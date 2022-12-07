Siyah hardal tohumunu kimler kullanamaz, siyah hardal tohumu nasıl tüketilir? Siyah hardal tohumunun yan etkileri nelerdir?

Hardal, sarı çiçekli otsu ve turpgiller familyasına ait bir bitkidir. Tohumları, siyah veya beyaz olmak üzere kurutulup öğütülerek keskin ve yakıcı tatta bir baharat elde edilir. Toz hardal baharat olarak pek çok yemekte kullanılır. Ayrıca tohum hâli de yemeklere direkt olarak katılabilir. Toz hâline geldiğinde tohum hâlindeki acılığı gitmekte ve daha kullanılabilir dengeli bir tat oluşturur. Böylelikle baharat olarak kullanımındaki pratik ve dengeli tat seçeneği toz hâlidir. Yemeklerimizde kullanımı ve çayı yapılarak kullanımı gibi birçok seçenekle tüketmemizin mümkün olduğu bir gıdadır.

Siyah hardal tohumu nasıl tüketilir?

Ülkemizde yaygın olmasa da siyah hardal tohumundan elde edilen baharatlar ile tüketilmesi çok yaygındır. Etli yemeklerde, salamura edilen yiyeceklerde, zerdeçal ile karıştırılıp sos hâline getirilmesi gibi renkli bir kullanım şekli mevcuttur. Tohum hâlinin demleyerek çayı yapılabilir. Başka bir şekilde demlenen siyah hardal tohumu salatalara katılarak aromatik bir tat elde edilebilir.

Siyah hardal tohumu çayı nasıl yapılır?

Çay kaşığını geçmeyecek şekilde hardal tohumunu bir bardak suyla birlikte kaynatın. Su kaynadıktan sonra siyah hardal tohumu çayını süzerek içebilirsiniz. Tadındaki acılığı hafifletmek için bal veya limon koyabilirsiniz.

Siyah hardal tohumu hangi hastalığa iyi gelir?

Hardal tohumlarının iki çeşit rengi vardır. Siyah hardal, beyaz hardala göre daha yoğun tat ve koku bırakır. Keskin tatlara sahip ve sağlığa yararları yüksek olabilen siyah hardal tohumu yeterli ve düzenli tüketildiği taktirde birçok hastalığa iyi gelir:

Siyah hardal tohumu toz hâline getirilip kaynatılınca kolayca kıvam alarak jel hâline gelir ve dize masaj yaparak uygulandığı taktirde diz ağrılarına oldukça iyi gelmektedir.

Hardal tohumundan elde edilen bitki çayı ödem atmakta oldukça etkilidir. Direkt tüketimi zayıflamaya yardımcı olmaz ancak destek olabilir. Egzersiz ve uygun diyetle beraber tüketildiğinde zayıflamaya yardımcı olabilir.

Siyah hardal tohumu üst ve alt solunum yolu hastalıklarına karşı mücadele etmekte etkilidir. Bronşit gibi rahatsızlıklarda tüketilmesi tavsiye edilir.

Damar yollarında oluşan kireçlenmeler ve tıkanıklıklara karşı oldukça etkili rol oynayabilir.

Potasyum zenginliğiyle siyah hardal tohumu kan dolaşımı sağlığına yardımcı olur. İnme ve Felç gibi dolaşım sistemi rahatsızlığından oluşabilecek hastalıklara karşı koruyucu rol oynayabilir.

Siyah hardal tohumuyla yapılacak bitki çayının öksürük kesilmesine yardımcı olabileceği bilinir. Bunun sayesinde boğazda oluşabilecek tahrişi de önlenir.

Siyah hardal tohumunun yan etkileri nedir?

Her gıda gibi aşırı tüketimi sonucunda siyah hardal tohumunun da yan etkileri oluşacaktır. Bitki çiçeğinin tohumu olduğundan alerjik yan etkileri oluşabilir. Hamilelerde düşük riski ve bebeğin gelişiminde problemler yaşatabilir. Aşırı tüketiminde karaciğeri ciddi şekilde yormaktadır. Karaciğer yorgunluğuna bağlı olarak vücudun çeşitli yerlerinde sivilce oluşumu, yorgunluk ve hâlsizlik gözlemlenebilir. İçeriğindeki maddelerle siyah hardal tohumu cilde uzun süre maruz bırakıldığında ciltte tahrişlere, kaşıntılara ve kızarmalara sebep olabilir.

Siyah hardal tohumunu kimler kullanamaz?

Siyah hardal tohumu sağlığa faydaları olacağı gibi tüketmemesi gereken bireylerde ciddi zararları dokunabilir. Bu doğal bitki ürünü aşırı tüketimi durumunda karaciğeri yorar. Karaciğer hassasiyeti bulunan bireylerin siyah hardal tohumu tüketmesi tavsiye edilmez. Hamile ve emziren annelerin de doktorlarına danışmadan siyah hardal tohumunu doktorlarına danışmadan tüketmemeleri gerekir. Hamilelerde bebeğin gelişimine olumsuz etkileri olabilir ve düşük sebebi olabilir. Emziren annelerde sütün tadını ve rengini değiştirecek etkilere sahip olabilir. Emziren anneler için süt artırdığına yönelik bir görüş olsa da doktorlarına danışamadan tüketilmemelidir. Ayrıca bu doğal bitki tohumu alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebileceği unutulmamalıdır. Alerjenik bünyelerde ciddi sağlık problemlerine sebep olabilir.