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Keten tohumunu kimler kullanamaz? Keten tohumunun yan etkileri nelerdir, her gün yenir mi?

08.12.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitki tohumları insanlığın en eski gıda ürünlerinden birisidir. Zamanla bitki tohumları yalnızca karın doyurmak için değil çeşitli hastalıkların tedavisinde de kullanılmaya başlanmıştır. Keten tohumu da çeşitli rahatsızlıklarda bize yardımcı olabilecek bir üründür. Ancak keten tohumunun içerdiği bazı maddeler yan etkilere sebebiyet verebilir. Ayrıca kullanım çeşitliliğine bağlı olarak kimi bireylerin keten tohumu tüketmelerinde sakınca olabilir. Peki, keten tohumunun yan etkileri nedir?

Keten tohumunu kimler kullanamaz? Keten tohumunun yan etkileri nelerdir, her gün yenir mi?

İçindekiler

  • Keten tohumu her gün yenir mi?
  • Keten tohumunu kimler kullanamaz?
  • Keten tohumunun yan etkileri nedir?
  • Keten tohumunun faydaları nedir?

Keten çok uzun yıllardır insanlığın üretimini sağlayarak yararlandığı bitkilerdendir. 4000 küsür yıldır keten çiçeği, tohumlarından yararlanmak için üretilir. Keten tohumu yüksek miktarda lif içerir. Keten yaprakları ve gövdesi de lifli yapıya sahip bir bitkidir. Önceleri gıda için üretilirken aynı zamanda insan sağlığındaki rolü de keşfedilmiştir. Böylelikle keten tohumu kullanılarak bazı hastalıklara çözüm bulmak ve iyileşmek amaçlanmıştır. Daha sonra kullanılan doğal bitki ürünlerinin sağlığa olan yararları öne çıkmış ancak bazı durumlarda da bireylerde yan etkilerle yarardan çok zarara sebep olmuştur. İlerleyen teknolojilerle çeşitli bünyelerin veya hastalık sahibi insanların doğal bitki kullanımında dikkat etmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Günümüzde evlerimizde sağlığımız için hazırladığımız doğal içerikli ürünlerin ne kadar kullanılması gerektiğini ve bize yan etki gösterip göstermeyeceğini öğrenmemiz gerekir.

Keten tohumu her gün yenir mi?

Keten tohumu tüketimi farklılık gösterir. İnsanlar eski çağlarda keten tohumunu öğüterek un hâline getirirlerdi. Sonra elde edilen bu un ile kurabiye, ekmek, kek gibi hamur işlerinde diğer unlarla karıştırılarak yapılırdı. Ayrıca un hâli bazı yemeklerde kullanılarak da tüketilirdi. Keten tohumunun öğütülmeden tüketimi ise yoğurt, süt benzeri gıdalara katılarak olabilir. Hatta hazırlanan smoothie içerisine de keten tohumu katılarak içeceğe zenginlik katılabilir. En pratik olarak karşımıza çıkan yoğurtlu keten tohumu tarifi olabilir.

Keten tohumu direkt olarak yoğurt içerisine katılarak tüketilebilir. Başka bir şekilde yoğurt içerisinde chia tohumuyla birlikte tüketilmesi de popüler diyet tariflerinden birisidir. Öğütülmüş haldeki keten tohumunu da aynı şekilde tüketilebilir. Ancak bu tarifte dikkat edilmesi gereken keten tohumu öğütüldükten sonra 24 saat bekletilirse toksinler yüzünden vücutta olumsuz etkileri oluşabilir. Keten tohumu da diğer gıdalar gibi belirli düzeyde tüketilmelidir. Günlük tüketim miktarı 40 gr olan keten tohumunu her gün tüketmemek gerekir. Fazla tüketildiğinde sağlığa olumsuz etkileri olmaktadır. Keten tohumu faydaları yeterli miktarda tüketildiğinde etkisini gösterir.

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Keten tohumunu kimler kullanamaz?

Keten tohumu bitkisel tohumlardan birisidir ve doğal içerikli ürünlerin çoğu gibi fazla tüketiminde sakıncaları vardır. Önerilen miktarlardan fazla tüketilmesi ya da bilinçsiz tüketilmesi gibi sebeplerden dolayı oluşabilecek yan etkileri beraberinde getirir. Bazı bireylerin bünyelerinde bu olumsuz etkilerden bazıları alerji ile oluşur. Çiçek alerjisi, bitki alerjisi gibi alerjilere sahip olan insanların keten tohumuna da alerjisi olabilir. Bu kişiler keten tohumunu tüketmek isterlerse doktorlara danışmaları gerekir. Aynı şekilde hamileler ve emziren anneler keten tohumunu tüketmeden önce uzman doktorlarının görüşlerini almalıdır. Çünkü hormonal hassasiyet gereken bünyelerde keten tohumu tüketimi olumsuz sonuçlara sebebiyet verebilir. İçeriğindeki potasyum böbrek rahatsızlığı yaşayan insanlar için de sakıncalı olabilir. Bu nedenle keten tohumu tüketmek isteyen böbrek hastaları doktorlarına danışmalıdır. Keten tohumu kullanması sakıncalı olan kişiler:

  • Çiçek, bitki ya da keten tohumu alerjisi olanlar
  • Hamile ve emziren anneler
  • Kolesterol düşürücü ilaç kullananlar
  • Kan sulandırıcı kullananlar
  • Steroid olmayan antienflamatuvar ilaç kullananlar

Keten tohumunun yan etkileri nedir?

Birçok yönden zengin içeriğe sahip olan keten tohumunun yan etkileri oluşabilir. Bu yan etkiler bireylerin sağlık durumuna doğrudan bağlı olsa da aynı zamanda tüketim miktarına ve sürekliliğine de bağlıdır. Keten tohumu fazla miktarda lignan maddesi içerir. İçerdiği lignan antioksidan özellik göstererek bağışıklık artırabilir. Fakat yeterli miktardan daha fazla keten tohumu tüketilirse hormonal bozukluklara sebebiyet verebilir. Çeşitli kanser hastalıklarına sahip olan bireyler, hormonal düzeylerinin hassasiyeti ile birlikte keten tohumu tüketmeden önce doktorlarına başvurmalıdırlar. Keten tohumu hemen hemen her gıda gibi alerjik reaksiyonlara sebebiyet verir. Aşırı tüketimi karşısında alerjik reaksiyonun şiddeti artacağından ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir. Ayrıca keten tohumu yoğun miktarda lifli içeriğe sahip olduğundan bazı sindirim sorunlarına iyi gelse de aşırı tüketimi hazımsızlık, şişkinlik veya ishal gibi boşaltım problemleri gösterebilir. Keten tohumunun yan etkileri:

  • Alerjik reaksiyonlar yaşanabilir.
  • İshale ve hazımsızlığa neden olabilir.
  • Bağırsak ve mide problemleri yaşanabilir.
  • Kanın pıhtılaşmasını zorlaştırır.
  • Kusma ya da kanlı dışkıya neden olabilir.

Keten tohumunun faydaları nedir?

Keten tohumu bilinçli ve önerilen miktarlarda tüketildiği zaman faydalarını gösterir. Keten tohumunun faydaları:

  • Keten tohumu yağ asitlerinden omega-3’ü bünyesinde barındırır.
  • Bitkisel omega 3 kaynağı olduğundan çeşitli kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını önleyebilir.
  • Kalp sağlığı açısından omega 3 ve lif kaynaklı besinlerin tüketilmesi gerekir. Keten tohumu bu iki etken maddeyi de yüksek miktarda içerdiğinden dolayı dolaşım sistemi hastalıklarına karşı etkili rol oynar.
  • Diyabet hastalıklarında keten tohumundaki liganlar risk durumunu azaltır. Ancak yapılan araştırmalarda keten tohumun şeker hastalığına iyi geldiğine yönelik kesin bulgular yoktur.
  • Lifli yapısı sayesinde kalın bağırsağın çalışmasını hareketlendirir. Böylelikle keten tohumu kabızlık, hazımsızlık ve şişkinlik gibi rahatsızlıklara iyi gelir.
  • Keten tohumu ayrıca solunum yolu rahatsızlıklarından astıma karşı da antiviral etki göstererek astımla savaşır.

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