Kasko ne işe yarar? Neden kasko yaptırmalıyım?

Kasko, sigortaya konu olan motorlu kara taşıtı sigortalı kişinin kendi iradesi dışında, araç seyir hâlindeyken ya da dururken beklenmedik bir durum karşısında araçta oluşan hasar sonucu sigorta sahibine ödenen tazminattır. Kasko sigorta sahibine ait aracın yaşayacağı hasar masraflarının karşılanmasını sağlar. Kasko kaza durumunda karşı tarafın hasar bedelini değil kasko sigortası sahibi aracın hasarını karşılar. Kasko ile zorunlu trafik sigortası birbirinden farklı teminatlara dâhil olan sigorta çeşitleridir. Kasko yapılması zorunu bir sigorta ürünü değildir. Geniş teminatları sayesinde yol güvenliğini sağlayan sağlam bir tedbir niteliğinde değerlendirilir.

Kasko ne işe yarar?

Kasko sigortaları, poliçe maddeler kapsamında sigortalı aracın alacağı hasarları karşılar. Kasko poliçe dâhilinde kaskonun karşılayacağı hasar durumları şu şekildedir:

Kaza

Yangın

Doğal afetler

Terör, toplumsal hareketler

Yukarıdaki gibi durumlar yaşanması hâlinde sigortalı aracın alacağı hasarları, teminatlar dâhilinde karşılar. Ayrıca poliçede ilgili maddelere yer verilmesi durumunda kasko sigortası yaptırarak yol yardımı alabilir, hukuksal koruma, anahtar kaybı ve mini bakım, ikame araç gibi kasko sigortasından destek almanız mümkündür.

Neden kasko yaptırmalıyım?

Araçlar genellikle trafikte ya da açık alanlarda çok daha fazla zaman geçirir. Bu durumda araçlar birçok risk ile karşı karşıyadır. Araç sahibi bir kazaya karışmasa da araca çeşitli durumlar sonucunda hasar gelebilir. Kasko sigortası yaptırarak hırsızlıktan doğal afete, kazadan su baskınına pek çok tehlike karşısında kendinizi ve aracınızı güvence altına alabilirsiniz. Aracınıza kasko yaptırarak olası zarar durumlarında ödemelerini sigorta şirketinizden alabilirsiniz. Böylece maddi kayıp yaşamaktan kurtulabilirsiniz.

Kaskonun avantajları nelerdir?

Kasko çeşitli ana teminatlara sahiptir. Bunun yanında poliçenizde yer alabilecek ek teminatlar sayesinde birçok riske karşı sizi ve aracınızı güvence altına alır. Temel tanımı ile kasko, direkt olarak araç sahibini gözeten bir sigortadır. Kasko kaza sonucu oluşabilecek hasarları karşılar. Çekici hizmeti ve ikame araç hizmeti verir. Hırsızlık durumunda aracınızı güvence altına alır. Doğal afetler neticesinde oluşan zararları giderir. Sağlık sorunlarına destek verir. Aracın anahtarının kaybolması, araç aksesuarlarının sigorta kapsamına alınması gibi ek hizmetler verir. Kaskonun avantajları kısaca şu şekilde:

Trafik kazası dışında yaşanabilecek durumlarda da aracınızı güvence altına alır.

Seçeceğiniz teminatlar dâhilinde aracınızı istediğiniz hasarlar için güvenceye alabilirsiniz.

Hasar ya da kaza sonrasında yaşanabilecek hukuksal durumlarda kaskodan hukuksal yardım alabilirsiniz.

Terör olayları, toplumsal olaylar gibi dış etkenler dolayısıyla oluşan hasarlar karşısında aracınızı koruyabilirsiniz.

Aracınız bakımdayken kaskodan ikame araç temin edebilirsiniz.

Aracınız yolda kaldıysa ya da aracınızın çekilmesi gerekiyorsa kaskodan çekici yardımı ya da yol yardımı alabilirsiniz.

Kasko yaptırmak mantıklı mı?

Kasko özellikle bütçenizi korumak açısından oldukça önemlidir. Ayrıca trafikte ya da park hâlindeyken yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma karşı aracınızı güvence altına alır. Kaza sonucu oluşan hasarların maliyeti çok yüksek olabilir. Kasko sigortası kapsamında mali olarak büyük bir yükten kurtulabilirsiniz.

Zorunlu trafik sigortası ve kasko arasındaki farklar nelerdir?

Kasko ve trafik sigortası arasında çeşitli farklılıklar vardır. Zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortası farkları:

Trafik sigortası sizi değil diğer kişileri güvence altına aldığı için zorunludur. Kasko ise tamamen tercihe bağlıdır.

Trafik sigortanız yoksa bu durum tespit edildiği an aracınız trafikten men edilir. Kasko için böyle bir yükümlülük yoktur.

Zorunlu trafik sigortası teminatları sabit ve prim ödemesi standarttır. Kasko teminatları temel hatlar dışında farklı seçeneklere sahiptir. Prim ödemesi ise de değişiklik gösterir.

Kasko poliçenizi dilediğiniz zaman yaptırabilir ve dilediğiniz zaman iptal ettirebilirsiniz. Zorunlu trafik sigortasıysa ancak aracınızı sattığınızda iptal edebileceğiniz bir sigorta çeşididir.



