Kasko kaç yaşındaki araçlara yapılır? Araç kasko yaş sınırı nedir?

Kasko sürücünün isteğine bağlı olarak yapılan ve araçta herhangi bir kaza sonucu ortaya çıkan masrafları temin etmeye yarar. Kasko yaş sınırı, sigorta değerlendirmesi yapmak için kullanılır. Kasko yaş sınırı sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterebilir. Genellikle 10 ila15 yaş arası araçlar yaş sınırında değerlendirilir. Araç kasko yaş sınırı Türkiye Sigortalar Birliği tarafından yayınlanır. Bu yaş sınırını aşan araçlar kasko sigortası ile teminatından yararlanamaz. Ancak bazı sigorta firmaları özel hizmet da uygulamalar kapsamında 15 yaş üstü araçları kasko kapsamı içinde değerlendirebilir. Kasko yaş sınırı kapsamında değerlendirilen her model araç kaskodan yararlanabilir. Sigorta firmasına göre değişmek kaydı ile 10 ila 15 yaş altındaki tüm araçlara kasko sigortası yapılabilir.

Kasko kaç yaşındaki araçlara yapılır?

Her aracın bir üretim yılı, dolayısı ile her aracın bir yaşı var. Aracın yaşı, kasko fiyat hesaplaması sırasında değerlendirilen en önemli unsurlardan biridir. Ancak sigorta şirketleri belli bir yaşı aşan araçları kasko kapsamına almamayı tercih ediyor. Bunun en önemli sebebi ise aracın tüm aksamlarında eskine olması nedeniyle kaza hâlinde hasar oranının yükselmesidir.

Kaç yaşında araçlara sigorta yapılabileceği ise sigorta şirketinin politikalarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Ancak en temel kapsamda bir araç 10 yaşını doldurduktan sonra kasko yaptırmanın zorlaştığı söylenebilir. Ancak yine de bu durum sigorta şirketlerinin politikaları doğrultusunda değişen sınırlara sahip. Bazı sigorta firmaları 15 yaşına kadar kasko sigortası yapmayı kabul edebiliyor.

Bazı sigorta firmaları ise 15 yaş üstü araçlara da özel uygulamalar kapsamında kasko yaparak araç sahibinin ana teminatlardan yararlanmasını sağlıyor. 15 yaş üstü araçlara sigorta yapan sigorta firmaları, yeni poliçe oluşturmak için bazı kriterleri gözetir. Bu kriterlerden en önemlisi aracın hasarsızlık indirimini etkilemeyen bir kaza yaşamamış olmasıdır. Aynı zamanda aracın yaşı arttıkça ödenecek sigorta primi de artar.

Pert kaskosu nedir?

Pert kaskosu, kaza sonrası en az %70 oranında hasar alan araçlara uygulanan bir araç kaskosudur. Trafik kazaları karşı taraftan kaynaklı olabileceği gibi doğal etkenler, hava koşulları gibi farklı nedenlerle de yaşanabilir. Araç kullanılamaz hâle gelirse kaza sonrası ortaya çıkan hasar masrafları çok yükseleceği için pert sigortasından yararlanmak önemlidir. Pert olan araçlarda pert kasko sigortası uygulanarak ağır hasarlı araçların, geçmiş hasar kaydını dikkate almaksızın sigorta işlemleri gerçekleştirilir.



