Keçiboynuzu tozu ne kadar tüketilmeli, sütle içilir mi? Keçiboynuzu tozu ile ne yapılır, nasıl tüketilir?

Diğer ismi harnup olan keçiboynuzu, baklagiller familyası mensubudur. Keçiboynuzu tozunun birçok alanda kullanımı söz konusudur. Keçiboynuzundan elde edilen toz günümüzde çok eski yıllardan bu yana kullanılıyor. Şifa kaynağı keçiboynuzu tozu yemekleri lezzetlendirmek için kullanılıyor. Hamur işlerinde kullanılan keçiboynuzunun görüntüsü kakaoya benzediği için keklerin içine katılabilir. Keçiboynuzu tozu hem mineral hem de vitamin bakımından çok zengindir. Birçok kullanım şekli olan keçiboynuzu tozu ile ne yapılır?

Keçiboynuzu tozu ile ne yapılır?

Keçiboynuzu tozu şifalı olduğu için yemeklerde kullanılır. Tatlandırıcı özelliği olan keçiboynuzu tozu şeker ve kakao yerine sağlıklı bir alternatif olarak tercih edilebilir. Şeker ve kakao yerine keçiboynuzu tozu tüketilebilir. Keçiboynuzu tozu tatlandırıcı özelliğinden dolayı şeker yerine kullanılabilir. Çikolata ve kakaoyla yapılan tüm lezzetlerin içine keçiboynuzu tozu katılabilir. Cilt güzelliği için maskesi şeklinde cilde sürülebilir.

Keçiboynuzu tozu kurabiye, kek, pankek ve bisküvilerin içine katıldığında bu lezzetlere tat verir. Keçiboynuzu tozu, enerji verici macun içlerine katılarak da tüketilebilir. Keçiboynuzu tozu katılarak yapılan enerji verici macunlarda afrodizyak etkisi vardır. Afrodizyak etkisi taşıdığından dolayı cinsel gücü artıran gıdalardan birisidir. Diyet yapan ve diyabet hastaları şeker kullanmamak için keçiboynuzu tozu tüketebilir.

Keçiboynuzu tozu ne kadar tüketilmeli?

Keçiboynuzu tozu bilinen bir yan etkiye sahip değildir. Besin değerleri açısından çok zengindir. Besin değerleri yüksek olduğundan tüketiminde aşırıya kaçılmaması gerekiyor. Keçiboynuzu tozunu emziren anneler, hamileler ve diyabet problemi yaşayanların tüketmesi önerilmiyor. Aşırı tüketildiği takdirde kişinin kilo almasına sebep olabilir. Keçiboynuzu tozu tüketimiyle ilgili bir uzman tavsiye almanız önerilir. Keçiboynuzu tozunun günde 3-4 tatlı kaşığını geçmeyecek şekilde kullanımı tavsiye edilir.

Keçiboynuzu tozu sütle içilir mi?

Keçiboynuzu tozu sütle karıştırılıp içilebilir. 1 su bardağı sütün içine 1 yemek kaşığı keçiboynuzu tozu koyulup iyice karıştırılır. Karıştırma işleminin ardından tüketebilirsiniz. Süt ve keçiboynuzu tozunu tatlandırmak için karışımın içine pekmez veya bal katılabilir.

Keçiboynuzu nasıl tüketilir?

Keçiboynuzun 4 adet tüketim şekli var. Keçiboynuzu kür olarak, pekmez olarak, çiğ olarak, toz hâlinde ya da kaynatılarak tüketilebilir. Keçiboynuzu kürü özellikle astım gibi solunum yolu hastalıkları için tavsiye edilir. Kür hâline getirilen keçiboynuzu kan şekerini dengeler. Bir su bardağı sıcak keçi sütünün içine 2 tatlı kaşığı keçiboynuzu tozu koyulur. Hazırlanan kür akşam yatmadan 1 saat önce ya da kahvaltıda tüketilebilir. Öksürüğe kür hazırlanırken 1 tatlı kaşığı keçiboynuzu pekmezi içine limon suyu birkaç damla eklenir. Bu kür aç karna her sabah içilmelidir. Kürü tükettikten 5 dakika sonra kahvaltıya geçilmelidir. 2-3 haftada bir kürü uygulayabilirsiniz.

Keçiboynuzu genellikle pekmez şeklinde tüketiliyor. Keçiboynuzu pekmezi öksürüğe iyi gelir ve düşük bağışıklık sistemini güçlendirir. Solunum yolu hastalıklarına iyi gelmesinin yanı sıra kansızlık problemine de iyi gelir. Keçiboynuzu pekmezi cinsel güç arttırıcı olarak da kullanılır. Keçiboynuzunun diğer tüketim şekliyse çiğ şeklindedir. Fakat keçiboynuzunun çiğ şeklindeyken kurtlanabileceği için uzmanlar tarafından çok önerilmez.

Keçiboynuzu toz hâline getirilerek de tüketilebilir. Keçiboynuzu tozunu market ve aktarlardan temin ederek hamur işleriyle yemeklerin içine katabilirsiniz. Eskiden keçiboynuzu tozu ekmek yapımı içinde kullanılıyordu. Günümüzde beyaz şeker kullanımının daha popüler olmasıyla keçiboynuzu tozu kullanılmamaya başlamıştır. Çeşitli sağlık ve kilo problemi olanlar toz şeklindeki keçiboynuzunu kullanabilir.

Keçiboynuzu suda kaynatılarak da tüketilebilir. İlk olarak yarım litre su ocakta kaynatılır. Keçiboynuzları ufak ufak parçalara ayrılır. Keçiboynuzları parçalara ayrıldıktan sonra hepsi kaynayan suyun içine atılır. Tencerenin ağzı kapatılıp 4 dakika kadar kısık ateşte pişmeye devam eder. Kaynama işlemi sona erdikten sonra tencere ocaktan alınır. Ağzı açılmadan kapalı olarak 20 dakika kadar bekletilir. Bekleme süresi sona erince karışımın suyu süzülür. Karışım 2 ay ara vermeden her gün 1 su bardağı tüketilmelidir. Karışımı 2 ay tükettikten sonra ara veriniz.

Keçiboynuzu tozu faydaları nelerdir?

Besin değeri açısından yüksek değerlere sahip olan keçiboynuzu faydaları şu şekildedir:

Vücudun E vitamini, fosfor ve kalsiyum ihtiyacını karşılar.

Sindirim sistemini de rahatlatır.

Sindirimi kolaylaştırıp dengeli hâle getirir.

İshal problemini giderir.

Rafine şekerin yerine keçiboynuzu tozuyla besin değeri yüksek tarifler hazırlanabilir.

Doğal dopingtir ve antiseptik özelliğe sahiptir.

Karaciğeri korur.

Farklı virüs ve alerji oluşumlarını engeller.

İçerisindeki gallik asit vücuttaki virüslerle bakterileri tedavi eder.

Bağırsak enfeksiyonlarından kaynaklı olarak hem ateşli hem de ağrılı ishaller önlenebilir.

Çok kahve tüketenler bu tüketimi dizginlemek için keçiboynuzu tozu içerek kafein ihtiyaçlarını azaltabilirler.

Cinsel gücü artırır. Sperm sayısını çoğaltma etkisi vardır.

Kakaoya alerjisi olanlar kakaonun yerine tariflerde kullanabilirler.

Ek gıdaya başlanan bebekler için özel hazırlanan yiyeceklerin içine eklenebilir.

Bebeklerdeki beyin ve kas gelişimi için keçiboynuzu tozu kullanılabilir.

Düşük kalorisi ve şeker yerine kullanılabiliyor.

Keçiboynuzu tozu kilo aldırır mı?

Keçiboynuzu tozunda kalori miktarı çok düşüktür. Bu sebeple keçiboynuzu tozu direkt olarak kilo aldırmaz. 1 yemek kaşığı keçiboynuzu tozunun kalori miktarı 22’dir. Diyet yapan kişiler tükettikleri gıdaların içerisine keçiboynuzu tozundan ekleyerek formlarını koruyabilirler. Ancak fazla tüketilmesi her besinde olduğu gibi kilo almaya yola açabilir.