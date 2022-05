Kavachi'nin patladığı anı görüntüleyen NASA: "Sharknado'yu duydunuz, şimdi Sharkcano için hazırlanın"

Güney Pasifik'te yüzlerce adadan oluşan bir ülke olan Solomon Adaları'nın yakınında yer alan Kavachi Volkanı'ndaki patlama, uzaydan görüntülendi. Kavachi Volkanı, uzun zamandır köpek balıklarına ev sahipliği yapıyor.

ScienceAlert sitesinin haberine göre; son aylarda, NASA uydu görüntüleri yanardağın üzerinde birden fazla patlamaya işaret eden renksiz su bulutları tespit etti. Bunlar, volkanik aktivitenin açıkça belirtileriydi.

Görüntüler ise Smithsonian Küresel Volkanizma Programına göre Landsat-9 uydusundaki Operasyonel Arazi Görüntüleyici-2 (OLI-2) tarafından çekildi.

NASA'nın Maryland'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi, attığı tweetle Sharkcano'yu sosyal medyada gündeme getirdi. Merkez, "Sharknado'yu duydunuz, şimdi Sharkcano için hazırlanın" yazan bir tweet paylaştı, elde edilen görüntülere yer verdi.

???? You’ve heard of sharknado, now get ready for sharkcano.



The Kavachi Volcano in the Solomon Islands is home to two species of sharks. It’s also one of the most active submarine volcanoes in the Pacific, seen here erupting underwater by #Landsat 9.https://t.co/OoQU5hGWXQ pic.twitter.com/vEdRypzlgi