Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak Ekrem İmamoğlu sözleri! 'CHP hiç kimseye altın tabak içinde...'

14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında CHP'nin yol haritası merak ediliyor. Seçimler sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'değişim', CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 'mücadeleye devam' mesajı vermişti.

CHP'DE KURULTAY NE ZAMAN OLACAK?

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun verdiği mesajlar tartışılmaya devam edilirken CHP'deki kurultay sürecinin ne zaman olacağı da bir başka soru. Kurultayın yerel seçimler öncesinde yapılması yönünde açıklamalar gelirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin" ifadesi kurultayın yerel seçimler sonrasına kalacağı olarak yorumlanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

Gözler CHP'de yaşanacak gelişmelere çevrilmişken Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi. Serbestiyet yazarlarının sorularına yazılı olarak cevap veren Kılıçdaroğlu "CHP’nin ne zaman genç bir genel başkanı olabileceği konusunda bir tahmin yapabilir misiniz? Ekrem İmamoğlu’nu CHP genel başkanlığı için yeterli görmüyor musunuz?" sorusuyla ilgili olarak şunları ifade etti:

"CHP, genel başkanını kurultaylarında seçer… Adaylar çıkar ve yarışırlar… CHP, hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz. Bu davranış CHP’nin geleneğinde yoktur. CHP Kurultaylarında Genel Başkanların yaşından ziyade birikimine, çalışkanlığına, halkla ilişkilerine vs. bakılır. Ekrem Bey de dahil olmak üzere elbette her CHP’li, CHP’ye Genel Başkan adayı olabilir. Bunda hiçbir tereddüdüm yok…"

