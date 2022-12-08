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Demirhindi ne kadar tüketilmeli, faydaları nelerdir? Demirhindi nasıl tüketilir, şerbeti nasıl yapılır?

08.12.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde birçok hastalığın artmasına bağlı olarak insanlar şifayı doğal bitkilerde aramaya başladı. Osmanlı mutfağında şerbet olarak kullanılan demirhindi birçok hastalığa fayda sağlıyor. B, C ve E vitaminlerinin yanı sıra fosfor, kalsiyum ve demir bakımından da zengin diyebiliriz. Peki, faydalı bir bitki olan demirhindi ne kadar yenmeli, şurubu nasıl yapılır?

Demirhindi ne kadar tüketilmeli, faydaları nelerdir? Demirhindi nasıl tüketilir, şerbeti nasıl yapılır?

Hint hurması, tamarind ve temr-i hindi şeklinde isimlendirilen demirhindi, Afrika kökenli bir bitkidir. Fakat Mısır, Hindistan gibi ülkelerde de yetişiyor. Demirhindi ağacındaki olgunlaşmış meyveler baharat olarak da kullanılıyor. Bitkinin meyveleri hamurumsu ve etli yapıdan oluşuyor. Demirhinin tadıysa hem ekşi hem de tatlıdır. Baklagiller familyası mensubu olan demirhindi, 20-25 cm uzunluğa sahip bir ağaç türüdür. Türkiye’de Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu topraklarında yetişiyor. Birden fazla tüketilme şekli vardır. Turşu, yemek, salata ve çorbalara takılabilen demirhindi, üzerine toz şeker serpilip çiğ şekilde de tüketiliyor. Şerbet ve reçel yapımında kullanılmasının yanı sıra içki üretiminde de kullanılır.

Demirhindi nasıl tüketilir?

Faydalı bitkiler arasında yer alan demirhindi ağaçta yetişen bir meyve türüdür. Ağaçtaki hâli keçiboynuzuna çok benzer. Ağaç dallarının ucunda çiçekleri kırmızımsı ve sarı salkımlar şeklinde görünür. Baklagiller ailesinin mensubu olan bu bitkinin meyveleri hem kurutuluyor hem de reçel yapılıyor. Ekşi tada sahip olduğu için taze tüketileceği zaman meyve içlerine toz şeker serpiştirilmesi önerilir. Yaprakları iki türlü kullanılır. Suyu kaynatılıp içilmesinin yanında yem olarak da kullanılır. Demirhindinin kaynatılmış suyu solucan düşürücü olarak da bilinir. İç yumuşatıcı özelliğinden dolayı da çok tüketilir.

Demirhindi meyvesi olgunlaştıktan sonra hurma gibi etli kısmını tüketebilirsiniz. Demirhindi şerbet ve yemeklerin içine koyularak tüketilebilir. Yemeklere koyulduğunda baharat özelliği taşır. Salata ve soslara koyulduğunda da renk verir. Osmanlı saraylarında şerbet yapımı çok yaygındı. Demirhindi şerbeti, Osmanlıdan günümüze gelen bir lezzettir. Demirhindinin en çok tüketim şekli bitki çayı olarak ya da şerbet olarak görülür.

Demirhindi ne kadar tüketilmeli?

Demirhindi bitkisinin müshil özelliği vardır. Fazla tüketildiği takdirde ishale neden olur. Tüketim miktarını ayarlamak için hurmayı temel alabilirsiniz. Demirhindi fazla tüketildiğinde böbreklere zarar verir. Çünkü besin değerleri bakımından zengin olduğu için böbreklere aşırı miktarda mineral yüklenir. Demirhindi çayının ve demirhindi şurubunun günde en fazla 2 bardak tüketilmesi önerilir.

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Demirhindi çayı kaç gün içilmeli?

Demirhindi şerbeti kadar çayı da çok faydalıdır. Demirhindi çayını günde 2 defa sabah ve akşamları tüketebilirsiniz. Çayın kaç gün içileceği kişinin kullanma sebebine bağlı olarak değişir. Kaç gün içilmesi konusunda en doğru bilgi için bir uzmana danışabilirsiniz. Çayın tüketiminde aşırıya gidildiği takdirde demirhindinin içindeki bileşenler vücudun rahatsızlanmasına sebep olur. Karaciğer gibi iç organları tahribata uğratır.

Demirhindi şerbeti nasıl yapılır?

Demirhindi şerbeti faydaları ve serinletme özelliği sayesinde Osmanlı sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alır. Osmanlı döneminden beri tüketilen lezzetlerin başında geliyor. Yaz mevsiminde serinlemek isteyenlerin tercihi hâline gelmiştir. Demirhindi şerbeti için gerekli malzemeler:

  • 1 baş zencefil
  • 1 adet çubuk tarçın
  • 100 gr. demirhindi
  • 1 dal adaçayı
  • 5 su bardağı su
  • 1 tutam ıhlamur
  • 2 adet karanfil
  • 1 yemek kaşığı bal
  • Yarım su bardağı toz şeker

Şerbetin hazırlanışı:

  • İlk olarak demirhindinin kabukları temizlenir ve bir tencereye koyulur.
  • Tenceredeki demirhindilerin üzerine 1 litre su eklenerek bir gece bekletilir.
  • Ertesi gün tencere içerisine bal, adaçayı, toz şeker, zencefil, çubuk tarçın, karanfil ve ıhlamur koyulup kaynamaya bırakılır.
  • 1 saat kadar kaynadıktan sonra şerbet ocaktan alınarak soğumaya bırakılır.
  • Şerbet soğuyup posası da dibe çökünce süzülür.
  • Süzme işleminin ardından 4 saat buzdolabında bekletilir ve sonrasında tüketilebilir.

Demirhindi şerbeti faydaları nelerdir?

Demirhindi şerbeti vücut sağlığı için çok önemlidir. Demirhindi şerbeti faydaları şu şekildedir:

  • Yaz aylarında susuzluğu giderip ferahlatır.
  • Boğaz ağrısını azaltır.
  • Öksürüğü keser.
  • Vücutta kansere neden olan “serbest radikal” şeklinde isimlendirilen zararlı bileşenleri vücuttan atar.
  • Kan şekerini dengeler.
  • Karaciğerdeki yağlanmayı önler.
  • İçerisinde bulundurduğu zengin vitaminler sayesinde vücutta direnci artırır.
  • Bağışıklığı güçlendirici etkisi vardır,
  • Antioksidan özelliğinden dolayı metabolizmayı hızlandırır.
  • Vücuttaki ödemi kişinin idrara çıkarak atmasını sağlar.
  • Yemeklerden sonra içilirse hazımsızlığı giderir.
  • Midedeki asitleri dengeleyip mide yanmasına iyi gelir.
  • Müshil özellikli olduğu için bağırsaklarda meydana gelen kabızlık, iltihap gibi problemleri de çözer.

Demirhindi zararları nelerdir?

Demirhindi aşırıya kaçılmadan tüketilirse hiçbir yan etkiye yol açmaz. Fakat tüketim miktarı aşılırsa akciğer ve karaciğer olmak üzere vücuttaki bazı iç organların tahrip olmasına sebep olur. Uzmanlara göre demirhindi bilinçsiz tüketilirse ölüme kadar yol açabilir. Demirhindi zararları:

  • Fazla tüketimi ishale neden olabilir.
  • Vücutta toksin madde artışına ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
  • İç organlarda büyük tahribata yol açabilir.
  • Ciltte tahriş, kaşıntı olabilir.

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