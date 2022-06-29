Katıldığı her düğünde asaletini göstermek isteyenlere siyah elbise önerileri

Yaz mevsiminin gelmesiyle düğün mevsimi de başladı. Yaklaşan düğünlerde ne giyeceğinizi bilmeyen biriyseniz doğru yerdesiniz! Mini boydan maksi boya kadar birbirinden farklı ve özel modelleri sizin için derleyip listeledik. Her biri son derece asil görünen bu elbiselerden biri aradığınız elbise olabilir. Sizi zarif ve havalı siyah elbisenizi giyip zarafetinizle göz kamaştırabilirsiniz. İşte detaylar!

1. Parıltılı siyahın şıklığı: Koton Kadife Elbise

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Parıltılı elbiseler, göz alıcı oldukları için düğünlerde sık sık tercih edilir. Çarpıcı görünüm sunan mini elbiseler ise güzelliğinizi ortaya çıkarır. Eğer siz de siyah bir elbise tercih etmek istiyorsanız mini ve parıltılı bir seçim yaparak elbisenize hareket katabilirsiniz. Koton Kadın Kadife Elbise; mini etek boyu, parıltılı kumaşı ile siyahın asaletini birleştirir. Serin yaz akşamlarında ürünün sıcak tutan kadife kumaşı, teninize yumuşacık bir his verir. Pencere detayı ise elbiseye iddialı bir görünüm katar. Kruvaze yakası kolye takmaya elverişli olduğu için sade bir kolye ile görünümünüzü tamamlayabilirsiniz.

2. Derin yırtmaçlı TRENDYOLMİLLA Siyah Taş Askı Detaylı Elbise'yle nefes kesin

İçinde oldukça elegant ve feminen hissedeceğiniz yırtmaçlı siyah elbiseler, nefes kesen güzelliğinizi göstermenizi sağlar. Siyahın asaleti, maksi etek boyunu hareketlendiren yırtmaç detayı ile birleşince ortaya şahane bir tablo çıkar. Siz de yırtmaçlı siyah bir elbise ile büyüleyici görünmek istiyorsanız TRENDYOLMİLLA Siyah Taş Askı Detaylı Elbise'ye şans verebilirsiniz. Ürünün askısındaki göz kamaştırıcı taşlarla son derece şık görünebilirsiniz. Siyah açık topuklu ayakkabılar ve taşlı küpelerle kombin yapıp görünümünüzü tamamlayabilirsiniz.

3. Tül detayının feminen şıklığı: DIDK Kadın Dantelli Elbise

Siyah elbiselere hareket katan detaylardan biri olan puantiye deseni oldukça romantik bir hava yaratır. DIDK Kadın Dantelli Elbise, omuz ve kol bölgelerindeki tül detayıyla çok şık görünmenizi sağlar. Belden aşağı doğru genişleyerek ilerleyen çan kesimli eteği ile bel kıvrımınızı vurgular. Yakasındaki pencere detayı, elbiseye farklılık katar. Siz de siyah renkli bu elbiseyle düğünlerde zarif ve feminen görünebilirsiniz. Siyah ve düz platform topuklu ayakkabılarla ürünü kombinleyebilir, şıklığınıza şıklık katabilirsiniz. Puantiyeli tülüyle oldukça hareketli olan elbisenize ek olarak minimal tarzda siyah renk küpeler takıp son derece güzel bir uyum elde edebilirsiniz.

4. Romantik detaylar: TRENDYOLMİLLA Siyah Aksesuar Detaylı Abiye ve Mezuniyet Elbisesi

Balon kol kadın kıyafetlerini romantik bir hava katarak süsler. Eğer siz de balon kol detayını seviyorsanız TRENDYOLMİLLA Siyah Aksesuar Detaylı Abiye ve Mezuniyet Elbisesi tam size göre! Ürünün göğsündeki pencere detayı ile büyüleyici güzelliğinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Düğünlerde zarif ve bir o kadar çarpıcı şıklık elde edeceğiniz balon kollu elbisenin bu detayını ortaya çıkarmak için şık bir topuz yapabilirsiniz. Elbisenin tasarımı ile siyahın asaletini ve romantik tarzını üstünüzde taşıyabilirsiniz. Zaten hareketli bir yaka detayı bulunduğu için kolye yerine küpe takarak şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.

5. Daha sade bir elbise isteyenlere: Koton Kadın Elbise

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Bazı kadınlar, fazla detay bulundurmayan elbiseleri tercih eder. Siz de siyahın asaletiyle sade tasarımları birleştirmek isteyenlerden olabilirsiniz. Eğer gideceğiniz düğünde daha minimal bir elbise giymek istiyorsanız Koton Kadın Elbise ile çok şık olabilirsiniz. Kollarındaki parıltısı ve vatka detayı ile hareketlenen elbisenin sırtında bir pencere detayı bulunur. Bu elbisenin dizde biten kalem etek kesimi, oldukça zarif görünmenizi sağlar. Düz siyah topuklu ayakkabılarla ve dilerseniz güzel bir topuzla sade görünümünüzü tamamlayabilirsiniz. Ürünü daha yakından inceleyip sepetinize atmaya ne dersiniz?

6. Lovebox Kadın İnce Dolgulu Astarlı Uzun Tül Kol Detaylı Kısa Siyah Abiye Elbise'yle iddialı görünün

İddialı bir stiliniz varsa mini elbiseleri seviyor olabilirsiniz. Gideceğiniz düğünde bodycon yani vücudu saran mini bir model giymek istiyor olabilirsiniz. Lovebox Kadın İnce Dolgulu Astarlı Uzun Tül Kol Detaylı Kısa Siyah Abiye Elbise ile hem iddialı görünebilir hem çok şık olabilirsiniz. Kalp kesimli yaka detayı ve tül kollarıyla romantik bir havası olan elbise ile rüya gibi görünebilirsiniz. Ürünün tasarımı oldukça hareketli olduğu için sade bir kolye takabilirsiniz. Lovebox markalı elbisenizi siyah topuklu ayakkabılarla kombin yapıp şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.

7. Yaka detayıyla yıldızlaşan: TRENDYOLMİLLA Siyah Yaka Detaylı Abiye ve Mezuniyet Elbisesi

Bazı elbiseler vardır ki tek bir detayla yıldızlaşır. TRENDYOLMİLLA Siyah Yaka Detaylı Abiye ve Mezuniyet Elbisesi de yakasındaki pencere detayı ile yıldız bir elbise olmayı başarır. Siz de fazla hareketli elbiseleri sevmeyen biriyseniz bu elbiseye şans verebilirsiniz. Ürün, gideceğiniz düğünde göz alıcı güzelliğinizi gösterebilir. Elbisenin yaka kısmı detaylı olduğu için kolye yerine iddialı küpeler tercih edebilirsiniz. Hem yaka detayını hem taktığınız küpeleri ortaya çıkarmak adına saçlarınızı topuz şekilde kullanabilirsiniz. Ürünü siyah topuklu ayakkabılarla kombinleyip gecenin yıldızı olabilirsiniz.

8. Hilaltrend Mini Saçaklı Payet Elbise'yle göz alıcı görünün

Davetlerde sık sık gördüğümüz parıltılı payetler, göz alıcı şıklık sağlar. Payetli mini elbiseler ise oldukça eğlenceli bir görünüm sunar. Siz de eğlenceli kişiliğinizi kıyafetinize yansıtmak istiyorsanız Hilaltrend Mini Saçaklı Payet Elbise'yi satın alabilirsiniz. Siyahın asaletini payet detayı ile birleştiren Hilaltrend marka elbise sayesinde muhteşem görünebilirsiniz. Göğüs dekoltesi bulunan ürün, saçak detayları ile dans ederken harika görünmenizi sağlar. Elbise oldukça hareketli olduğu için siyah topuklu ayakkabı ve sade bir çift küpe ile dilediğiniz gibi kombin yapabilirsiniz.

9. Midi boy sevenlere: Lovebox Esnek Kumaş Kruvaze Yaka Çan Kesim Siyah Abiye Elbise

Son olarak davetlerin olmazsa olmazı midi boy elbise modeline yer veriyoruz. Eğer midi boy elbiselerin size yakıştığını düşünüyorsanız Lovebox Esnek Kumaş Kruvaze Yaka Çan Kesim Siyah Abiye Elbise tam size göre olabilir! Bele oturan kesimi ve çan biçimli eteğiyle kıvrımlarınızı vurgulayan ürün ile feminen bir görünüm yakalayabilirsiniz. Romantik bir havası olan elbiseyle gittiğiniz her düğünde son derece iddialı olabilirsiniz. Elbisenin sade şıklığına küpe veya kolye gibi aksesuarlarla eklemeler yapabilirsiniz. Kruvaze yakası kolye takmaya elverişli olduğu için şık bir kolye takarak son derece zarif görünebilirsiniz.