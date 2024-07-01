Kayseri'de olaylar sonrası MHP'den 'Suriyeliler' mesajı! "En kısa sürede ülkelerine dönmeliler"

Melikgazi'de 5 yaşındaki çocuğun taciz edilmesi mahalleliyi ayağa kaldırdı, Türkiye genelinde de infiale yol açtı. MHP'den Suriyeliler hakkında açıklama geldi.
Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Kayseri’de bir çocuğumuza yönelik sergilenen insanlık dışı davranışta bulunan Suriyeli şahıs gözaltına alınmış ve hakkındaki işlemlere başlanmıştır. Konuyla ilgili olarak Kayseri Valiliği’nce yapılan açıklamanın dikkate alınması ve hemşerilerimizin huzurunu kaçıracak provokasyonlara mahal verilmemesi elzemdir.
Türkiye’nin huzur ve güvenliği için Suriyeli misafirlerimizin mümkün olan en kısa sürede onurlu bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanması MHP olarak beklentimizdir."