken 149 bin km’deki aracın değer kaybı hesaplanırken dikkate alınan katsayı çarpanı ile aynı sayı kullanılır. Bu durum araç değer kaybının daha az hesaplanmasında etkilidir. Ayrıca araçta bir maddi hasar yaşandığında aracın rayiç bedelinin %2’sinin altında olması hâlinde, değer kaybı tazminatı araçta yaşanan maddi hasar rakamını aşamaz. Böylece araçta meydana gelen maddi hasar miktarı, araç rayiç bedelinin %2 sinden fazla olmaz. Araç değer kaybı hesaplama formülü şu şekildedir:

Baz değer kaybı hesaplama formülü: Aracın rayiç değeri * %19

Total değer kaybı hesaplama formülü: Baz değer kaybı Hasar boyutlu katsayısı Araç kullanılmışlık düzeyi (km) katsayısı

Değer kaybı başvurusu nasıl yapılır?

Araç değer kaybı başvurusunda birden fazla yöntem kullanılabilir. Araç değer kaybı başvurusu Sigorta Tahkim Komisyonu, icra takibi ya da Asliye Ticaret Mahkemelerinde dava yolu ile yapılabilir. En çok tercih edilen yol Tahkim Komisyonu'na başvurudur. Sigorta Tahkim Komisyonu en fazla 4 ay içerisinde başvuruyu sonuçlandırır. Başvurular bizzat ya da avukat aracılığı ile yapılabilir. Ancak tahkim yolu, mahkemelerden daha farklı prosedüre sahip olduğu için araç değer kaybı alanında uzman bir avukattan yardım alınmalıdır.



