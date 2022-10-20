Kasko ne işe yarar? Neden kasko yaptırmalıyım?

Kasko, sigortaya konu olan motorlu kara taşıtı sigortalı kişinin kendi iradesi dışında, araç seyir hâlindeyken ya da dururken beklenmedik bir durum karşısında araçta oluşan hasar sonucu sigorta sahibine ödenen tazminattır. Kasko sigorta sahibine ait aracın yaşayacağı hasar masraflarının karşılanmasını sağlar. Kasko kaza durumunda karşı tarafın hasar bedelini değil kasko sigortası sahibi aracın hasarını karşılar. Kasko ile zorunlu trafik sigortası birbirinden farklı teminatlara dâhil olan sigorta çeşitleridir. Kasko yapılması zorunu bir sigorta ürünü değildir. Geniş teminatları sayesinde yol güvenliğini sağlayan sağlam bir tedbir niteliğinde değerlendirilir.
Kasko sigortaları, poliçe maddeler kapsamında sigortalı aracın alacağı hasarları karşılar. Kasko poliçe dâhilinde kaskonun karşılayacağı hasar durumları şu şekildedir:
Yukarıdaki gibi durumlar yaşanması hâlinde sigortalı aracın alacağı hasarları, teminatlar dâhilinde karşılar. Ayrıca poliçede ilgili maddelere yer verilmesi durumunda kasko sigortası yaptırarak yol yardımı alabilir, hukuksal koruma, anahtar kaybı ve mini bakım, ikame araç gibi kasko sigortasından destek almanız mümkündür.
Araçlar genellikle trafikte ya da açık alanlarda çok daha fazla zaman geçirir. Bu durumda araçlar birçok risk ile karşı karşıyadır. Araç sahibi bir kazaya karışmasa da araca çeşitli durumlar sonucunda hasar gelebilir. Kasko sigortası yaptırarak hırsızlıktan doğal afete, kazadan su baskınına pek çok tehlike karşısında kendinizi ve aracınızı güvence altına alabilirsiniz. Aracınıza kasko yaptırarak olası zarar durumlarında ödemelerini sigorta şirketinizden alabilirsiniz. Böylece maddi kayıp yaşamaktan kurtulabilirsiniz.
Kasko çeşitli ana teminatlara sahiptir. Bunun yanında poliçenizde yer alabilecek ek teminatlar sayesinde birçok riske karşı sizi ve aracınızı güvence altına alır. Temel tanımı ile kasko, direkt olarak araç sahibini gözeten bir sigortadır. Kasko kaza sonucu oluşabilecek hasarları karşılar. Çekici hizmeti ve ikame araç hizmeti verir. Hırsızlık durumunda aracınızı güvence altına alır. Doğal afetler neticesinde oluşan zararları giderir. Sağlık sorunlarına destek verir. Aracın anahtarının kaybolması, araç aksesuarlarının sigorta kapsamına alınması gibi ek hizmetler verir. Kaskonun avantajları kısaca şu şekilde:
Kasko özellikle bütçenizi korumak açısından oldukça önemlidir. Ayrıca trafikte ya da park hâlindeyken yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma karşı aracınızı güvence altına alır. Kaza sonucu oluşan hasarların maliyeti çok yüksek olabilir. Kasko sigortası kapsamında mali olarak büyük bir yükten kurtulabilirsiniz.
Kasko ve trafik sigortası arasında çeşitli farklılıklar vardır. Zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortası farkları: