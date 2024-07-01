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Kayseri'de olaylar sonrası MHP'den 'Suriyeliler' mesajı! "En kısa sürede ülkelerine dönmeliler"

01.07.2024 09:09
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Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğu taciz etmesi büyük tepki topladı. Olaya MHP'den de sert tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir "Türkiye’nin huzur ve güvenliği için Suriyeli misafirlerimizin mümkün olan en kısa sürede onurlu bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanması MHP olarak beklentimizdir" mesajıyla dikkat çekti.

Kayseri'de olaylar sonrası MHP'den 'Suriyeliler' mesajı! "En kısa sürede ülkelerine dönmeliler"

Melikgazi'de 5 yaşındaki çocuğun taciz edilmesi mahalleliyi ayağa kaldırdı, Türkiye genelinde de infiale yol açtı. MHP'den Suriyeliler hakkında açıklama geldi.

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"İNSANLIK DIŞI DAVRANIŞ"

Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kayseri’de bir çocuğumuza yönelik sergilenen insanlık dışı davranışta bulunan Suriyeli şahıs gözaltına alınmış ve hakkındaki işlemlere başlanmıştır. Konuyla ilgili olarak Kayseri Valiliği’nce yapılan açıklamanın dikkate alınması ve hemşerilerimizin huzurunu kaçıracak provokasyonlara mahal verilmemesi elzemdir.

"MHP OLARAK SURİYELİ MİSAFİRLERİMİZİN DÖNMELERİNİN SAĞLANMASINI BEKLENİYORUZ"

Türkiye’nin huzur ve güvenliği için Suriyeli misafirlerimizin mümkün olan en kısa sürede onurlu bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanması MHP olarak beklentimizdir."

Kayseri'de küçük çocuğa taciz gerginliği! Valilik açıklama yaptı: 'Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı' Kayseri'de küçük çocuğa taciz gerginliği! Valilik açıklama yaptı: 'Suriye uyruklu şahıs gözaltına alındı'
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Express

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya MHP suriyeliler
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