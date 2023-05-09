Kemal Kılıçdaroğlu dijital altyapı projesini açıkladı: Büyükşehirlerde saniyede 1 gigabit, kentlerde 100 megabit indirme hızına ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimleri öncesinde 'Bay Kemal’in Tahtası' isimli video paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kılıçdaroğlu paylaşımında "Bizim kavgalara ayıracak vaktimiz yok. Dünyayla rekabet edebilmek için güçlü internet ağına ihtiyaç var. Öyle uyduruk "buçuklu" falan değil, tam anlamıyla yüksek hızlı haberleşme sistemlerini Türkiye'nin her yerinde kuracağız. Dijital Altyapı'yı anlattım." ifadelerini kullandı.

"DÜNYAYLA REKABET ETMEK İSTİYORSAK..."

Videoda optik kablo ağının uzunluğunu 2 milyon kilometreye çıkaracaklarını ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Sevgili halkım dijital bir çağın içindeyiz. Dünya yapay zeka alanındaki büyük gelişmeleri, kuantum teknolojileri, akıllı ilaçları, giyilebilir teknolojileri ve nesnelerin internetini konuşuyor. Peki geleceğin dünyasından geri kalmamak için neye ihtiyacımız var. Sağlam bir internet altyapısına ve ışık hızında internete. Dünyayla rekabet etmek istiyorsak bir Türkiye'nin her köşesine

ışık hızında internet götürmeliyiz. İki sık sık yaşanan bağlantı kopma sorunlarının önüne geçmeliyiz. Bunun için de sağlam bir internet altyapısına ihtiyacımız var.

"5 YIL İÇİNDE 35 MİLYAR DOLAR YATIRIM"

"Gigabit internet olarak bilinen internet hızı neden tüm büyükşehirlerimizde olmasın, olacak. Büyükşehirlerimizde saniye 1 gigabit, kentlerimizde saniyede en az 100 megabit indirme hızına ulaşacağız. Gençler bugünün dünyasında en kıymetli şey zaman. Bu hızlara eriştiğimizde zamandan büyük tasarruf sağlayacaksınız. Saniyelerin bile uzun kaldığı bazı dijital işlemlerde dünyadan geri kalmayacaksınız. Güzel ülkemizi fiber ağlarla öreceğiz. Fiber optik ağımızın uzunluğunu en kısa sürede 2 milyon kilometreye çıkaracağız. Dahası ülkemizin elektronik ve haberleşme altyapısını geliştirmek amacıyla 5 yıl içinde 35 milyar dolar yatırım yapacağız. "

"TÜRKİYE'DEKİ BİR DOKTOR..."

"Bu iletişim hızı sayesinde Türkiye'deki bir doktor Zürih'teki bir hastasını muayene, hatta robotik teknolojiyle ameliyet edebilecek. Bankacılık işlemlerinden ticarete kadar her şey saniyeler içinde gerçekleşecek. Gençler sanal dünyada sizler için ışık hızında otobanlar açacağız. Siz de dünyayla rekabet edeceksiniz. O zaman haydi Türkiye oyumuzu verelim, düşük interne hızına kopan bağlantılara elveda diyelim."

Bay Kemal'in Tahtası-9



Bizim kavgalara ayıracak vaktimiz yok. Dünyayla rekabet edebilmek için güçlü internet ağına ihtiyaç var. Öyle uyduruk "buçuklu" falan değil, tam anlamıyla yüksek hızlı haberleşme sistemlerini Türkiye'nin her yerinde kuracağız.



Dijital Altyapı'yı anlattım. pic.twitter.com/KaHwbL1AzL — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 9, 2023



