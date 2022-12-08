Kefir ne kadar tüketilmeli, nasıl tüketilir? Kefir aç karnına mı tok karnına mı içilir, yan etkileri var mı?

Kafkasya, Balkanlar ve Doğu Avrupa kökenli kefir, yüzyıllık geçmişiyle dikkat çekiyor. İnsan vücuduna sayısız faydası olan kefir, fermente edilerek yapılır. İçerisindeki faydalı bakteriler bağırsak ve mide sağlığı açısından çok önemlidir. Kefiri hem evde yapılabilir hem de dışarıdan kolayca temin edebilirsiniz. Sade ya da tatlandırarak tüketilebilir. Diyet ve sağlıklı beslenme listesinin olmazsa olmaz besinlerinden kefir inek, koyun ve keçi sütünden yapılır. Kefirin içerisindeki yoğun miktardaki probiyotikler bağırsak sağlığı için çok önemlidir.

Kefir nasıl tüketilir?

Kefir market gibi yerlerden satılan alınarak ya da kefir mayasıyla evde mayalanıp yapılabilir. Çiğ sütten yapılan kefir için koyun, keçi ya da inek sütü kullanılır. Süt ilk olarak bir kavanoza dökülür. Kavanoz içerisindeki süte kefir mayası koyulur. 1 litrelik süte 1 adet ceviz büyüklüğünde kefir mayası koyulması gerekiyor. Eğer sütün sıcaklığı 25°C üzerindeyse kefir mayası tutmaz. Süt oda sıcaklığından daha soğuksa mayalama işlemi oda sıcaklığına ulaştığında gerçekleşir. Kefirin mayalanması 8-24 saat arasıdır. Eğer kefirin yoğun kıvama sahip olmasını istiyorsanız 48 saat mayalama işlemini devam ettirmeniz gerekir. Mayalama işlemi süt kesilmiş şekilde göründüğünde gerçekleşir. Kefir sade tüketilebileceği gibi içine meyve koyularak da tüketilebilir.

Kefir kahvaltılarda ya da aralarda tüketilebilir. Sade kefirin tadı biraz ekşi olduğu için isteyen kişiler içerisine meyve aroması koyarak da tüketebilir. Kefirin tüketimi tamamen kişinin damak zevkine bağlı gerçekleşir. Çocuklar için genellikle meyve aromalı kefir tavsiye edilir.

Kefir günde ne kadar tüketilmeli?

Kefir tüketim miktarı niçin tüketildiğine bağlı olarak değişir. Genel olarak kefirin bir gün içinde maksimum 2-3 porsiyon tüketilmesi öneriliyor. Bir porsiyon bir su bardağı yani 250 ml’e karşılık gelir. Aynı gün içinde üst üste tüketilmemelidir. Kefirin ara verilerek yani minimum 2 saat arayla tüketilmesi sağlık açısından daha doğru olur. Uzmanlar kefirin günlük tüketim miktarına dair sağlık durumunuza göre net cevap verirler. Uzmanlar 1 yaşından küçük çocuklara kefir verilmemesini öneriyor. Çocuklara yatmadan önce 1 su bardağı kefir verilebilir. Çocukların bağışıklık sisteminin güçlenmesinde ve kemik gelişiminde kefir önemli rol oynuyor.

Kefir aç karnına mı tok karnına mı içilir?

Günün her saatinde sabah, akşam fark etmeksizin kefir aşırıya kaçmadan kefir tüketebilirsiniz. Kefir hem aç hem de tok karna tüketilebilir. Gün içinde ara öğün şeklinde de kefir içebilirsiniz. Özellikle diyet yapanlar gün içinde ara öğün olarak daha çok kefir içmeyi tercih ediyorlar. Diyet yapanlar çoğunlukla kefiri aç karna içiyor. Ayrıca kefiri yemek yedikten yarım saat sonra da içebilirsiniz.

Sabah aç karnına kefir içilir mi?"

Kefirin sabahları aç ya da tok karna tüketimi yine kişiye göre değişir. Kişi kendi tercihi doğrultusunda sabahları aç karna kefir içebilir. Diyet yapanlar çoğunlukla kefiri sabah aç karna tüketir Kefir sabahları aç karna tüketilebileceği gibi kahvaltı esnasında ya da kahvaltıdan sonra da içilebilir. Mide rahatsızlığı olanlar tok karna tüketebilirler.

Kefirin yan etkileri var mı?

Kefir, aşırı tüketilmediği sürece çok yan etkiye sebep olmaz. Fakat kefir tüketimiyle ilgili bazı noktalara çok dikkat edilmelidir. Herhangi bir cerrahi işlem uygulanan kişiler ve bağışıklık sistemini çökerten hastalık geçirenler kefir tüketimiyle ilgili doktorlarından bilgi almalıdır. Kefirin bilinen bir yan etkisi olmasa da tüketiminde bazı noktalara dikkat edilmelidir:

Kefirin enfeksiyon oluşturabilir. Enfeksiyon, cerrahi işlem uygulanan ve bağışıklık sistemi çöken kişiler için çok zararlıdır.

Düzenli kefir tüketimi için emziren ve hamile kadınlarda bir uzmana danışmalıdır.

Kefirde laktoz oranı çok düşüktür ancak yine de laktoz intoleransı olanlar için problem olabilir.

Süte karşı alerjisi olanlarda doktorlarına danışmadan kullanmamalıdır.

Az yağlı sütle yapılan kefirle tam yağdan yapılan arasında kalori miktarı vardır. Kalori hesabı yapanlar bu konuya özellikle dikkat etmelidir.

Süt ürünlerinden olduğu için kefirin içinde şeker de vardır. Diyabet hastaları kefir tüketim miktarına çok dikkat etmelidir.

Kefir diyeti nasıl yapılır?

Kefir diyeti uygulayanlar besinleri daha kolay sindirirler. Bağırsakların çalıştırılmasında kefir önemli rol oynuyor. Kefir diyeti programı, 2 haftalık olarak hazırlanır. 1. haftada diyet tam uygulanırsa etkili sonuçlara ulaşılır. Kefir diyetin ilk ve ikinci haftasında şu kurallara uyulmalıdır:

Kahvaltıdan önce 2 su bardağı kefir içilir.

Sabah, öğle ve akşam yemeklerinde yasak olan gıdalar dışındakiler belirli ölçülerde tüketilebilir.

Kefir diyetinde akşam yemekleri yalnızca protein ağırlıklı olmalıdır.

Kefir diyetinde kırmızı et ve ızgara tavuk tüketilebilir.

Kefir diyetinde yasaklı yiyecekler de bulunur. Kefir diyeti uygularken şu yiyeceklerden kaçınmanız ve tüketmemeniz gerekir:

Mercimek, bezelye, tarhana

Karpuz, kavun, muz

Patates, ekmek

Şeker, tatlılar, unlu gıdalar

Yatmadan önce kefir içmek zayıflatır mı?

Kefir günün her saatinde içilebilen bir besindir. Kefir direkt olarak zayıflatıcı bir etki göstermez fakat kefir diyeti gibi diyetlerle ya da düzenli ve doğru tüketildiğinde kilo vermeyi destekler. Kefir diyeti yapan kişiler de yatmadan önce kefir içebilirler. Kefir diyeti yaparak kilo vermenizi destekleyebilirsiniz.