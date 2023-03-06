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Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası Meral Akşener'den ilk yorum

06.03.2023 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Alınan karar sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan ilk paylaşım geldi. İşte haberin detayları...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası Meral Akşener'den ilk yorum

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı belli oldu. Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi'nde yapılan Altılı Masa toplantısı sonrası SP lideri Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin ortak adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Adaylık kararına İYİ Parti liderinden ilk paylaşım geldi.

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"MİLLETİMİZİN İRADESİYLE TARİH YAZACAĞIZ…"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin iradesiyle tarih yazacağız…" notunu paylaştı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'daki diğer lideri etiketlediği gönderisinde şunları kaydetti:

"Millet İttifakının Sayın Genel Başkanlarına, duydukları güven için teşekkür ederim. Şimdi el ele, omuz omuza yürüyeceğimiz uzun bir yolumuz var. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Başlıyoruz!"

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İMAMOĞLU'NDAN AKŞENER'E TEŞEKKÜR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin arzusu doğrultusunda, ittifakımızın bir bütün halinde yola devam etmesi son derece önemliydi. Bu doğrultuda bugün bizleri ağırlayan ve samimi bir istişarede bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e teşekkürü borç biliriz."

İmamoğlu diğer paylaşımında ise şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde Millet İttifakı olarak ülkemizin her bir ferdinin çoktan beri hak ettiği aydınlık yarınlara en kısa sürede ulaşacağız."

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"BİRLİKTE RAHMET VARDIR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Birlikte rahmet vardır, bereket vardır. Sayın Genel Başkanlarımıza teveccühleri için teşekkür ederiz. Türkiye'nin ikinci yüzyılına hep birlikte umutla ve mutlulukla yürüyoruz."

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"ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ortak Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun!" dedi.

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"SEÇİM GECESİ TARİHİ BAŞARIYA İMZAMIZI ATACAĞIZ"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise paylaşımında, "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Açık havada saatlerce toplantımızın bitmesini bekleyen vatandaşlarımızın dediği gibi 'Birleşe birleşe kazanacağız.' Türkiye için şimdi kenetlenme vakti. Seçim gecesi tarihi başarıya imzamızı atacağız." ifadelerini kullandı.

"BU ZAFERİN KAYBEDENİ OLMAYACAK"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu paylaşımında, "Millet İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Hep birlikte kazanacağız, bu zaferin kaybedeni olmayacak." ifadelerini kullandı.

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GÜLTEKİN UYSAL'DAN PAYLAŞIM

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bizim gayretimiz, ülkenin gençleri doğdukları topraklarda doyabilsin, hayal kurabilsin, çocuklarımız borçsuz doğabilsin, milletimiz korkusuz yaşayabilsin, herkes konuşabilsin, bu topraklar yeniden bereketlensin, esnafı çiftçisi üretebilsin...

Bizim derdimiz, kendi kaderlerini milletin kaderi ile aynileştirenlere karşı, bir kez daha milletimiz kendi kaderine hakim olabilsin...

Bizim derdimiz, kendi kaderlerini milletin kaderi ile aynileştirenlere karşı, bir kez daha milletimiz kendi kaderine hakim olabilsin..."

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