Kayseri'de cennet vaat eden dolandırıcıya 6 yıl 8 ay hapis

Olay, 5 Kasım 2020 tarihinde A.G. isimli kadının restoranında meydana geldi. Başında sarılı sarık ve elinde bastonu ile eski eşi E.S. ile beraber restorana gelen H.S., içeride dua ettikten sonra ayrıldı. H.S., daha sonra restoran işletmecisi A.G.'yi telefonla arayarak, "Senin için istihareye yattım, cennete gideceksin" diyerek, 50 bin TL göndermesini istedi. Yalana inanan A.G. parayı gönderdikten sonra dolandırıldığını fark ederek iş yerine gelen 2 kişiden şikayetçi oldu.

'50 BİN TL GÖNDERDİĞİNİ ZANNETMİYORUM'

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, 2 şüpheli hakkında dini inanç ve duyguların kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanıklar hazır bulunurken, A.G. Manisa Adliyesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık H.S., davacı A.G.'den yardım mahiyetinde para aldığını belirterek dolandırıcılık iddiasını reddetti. H.S., "Bu kadın haricinde bana böyle yardım eden yoktu. Toplamda 50 bin TL gönderdiğini zannetmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.