Kavachi'nin patladığı anı görüntüleyen NASA: "Sharknado'yu duydunuz, şimdi Sharkcano için hazırlanın"

Güney Pasifik'te yüzlerce adadan oluşan bir ülke olan Solomon Adaları'nın yakınında yer alan Kavachi Volkanı'ndaki patlama, uzaydan görüntülendi. Kavachi Volkanı, uzun zamandır köpek balıklarına ev sahipliği yapıyor.

KAVACHİ VOLKANI'NDAKİ PATLAMA

ScienceAlert sitesinin haberine göre; son aylarda, NASA uydu görüntüleri yanardağın üzerinde birden fazla patlamaya işaret eden renksiz su bulutları tespit etti. Bunlar, volkanik aktivitenin açıkça belirtileriydi.

Görüntüler ise Smithsonian Küresel Volkanizma Programına göre Landsat-9 uydusundaki Operasyonel Arazi Görüntüleyici-2 (OLI-2) tarafından çekildi.

"SHARKNADO'YU DUYDUNUZ, ŞİMDİ SHARKCANO İÇİN HAZIRLANIN"

NASA'nın Maryland'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi, attığı tweetle Sharkcano'yu sosyal medyada gündeme getirdi. Merkez, "Sharknado'yu duydunuz, şimdi Sharkcano için hazırlanın" yazan bir tweet paylaştı, elde edilen görüntülere yer verdi.

???? You’ve heard of sharknado, now get ready for sharkcano.



The Kavachi Volcano in the Solomon Islands is home to two species of sharks. It’s also one of the most active submarine volcanoes in the Pacific, seen here erupting underwater by #Landsat 9.https://t.co/OoQU5hGWXQ pic.twitter.com/vEdRypzlgi — NASA Goddard (@NASAGoddard) May 22, 2022

NASA, Solomon Adaları'ndaki Kavachi yanardağının Pasifik'teki en aktif denizaltı yanardağlarından biri olduğunu söyledi. Volkan, Vangunu adlı bir adanın yaklaşık 15 mil (24 kilometre) güneyinde bulunuyor.

NASA Earth Observatory tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre, araştırmacılar nisan ve mayıs aylarında yanardağ üzerindeki su rengindeki değişiklikleri fark ettiler ve yanardağ büyük olasılıkla geçen ekim ayında patlamaya başladı. Bundan önce, son büyük patlamaları 2014 ve 2007'de gerçekleşti.

İKİ KÖPEK BALIĞI BULUNDU

2015 yılında Kavachi'ye yapılan bir araştırma gezisi sırasında, bilim insanları, volkanın kraterinin iki tür köpek balığına (çekiç başlı ve Karayip resif köpek balığı) ev sahipliği yaptığını keşfettiklerinde şaşırmıştı.



